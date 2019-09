JUZGADO PENAL

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION N° 20 DE FECHA 02-09-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LOS IMPUTADOS LUCILA GUERRA CERRUCHE, JAK DEYBI NAVARRO AHUANARI, GARRY ANTONI FRANK VERGARA GUERRA, JOSE LUIS TAPULLIMA MURAYARI, ELMA MACAHUACHI UPARI, ESMITH JOSE MACAHUACHI UPARI, ELSA MARIELTIH MACAHUACHI UPARI, LENY MACAHUACHI UPARI, ABNER CAYANO URACO, GAVI YNES PEREZ URACO, ROCIO DEL PILAR YARANGO MOZOMBITE, DANIELA IRIS CULQUI HUAYMACARI, ALBERTO ATRAVERA AHUANARI, LAURA GUERRERO YAICATE, LAURA GUERRERO YAICATE, WILMER GONZALES BUSTAMANTE, JOSE PAREDES HUAYMACARI, ROY ANGEL TAMANI MOZOMBITE, SANTOS MANIHUARI CANAQUIRI, STALIN TUESTA GONZALES, JUANA MARGARITA CANAYO DE ARIMUYA, ENITH NASHNATO DE ARIMUYA, OSCAR IRIARTE CARIAJANO, WILLY BRAHAM CUELLO TAMANI, MARITZA NOEMI SHAHUANO ASIPALI, ZULITA SILVANO HUAYMACARI, WILMA ROSARIO TAMANI ARIMUYA, ALDO LOPEZ MENDOZA, ARLEX BRAYLIN LOPEZ LAULATE, LIZETH LAULATE ISLA, GENITH LIZETH PINEDO PAIMA, AURISTELA JULIA TAMANI ARIMUYA, LUZ ISABEL TAMANI AHUANARI, OSCAR WILSON ROMERO DE LA CRUZ, MIGUEL AHUANARI AREVALO, ARTURO MANUYAMA TAMANI, WIDBERTO YAHUARCANI CANAQUIRI, MILTON RUIZ ARANCIBIA, WILDER LUIS ESCOBAR PEREZ, SANDRA LIZ MURAYARI HUARATAPAIRO, VIRGINIA VELA GARCIA, LUCY MOZOMBITE YAICATE, DORIS ROXANA DANAQUIRI MANIHUARI, JHARRY FERNANDEZ DIAZ, WILMER YUIMACHE ARIRAMA, LUIS YAICATE MANUYAMA, LILI RENGIFO CARDENAS, CARLOS ALBERTO GUTIERREZ PARADES, ANA MARGOT MANUYAMA SILVA, ANDREA BEATRIZ SALAS VASQUEZ, RICHARD PEREA ISUIZA, ARIELA IZASE CRUZ, NORITA VERY NASHNATE ARIMUYA, FAUSTO SALAS PIPA, CLORI ISABEL PIZANGO MOZOMBITE, DIANA ELIZABETH CULQUI HUAYMACARI, EDITA ZUMBA YUMBATO, DAYSI RODRIGUEZ SALAS, CARLOS ARBILDO HUAYMACARI SILVANO, WILLIAM ROLLAN VASQUEZ CHANCHARI, ZULMITH SANDI DIAZ, DELINDA SILVANO MACUYAMA, FRANKLIN MENDOZA DIAZ, NILA NELLI TAPAYURI NYUYARIMA, CARLOS ALBERTO TEGUAS SINTI, RONY ANDRES HUAYMACARI NASHNATO, MARIA DORA SINUIRE CUMAPA, EMMA, TAMANI CANAQUIRI, LOYDA ARIMUYA TAMANI, SANTOS ALEJANDRO VALDERA FELIPE, LAZARO WALTER TAMANI NASHNATE, AMIAS ARIMUYA NASHNATE, ISABEL ARIMUYA NASHNATO, YURIKA MAITAHUARI CURITIMA, JUAN MIGUEL NASHNATE TAMANI, LUIS ALBERTO SANDOVAL GUERRA NARA ELIZABETH YUYARIMA TARICUARIMA, DENISSE CULQUI ANGULO, EYNER ALAIN CALDERON PEREZ, BEATRIZ FERNANDEZ VALENTIN, NICOLAS CUMAPA IJUMA, DAVID NASHNATE SINARAHUA, JUAN RODIL SILVANO YUYARIMA, CESAR MIGUEL CHOTA PAREDES, ISAAC TORRES MAGIPO, MARIA SISCA SAIRO IRARICA, ANDRES RICOPA UPARI, ROY RIVER AMPUERO TAMINCHE, RAYMUNDO LOPEZ AYAMBO, WELINTON ALVES CANAYO, JUANA HUAYUNGA CORAL, MARIBEL MURAYARI YAICATE, FELIPE MURAYARI TAMANI, GLADYS MINERVA MOZOMBITE VELA, PAULO CESAR MOZOMBITE VELA, JHONATAN GUIORGUI MOZOMBITE VELA, AGUSTIN SEGUNDO RIOS, SANGAMA, ABENDANIO RIOS CHUJANDAMA, MONICA CIOMARA HUAYMACARI TAMANI, MARIA ROSA IRARICA CANAYO, LUIS TAMANI VILCA, PABLO HUAYUNGA MOZOMBITE, GISELA HUAYUNGA MOZOMBITE, ESTHER CAHUAZA SANDI, JOSE MANUEL MOZOMBITE ARIMUYA, ERLY SAMUEL URACO ACHO, LUZ FLORITA VELA HUARATAPAIRO, LEYSI