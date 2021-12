Expresó de manera sentida el Monseñor de Iquitos Miguel Ángel Cadenas Cardo.



Sí, de manera sentida. Porque él no solo es el Obispo de Iquitos, sino que desde sus tiempos de párroco siempre ha estado demostrando una gran sensibilidad social para con los pueblos sufridos de la Amazonía. Con las causas sociales de Loreto. Y lógicamente, está muy empapado de la realidad por la que atraviesa la región en estos tiempos.

“Es muy triste que todos los años sucedan estas cosas (falta de pago a trabajadores), pero es más triste cuando sucede en Navidad porque las familias tratan de hacer lo posible por estar unidos y tener una pequeña reunión familiar y si no tienen su sueldo, que no es nada del otro mundo ya que es lo que le corresponde a cada trabajador; pues no podrán celebrar con su familia. Creo que es un despropósito y lo grave es que se repite con bastante frecuencia” dice el Obispo.

¿Y el próximo año será peor, con elecciones de por medio?

-En todo el mundo hay un problema grande por el tema de la pandemia que ha cambiado todo. En el Perú llevamos varias décadas con partidos políticos con una gran fragilidad y esto es lo que hace que después el desempeño de las autoridades sea negativo. Son cuestiones muy delicadas que hay que resolver porque así no podemos estar permanentemente.

¿No se nota un ánimo de diálogo?

-No se ve y es triste. Yo creo que la política lo que lleva es a conversar con sectores de poblaciones que piensan distinto, pero que pueden llegar a acuerdos en beneficio de todos y lamentablemente no se ve.

De otro lado, ¿mucho dolor en familias que han perdido a sus seres queridos en la pandemia?

-Sí, definitivamente. Debemos acercarnos a Dios y para aquellos que se sientan cristianos, que tiendan una mano a aquellos que se van quedando en los márgenes, en las cunetas de la historia.

Creo que es posible salir adelante, creo que el mundo ha cambiado y creo que la alegría cristiana puede ayudar en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que mucha gente ha perdido la esperanza.

Sin duda alguna, en el Nuevo Testamento se nos dice que el nombre de Jesús es Enmanuel, Dios con nosotros. Significa que estamos acompañados, que no estamos solos, que no somos huérfanos. Quiero enviar una feliz Navidad a todo Loreto, la esperanza no se pierde, pero siempre hay que trabajar para conseguirla. Siempre está un poco más allá, pero hay que hacer un esfuerzo para ir caminando al lado de la Esperanza.

Al finalizar la entrevista el Monseñor mencionó que hoy a las 8 pm será la misa en la Iglesia Matriz, están invitados. Ahí se colocará al niño Jesús en el Nacimiento.