Salvith Ojanama López, coordinadora de organización indígena FECIFOMAS.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci) debe dar de baja a la ONG Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) por malversar sus fondos, dijo Salvith Ojanama López, coordinadora de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y Samiria (Fecifomas).

“La Apci debe dar de baja a la Aidesep e informar a nivel mundial que esta ONG no es una asociación correcta. Ya es momento que el dinero que ingresa a las ONG sea fiscalizado y produzcan desarrollo en Loreto y no malversación”, señaló Ojanama a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

La dirigente indígena también expresó su sorpresa porque la fundación Rainforest Foundation Noruega (RFN) le habría retirado el financiamiento a la Aidesep, debido a que desde el 2018 hasta mediados del 2019 se habla de una presunta malversación de fondos destinados a proyectos mediante adelantos de salarios y préstamos.

“Todo ese dinero que ellos han recibido no se ha visto reflejado en ningún tipo de bien social o hecho social en ninguna de las comunidades y es una sorpresa saber que ellos dicen ‘yo lucho’ pero no se ve nada”, remarcó.

Ojanama se preguntó: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el envío de ese dinero no ha sido puesto en conocimiento de las comunidades indígenas? ¿Por qué no se ha informado de este dinero malversado? “Ahora están culpando a Rainforest por no tener la capacidad de fiscalización y control”, dijo.

La pregunta es: ¿Por qué el Estado, mediante el Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), no ha logrado fiscalizar ese dinero que entra del extranjero?”, insistió.

Precisó que en el Apci le informaron que “para que una ONG perciba dinero del extranjero primero debe presentar un proyecto en el Apci y una vez que se aprueba recién se puede percibir un dinero y que incluso se debe presentar un documento de este mecanismo al Ministerio de Economía y Finanzas. Seguro que ahora las ONG con esta noticia van a comenzar a fiscalizar y eso es bueno”, precisó.

(Diana López M.)