EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00003-2018-85-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra LITO JACK TAMANI SERVANO, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en la modalidad de OMISION DE PRESTACION DE ALIMENTOS, en agravio de la menor de iniciales S.M.T.L. representada por su progenitora ERIKA LANCHA PUA; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MIERCOLES NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado LITO JACK TAMANI SERVANO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00004-2014-32-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra SEGUNDO HIDALGO YNGA y PERCY IVAN PLASENCIA AREVALO, por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio de DIRECCION REGIONAL AGRARIA – DATEM DEL MARAÑON; mediante.- RESOLUCION NUMERO DIEZ.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MIERCOLES VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado PERCY IVAN PLASENCIA AREVALO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; el abogado defensor del acusado, letrado CHIANG LI CRUZ RAMOS, bajo apercibimiento de excluírsele de la defensa, así como de imponerse la multa correspondiente y comunicarse al Colegio de Abogados al que pertenece, en caso de inconcurrencia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00029-2018-51-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra WAGNER CAHUAZA CURICO, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de ELITA ELISA NUÑEZ INUMA; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado WAGNER CAHUAZA CURICO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00034-2013-80-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra LEONIDES LANCHA PIZANGO, MAMERTO LANCHA PIZANGO y BERNEL PUA TAMINCHI, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES GRAVES SEGUIDAS DE MUERTE, en agravio de SEBASTIAN INUMA AMARINGO; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria de los acusados LEONIDES LANCHA PIZANGO Y OTROS, bajo apercibimiento de ser declarados Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberán concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrárseles un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00035-2018-32-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra TAURINO HUAMAN ROJAS, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio del menor de iniciales E.J.H.V. (13), representado por su madre DILCIA YOMAR VASQUEZ SEGURA; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado TAURINO HUAMAN ROJAS, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00055-2018-81-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra KIRVIN GABRIEL CAHUAZA PEREZ, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de CAROL ESLITH GONZALES TECO; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta las razones de dicho del asistente de notificaciones, quien hizo la devolución de los cargos de notificación del acusado y de la agraviada, porque no se encuentran viviendo actualmente en el domicilio consignado en autos, desconociendo los vecinos el paradero de estas personas; ante lo antes expuesto, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA JUEVES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado ANGEL QUERUBIN CASTRO VILLAVICENCIO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; el abogado defensor del acusado, letrado RODOLFO JAVIER FERNANDEZ VELASQUEZ, bajo apercibimiento de excluírsele de la defensa, así como de imponerse la multa correspondiente y comunicarse al Colegio de Abogados al que pertenece, en caso de inconcurrencia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese la notificación al acusado y la agraviada, al domicilio consignado en su ficha Reniec, debido a que ya no se encuentran viviendo en el domicilio consignado en autos. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00077-2018-17-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra LUCIO MORENO TAMINCHI, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de TARSIS VILLANUEVA CAMPOS; mediante.- RESOLUCION NUMERO TRES.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MARTES QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOCE Y TREINTA DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado LUCIO MORENO TAMINCHI, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00087-2018-3-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra MAX CARBAJAL PIZANGO, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de FRANCISCA ALVAN CHANCHARI; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta las razones de dicho del asistente de notificaciones, quien hizo la devolución de los cargos de notificación del acusado y de la agraviada, porque no se encuentran viviendo actualmente en el domicilio consignado en autos; ante lo antes expuesto, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado MAX CARBAJAL PIZANGO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese la notificación al acusado y la agraviada, al domicilio consignado en su ficha Reniec, debido a que ya no se encuentran viviendo en el domicilio consignado en autos. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00091-2018-24-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra NIXON CISNEROS MANIHUARI, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de SULMIRA MANGIA CAMAHUARI; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA LUNES CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado NIXON CISNEROS MANIHUARI, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00095-2018-47-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra SIXTO FASANANDO MARICHIN, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES CULPOSAS, en agravio del menor de iniciales A.H.A (09), representado por su progenitor JULIAN HUIÑAPI TAMINCHI; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado SIXTO FACHIN FASANANDO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; el abogado defensor del acusado, letrado CHIANG LI CRUZ RAMOS, bajo apercibimiento de excluírsele de la defensa, así como de imponerse la multa correspondiente y comunicarse al Colegio de Abogados al que pertenece, en caso de inconcurrencia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00149-2018-76-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra REYNALDO NODRE MORENO, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de AVELINDA CHANCHARI PIZANGO; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOCE DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado REYNALDO NODRE MORENO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00178-2018-23-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra JULIAN CHOTA YUYARIMA y MARILU TUESTA ASPAJO, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de ROSA ANGELICA INUMA TAMINCHI; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MARTES QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria de los acusados JULIAN CHOTA YUYARIMA y MARILU TUESTA ASPAJO, bajo apercibimiento de ser declarados Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; el abogado defensor de los acusados, letrado FELIPE CACERES RODRIGUEZ, bajo apercibimiento de excluírsele de la defensa, así como de imponerse la multa correspondiente y comunicarse al Colegio de Abogados al que pertenece, en caso de inconcurrencia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00178-2019-56-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra JOSE ENELDO TORRES LOPEZ, por el delito de OMISIÓN A LA ASITENCIA FAMILIAR, en la modalidad de OMISION DE PRESTACION DE ALIMENTOS, en agravio del menor de iniciales S.D.T.M (15) representada por su progenitora ELVA MAJIN SANDI; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOCE DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado JOSE ENELDO TORRES LOPEZ, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00264-2017-65-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra ANGEL QUERUBIN CASTRO VILLAVICENCIO, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de LIRIA REATEGUI MANGIA; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA JUEVES DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOCE DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado ANGEL QUERUBIN CASTRO VILLAVICENCIO, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00279-2017-92-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra SEGUNDO ORBE CARDENAS, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de EMERITA TAPULLIMA MARICHIN; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MARTES QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado SEGUNDO ORBE CARDENAS, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese, además, la notificación a las partes al domicilio consignado en su ficha Reniec. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00315-2017-35-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra JEAN CARLOS ROJAS VASQUEZ, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de BONY FLOR PAUCAR SOSA; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta las razones de dicho del asistente de notificaciones, quien hizo la devolución de los cargos de notificación del acusado y de la agraviada, porque no se encuentran viviendo actualmente en el domicilio consignado en autos, desconociendo los vecinos el paradero de estas personas; ante lo antes expuesto, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA JUEVES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOCE DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado JEAN CARLOS ROJAS VASQUEZ, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Ordénese la notificación al acusado y la agraviada, al domicilio consignado en su ficha Reniec, debido a que ya no se encuentran viviendo en el domicilio consignado en autos. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00330-2017-36-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, proceso seguido contra MARIO PINEDO CHAVEZ, por el delito CONTRA LA FAMILIA, en la modalidad de OMISION DE PRESTACION DE ALIMENTOS, en agravio del menor de iniciales M.P.CH.; mediante.- RESOLUCION NUMERO DOS.- DADO CUENTA: Con la razón de la especialista en cursor que antecede, el acta de concurrencia obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el estado actual de la presente causa, SE DISPONE: 1) PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PARA EL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, sito en calle Pastaza S/N San Lorenzo, con la asistencia obligatoria del acusado MARIO PINEDO CHAVEZ, bajo apercibimiento de ser declarado Reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y cursarse los oficios correspondientes para su búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional, reservándose fecha para la audiencia de juicio oral, en atención a la recargada agenda de este Juzgado; además deberá concurrir en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la localidad, a sabiendas de que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia; y la presencia del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. En el caso de la testigo ofrecido por el Ministerio Público, bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes a través de cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

