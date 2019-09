EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00023-2019-35-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO-NAUTA

IMPUTADO: ROLDAN SHAPIAMA MORI

DELITO: OMISIÓN DE ASIETENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO: menor QUHKLER ROLDAN SHAPIAMA MACUYAMA,

Representada por su progenitora LLAYCI NATALY MACUYAMA HUALINGA.

ESP. DE AUDIENCIA: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA.

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA – PROCESO INMEDIATO

ETAPA INICIAL

En la ciudad de Nauta, siendo las ONCE DE LA MAÑANA DEL DIA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en el local del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Loreto – Nauta, que despacha el Magistrado – JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista Judicial de Audiencias – LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, con el fin de llevar a cabo la audiencia de JUICIO ORAL en el Exp. N° 00023-2019-35-1901-JR-PE-01, en los seguidos contra ROLDAN SHAPIAMA MORI, por la comisión del delito Contra la Familia en su modalidad de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio del menor QUHKLER ROLDAN SHAPIAMA MACUYAMA, representada por su progenitora LLAYCI NATALY MACUYAMA HUALINGA. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio, por lo que corresponde la acreditación de las partes. SUJETOS PROCESALES PRESENTES. MINISTERIO PUBLICO: Dr. KROKER ANTONIO COCHACHIN CASTILLO, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 -2do piso, con número telefónico 997965698 Nauta. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa del procesado ROLDAN SHAPIAMA MORI. Queda registrado en audio. JUEZ: Se deja constancia de la inasistencia del procesado, que dé cuenta la asistente (Especialista de Audiencias) si esta notificado válidamente. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS: señor magistrado doy cuenta a usted, según audiencia anterior de fecha 03/JUL/2019 se ordenó la notificación del procesado ROLAN SHAPIAMA MORI, revisando el requerimiento acusatorio el señor se llama ROLDAN SHAPIAMA MORI, poniendo de conocimiento a la Especialista de Causa saca la Resolución S/N corrigiendo el nombre del procesado ROLDAN SHAPIAMA MORI, por ende no se encuentra debidamente notificado. Queda registrado en audio. JUEZ: Se corre traslado al fiscal y abogado defensor. Queda registrado en audio. FISCAL: Expresa lo pertinente (Solicita se suspenda la presente diligencia y se emplace correctamente debiendo concurrir bajo el apercibimiento de declarase Reo contumaz). Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Expresa lo pertinente (Para efecto de un válido emplazamiento, debe notificarse en su domicilio real, y a su domicilio que se encuentra en ficha Reniec). Queda registrado en audio. JUEZ: Estando a lo manifestado, no habiéndose notificado debidamente al procesado, notifíquese al procesado ROLDAN SHAPIAMA MORI en su domicilio que consta en autos y en su domicilio según ficha Reniec, asimismo se notifique vía edicto, teniendo presente que el nombre correcto del procesado es ROLDAN SHAPIAMA MORI en consecuencia REPROGRAMESE la presente audiencia para continuarla el día JUEVES DIEZ DE OCTUBRE DEL 2019, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA. Alguna observación señor fiscal y abogado defensor. Queda registrado en audio. FISCAL: NINGUNA. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: NINGUNA. Queda registrado en audio. CONCLUSIÓN Siendo las 11:35 de la tarde se da por concluida la audiencia, procediendo a firmar la presente acta el señor Juez y la Especialista Judicial de Audiencias.

V-3(11,12 y 13)