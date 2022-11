EDICTO PENAL

DESTINATARIO:

PEDRO DAHUA PRADA

HARODI FIGUEROA ESCOBEDO

1° JUZGADO UNIPERSONAL-Sede Central

EXPEDIENTE: 02232-2021-59-1903-JR-PE-02

JUEZ: FLORES DE LA CRUZ RIDER MARTIN

ESPECIALISTA: GIL MACEDO NEPER SOCRATES

MINISTERIO PUBLICO: 6TA FISCALIA PROVINCIAL PENAL,

IMPUTADO: DAHUA PRADA, PEDRO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR.

AGRAVIADO: FIGUEROA ESCOBEDO, HARODI

CÍTESE A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL que se llevará a cabo bajo la modalidad de audiencia presencial – con uso de aplicativo Google Meet, según los siguientes términos:

Fecha:

CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRES (04-05-2023)

Hora:

NUEVE Y VEINTE DE LA MAÑANA (09:20 AM)

Enlace (Google Meet) para acceso:

https://meet.google.com/iym-xdsd-sfv

Coordinador de Audiencias:

Abog. Lerilu Llerlita Pérez Guerra – Celular: 999253133

Abog. Cinthia Céspedes Rodríguez – Celular: 928355799

Abog. Erick Solsol Céspedes -Coordinador – Celular No. 999318704.

NOTIFÍQUESE: Al acusado PEDRO DAHUA PRADA en su domicilio real sito en CALLE NUEVO MAZAN (CASA DE LA SEÑORA ERCILIA DAHUA PRADA) – MAZAN, sin perjuicio de ello atendiendo que la dirección del acusado no tiene una numeración exacta NOTIFIQUESE VIA EDICTO ELECTRONICO Y EDICTO PENAL en el Diario Oficial “La Región”, bajo apercibimiento de, en caso de no presentarse a la sala de audiencias, ser declarado REO CONTUMAZ, y ordenarse su búsqueda y captura por la fuerza policial en todo el territorio nacional. Testimonial de HARODI FIGUEROA ESCOBEDO en CC.NN. SAN RAFAEL (OCHO HORAS DE SNATA CLOTILDE EN PEQUE PEQUE) – RIO NAPO, sin perjuicio de ello atendiendo que la agraviada no tiene una dirección con el nombre de la calle y/o numeración exacta NOTIFIQUESE VIA EDICTO ELECTRONICO Y EDICTO PENAL en el Diario Oficial “La Región”.

