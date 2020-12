EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE: 00012-2015-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: MONTUFAR DIAZ LEYDI NATALY

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL DE LORETO NAUTA ,

IMPUTADO: SALDAÑA NANGO, SANTIAGO

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: R D, H 13

Razón de Secretaria:

Doy cuenta a usted señor Juez; Que, de conformidad con la Resolución Administrativa N°0129-2020-CE-PJ, aprobándose el protocolo denominado “Medidas de reactivación de los Órganos Jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N°044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos N°051 y 064-2020-PCM”. Debo mencionar que la suscrita se encontraba en cuarentena desde el 16/07/2020 al 10/08/2020, como aun no me restablecía de forma completa solicite mis vacaciones desde el 11/08/2020 al 08/09/2020, motivo por el cual recién con fecha 09/09/2020 inicie mis labores de forma presencial, sin embargo por motivos de salud estuve de licencia los días 10 y 11 de setiembre, además de los días 15 al 18 de setiembre por presentar cálculos renales. Asimismo informo que se recibió el Dictamen Penal N°001-2020-FPPC-LN.MP-FN/RABR, de fecha 03/09/2020 después de UN AÑO Y 9 MESES, el mismo que no pudo ser atendido por lo mencionado en líneas arriba. Lo que informo a usted para los fines según corresponda.

Nauta, 05 de Octubre del 2020

RESOLUCIÓN N° VEINTIDOS

Nauta, cinco de octubre Del año dos mil veinte.-

AUTOS Y VISTOS, en la fecha con la razón de la especialista y con Dictamen Penal N°001-2020-FPPC-LN-MP-FN/RABR; Téngase presente; y a lo solicitado por el representante del Ministerio Público. Y CONSIDERANDO. PRIMERO: Se tiene que, mediante Dictamen Superior, solicita devolver los autos con la finalidad que el A quo proceda conforme a lo expuesto en los ítems 1.3, 1.4 y 1.5 del presente dictamen, por ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, debiéndose ampliar por treinta días a fin de que se realicen las diligencias SEGUNDO.- Que, recibido el Dictamen Penal N°001-2020-FPPC-LN-MP-FN/RABR, después de un año y nueve meses, se advierte que en considerando siete a su texto dice: En la declaración instructiva obra a fs. 74 el procesado SANTIAGO SALDAÑA NANGO, conforme es regulado por el artículo 124° del Código de Procedimientos Penales ha brindado sus datos personales – antes mencionados – señalando además haber nacido en 1976 e indígena ACHUAR sin saber firmar imprimiendo solo su huella digital. Finalmente, para fines de acreditar su debida identificación además de los fundamentos expuestos, y considerando con lo vertido por el propio procesado (quien señala haber ingresado al Penal de varones de Iquitos por el delito de Homicidio y haber egresado) consta el mérito del oficio N°927-2010-INPE/21-721-URP-CGM de fecha 30/11/2010 que obra a fs. 93 remitido por el INPE (E.P.Iquitos-Maynas en el que se señala expresamente “a) que con fecha 25Nov10 se dio ingreso al interno SANTIAGO SALDAÑA NANGO procesado por el delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de HOMICILIO CALIFICADO en agravio de María Pezo Sandi, inmerso en el Expediente N°2010-103(…)”. En consecuencia el representando del Ministerio Público refiere que el procesado se encuentra debidamente identificado conforme consta a fs. 324 en su hoja de datos identificatorios como SANTIAGO SALDAÑA NANGO, y quien al no tener registro en la RENIEC es una persona indocumentada pero debidamente identificada e individualizada pasible de la acción penal máxime si este registra antecedentes e ingreso a un establecimiento penitenciario. TERCERO.- El artículo 49° del Código de Procedimientos Penales estipula “El Juez Penal es el director de la instrucción. Y a fin de evitar impunidad en el presente proceso de conformidad con el artículo 202° del Código de Procedimientos Penales, concordante con lo expuesto y solicitado por el Ministerio Público conforme el estado del proceso; SE RESUELVE:

1) DECLARAR CONCLUIDA LA INSTRUCCION; de conformidad al el artículo 204° del Código de Procedimientos Penales modificado por el Decreto Legislativo 1206 de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince. 2) PONGASE A DISPOSICION de las partes por el término de tres días hábiles con la debida nota de atención; 3) REITÉRESE el Oficio a la MUNICIPALIDAD DE TROMPETEROS, hacer llegar a este despacho la PARTIDA DE NACIMIENTO de ROSARIO DÍAZ HUAMAN, o Acta de Nacimiento. EXHORTÁNDOSE al Alcalde de la Municipalidad de Trompeteros, disponga se diligencie en el menor tiempo posible, a fin de ser remitido a Sala Penal Liquidadora. 4) REITÉRESE el Oficio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, hacer llegar a este despacho la PARTIDA DE NACIMIENTO de ROSARIO DÍAZ HUAMAN, o Acta De Nacimiento que se menciona según Ficha Reniec. EXHORTÁNDOSE al encargado de la RENIEC, disponga se diligencie en el menor tiempo posible, a fin de remitir el expediente a Sala Penal Liquidadora. 5) NOTIFIQUESE por cedula conforme a la ficha Reniec sin perjuicio de ser notificado por EDICTO por tres días consecutivos en el Diario de mayor circulación de la Región, asimismo por Tablilla del Jugado. Asimismo 6) FECHO ELEVESE a la Sala Penal Liquidadora de esta Sede Corte de Loreto.

V-3(03, 04, 07)