Contra mujer imputada por el presunto delito de usurpación agravada



En audiencia judicial del 23 de junio próximo, la abogada, Johanne Del Pilar Tello Reátegui, fiscal provincial de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, estará sustentando su requerimiento a nueve meses de prisión preventiva, contra la imputada, Elvith Pizango Moena (29) como presunta autora del delito contra el patrimonio en la modalidad de Usurpación Agravada, en agravio de Marco Colace Bucchi.

Fluye de la denuncia fiscal, al promediar las 12.00 horas del pasado 02 de junio de 2022, personal policial perteneciente a la comisaria 9 de octubre, intervino a la altura del Km 9.8 de la carretera Iquitos –Nauta, entrando a 300 metros margen izquierda, a las personas quienes fueron identificadas como Elvith Pizango Moena (29), Pedro Shuña Mori (68) y Jhon Shenzuke Daza Pérez (18), por ser los presuntos autores del delito contra el patrimonio – Usurpación Agravada, en agravio del ciudadano de nacionalidad Italiana, Marco Colace, hecho ocurrido en el interior del terreno de propiedad del agraviado, lugar donde se realizaba una diligencia de recuperación de predio invadido en Defensa Posesoria en el que participaba personal policial, así como el citado propietario del predio y una de sus hijas de nombre Naomi Luz Colace Ortiz (29).

Estas personas intervenidas, aprovechando que el primer grupo de efectivos policiales habían ingresado al terreno, estos agreden al propietario del terreno, Marco Colace y a su hija Naomi Luz, al tratar de impedir el accionar del personal policial, donde también agreden al suboficial de 3ra. PNP Mario Eduardo López Morris, en esas circunstancias aparece al lugar de los hechos la persona de Jhon Shenzuke Daza Pérez (18), quien de forma muy alterada agredió al personal policial, gritando que es el guardaespaldas del señor Pedro Shuña Mori (68), y que no tiene miedo a nadie ya que es miembro del Ejército Peruano, por lo que también fue reducido y los tres intervenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la sección de investigación criminal (SEINCRI) de la comisaria 9 de octubre, quedando en calidad de detenidos para las investigaciones de acuerdo a ley.

Tras cumplirse el plazo de ley, y al parecer por factor tiempo (48 horas) para ponerlos a disposición del respectivo juzgado penal, dichas personas fueron puestos en libertad, quedando en calidad de citados. Luego de unos días, con fecha 08 de junio de 2022, la citada fiscalía solicita al juzgado de investigación preparatoria de Maynas, la prisión preventiva para la persona de Elvith Pizango Moena (29).

Respecto a la prognosis de la pena con relación a los hechos atribuidos a la investigada Elvith Pizango Moena (29), por ser presunta autora del delito contra el patrimonio –Usurpación Agravada, ilícito penal previsto y sancionado por el código penal vigente, la pena conminada por el citado delito oscila en no menor de 05 ni mayor de 12 años de pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 46 del código penal en cuanto a las circunstancias de atenuación y agravación de la pena.

Si bien es cierto que la citada imputada no cuenta con antecedentes penales, pero sin embargo cuenta con investigación en curso que data del 23 de mayo de 2022, la cual está siendo conocida por la 6ta fiscalía Penal Corporativa de Maynas, poniendo en evidencia una proclividad a la conducta usurpadora de la indicada imputada en el contexto de violencia y amenaza, por tal razón, el Ministerio Público, a través de la indicada fiscalía, este 23 de junio, en audiencia judicial, estará fundamentando el pedido de prisión preventiva de 9 meses, contra la citada imputada, la misma que resulta proporcional teniendo a las diligencias que faltan realizarse en la investigación preparatoria , y teniendo en cuenta que éste plazo es considerado hasta el juicio Oral.

(C. Ampuero)