Juzgado penal unipersonal dictó 5 años de pena privativa efectiva contra ex consejero regional por tráfico de madera

Ex consejero regional Luis Gastelú Rodríguez, ingresó al penal de varones señalando que todo era por un asunto político.

Sin embargo, el fiscal responsable de llevar adelante la investigación y el juicio, aseguró que no existía ningún móvil político en el asunto.

Hace pocos días el juez penal unipersonal Hesbert Benavente Chorres, envió a varios militares al penal de varones de Iquitos por delitos de peculado.

Hecho comparado únicamente a la decisión judicial que hace años tomó el juez Jorge Luis Cueva Zavaleta, quien no se inmutó frente a que entre los acusados y sentenciados estaban militares en actividad o que Tomás Gonzáles Reátegui, había sido presidente regional o ministro del gobierno de Fujimori. Se hizo justicia en el juicio por la carretera Iquitos Nauta, tal como el pueblo esperaba.

Mas el envío de los militares al penal no fue el único, sino que el mismo juzgado penal tomó la decisión de dictar 5 años de pena privativa de la libertad contra el imputado Luis Gastelú Rodríguez, ex consejero regional (Requena, en la época de Yván Vásquez) y contra el Ing. Carlos Zumaeta Bardales, quien hizo el Plan Operativo Anual (POA), el que contenía datos falsos. Lo que permitió que extraigan y movilicen productos forestales que no estaban autorizados. Lo que configuró el delito de tráfico ilegal de especies forestales (madera) en forma agravada.

Sobre el logro institucional de la fiscalía especializada en delitos del medio ambiente, se pudo entrevistar al fiscal responsable, Abog. Marvin Loja Arévalo, fiscal adjunto provincial de la mencionada fiscalía.

“La investigación iniciada está plasmada en el Expediente 370-2016 que involucraba a Luis Manuel Gatelú Rodríguez, titular de la concesión forestal. Y al Ing. Carlos Marcelo Zumaeta Bardales, que había elaborado el documento de gestión para solicitar la aprobación ante el programa regional de manejo y recursos de flora y fauna silvestre-Requena.

Iniciado un proceso administrativo, OSINFOR llegó a la zona a realizar una inspección de supervisión respecto a los actos de movilización y extracción de madera. Determinaron que se había realizado actos de extracción ilegal de madera de zonas que no estaban autorizadas, y determinó que el documento en cual amparaba el derecho de concesión al titular, contenía información falsa.

Nosotros realizamos las investigaciones y después de un proceso de indagación se hizo la formalización de acusación contra los acusados. Se dio el adelanto de fallo después de todas las etapas del juicio oral. El juzgador Dr. Hesbert Benavente Chorres, evaluó y condenó a Gastelú a 5 años de pena efectiva y al ingeniero Carlos Zumaeta, 3 años suspendida e inhabilitación.

Más el pago de reparación civil de 100 mil soles, precisó el fiscal, señalando que el 25 de junio será la lectura total de la drástica sentencia.