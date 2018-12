• Fueron 26 indígenas procesados por disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, robo agravado, entre otros

La Segunda Sala Penal de Loreto decidió que los 26 pobladores indígenas procesados en el caso Andoas, fueran absueltos de los delitos de disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, robo agravado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas y homicidio calificado, informó Servindi.

Al respecto, dicha Sala señaló que el delito de disturbio no existió por ningún motivo y consideró que solo hubo daños. De la misma manera, se les absolvió del delito de violencia y resistencia a la autoridad.

El colegiado afirma también que no está acreditado que Saulo Sánchez, Tedy Guerra Indama y los demás procesados hayan disparado contra los efectivos policías. Aseguró que el delito está acreditado, pero no lo está la responsabilidad de los procesados, por lo que también se les absolvió del delito de lesiones graves ocasionadas con arma de fuego.

Sobre el delito de homicidio calificado, es decir por la muerte del suboficial PNP Jaime Reyna Ruiz, la sala cuestionó a la fiscalía porque de un lado acreditó el delito de lesiones graves y no el delito de homicidio calificado, cuando ambos son similares, es decir, ambos fueron provocados por arma de fuego.

En este momento se fundamenta la decisión sobre el delito de homicidio calificado, por el que la fiscalía ha pedido 23 años de prisión para los acusados. Y finalmente, la Segunda Sala Penal dictaminó absolución a favor de Saulo Sánchez del delito de homicidio calificado. (Diana López M.)