ROSAURA FERNANDEZ MOZOMBITE SUSY TATIANA HUAZANGA ACOSTA, CARLOS SEGUNDO SANDI PIZANGO, GERSON BONAR PINEDO PINEDO, ELITA MACUYAMA GARCIA, RICHARD RUIZ HUYUNGA, ELIOMAR YAICATE MORI, MARCOS MANACES HIDALGO GUERRA, IRIS MARICAHUA CAHUAZA, LEONCIO AMASIFUEN GRANDEZ, LOIDA IRARICA PUYO, MARICELA FERNANDEZ GUERRA, AMALIA HIDALGO CASTERNOQUE, SARITA ORDOÑEZ CACHIQUE, SIXTO ORDOÑEZ SAAVEDRA, ESTALIN GUERRA SALAZAR, FLAVIO SAUL HUARATAPAIRO YAICATE, LUIS OMAR IPUSHIMA URACO, DEYLI JHOVANNA TAMANI YUMACHI, MANUEL MEZA INUMA, BEKER CHALET TAMANI SILVANO, ELAYNE MOZOMBITE VASQUEZ, LEOPOLDO VARAS LOPEZ, JAIR MACAHUACHI LANCHA, ALEX ANDERSON CURICHIMBA AHUANARI, WILSON ARMAS SANCHEZ, LUZ MARIBEL MOLINA MURAYARI, JIMERSON ELIAS PALLA MOLINA, MARLY PALLA SINUIRI, MANUEL FERNANDO MURAYARI PACAYA, LLULIANA IVONE SORIA SANDI, SEGUNDO LIDER PARANA TUISIMA, WAGNER LUIS TRIGOZO TAMANI, PAMELA JOSEFINA TORRES AREVALO, ERCIK JAIR HUAYMACARI TAFUR, ISRAEL FASABI PISCO, SEGUNDO TORRES SILVA, JORGE RUIZ AHUANARI, LUCY MACUYAMA HUALINGA, ESTELA VALLES CASTERNOQUE, ISRAEL FIDEL CASTRO BARDALES, BENICIO CHRISTIAN AHUANARI MORI, LEYLA FERNANDEZ MOZOMBITE, RICARDO YUMBATO CANAYO, LUCIA ESTHER PALLA MANIHUARI, ROCIO DEL PILAR CRUZ PALLA, ALAN EDINSON RICOPA ALVIS, JULIANA TAMANCHI TAMANI, SARA ACHO TORRES, ELINA RODRIGUEZ TAMINCHE, MIRIAN SILVA PANAIFO, VANHIA EVELYN TORRES RUIZ, HERMELINDA CHAVEZ IRARICA, VANESSA VASQUEZ OLIVEIRA, ROSA ELIZABETH VASQUEZ SABOYA, JANETH ATRAVERA TUISIMA, EVA EMERITA YUYARIMA, AQUITUARI, CARLOS ALBERTO VASQUEZ SABOYA, RITA AHUANARI TAMANI, JAMES MANIHUARI CANAQUIRI, JULIO CESAR SILVANO MANIHUARI, BEDER YAICATE PEZO, ADNER TANGO VALDERRAMA, JULIANA TRIJULLO PEZO, MARY CHRIS VASQUEZ COACHI, SANTA LUCIA AGUDELO TUANAMA, DIONISIO SEGUNDO PALLA GUTIERREZ, CARMINA DAVILA DE VASQUEZ, NORCA VASQUEZ PIZANGO, ROMMEL VASQUEZ SABOYA, EVA HERCILIA DEA VASQUEZ, ISIDRO PATRON REYES TACAMA, MARCELINA MARGOTH YAICATE PIZANGO, LEWIS ANDERSO QUICUBE TAMANI, MARTHA CAHUAZA MONTES, JUNIOR ADRIAN HUAMANI CAYNAMARI, BELLA CAINAMARI CARITIMARI, LUIS TRIGOSO JAVA, LUIS DARWIS TORRES AREVALO, HUMBERTO PEREYRA MELENDEZ, SAULO DEA VASQUEZ, LILIAM NASHNATO YUMBATO, MARIA PACAYA DANAQUIRI, ROBINSON TORRES ASPAJO, PAMELA DENISE PALLA SILVANO, SEGUNDO MIGUEL CALDERON CURICO, CARLOS ROBERTO LOPEZ MENDOZA, PEDRO CRUZ MOZOMBITE.

NAUTA, 04-09-2019.

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00033-2016-26-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO,

IMPUTADO: LOPEZ MENDOZA, CARLOS ROBERTO Y OTROS

DELITO: URSURPACIÓN AGRAVADA

AGRAVIADO: DEL CASTILLO TORRES, DENNIS

RESOLUCION N° 20

Nauta, 02 de Setiembre Del 2019.

Estando; a la razón del especialista cursor, al escrito N° 1083-2019 presentado por el agraviado DENNIS DEL CASTILLO TORRES, escrito N° 1387-2019 presentado por los imputado Lucila Guerra Cerruche y otros; agréguese a los autos téngase presente; y proveyendo con arreglo a Ley, se DISPONE: 1) AL ESCRITO N° 1083-2019 PÓNGASE conocimiento al Ministerio Público y al abogado de los imputados, 2) TÉNGASE por designado como su abogado defensor en la presente causa al Letrado ALEZ JOAQUIN GOMEZ MONGRAGON, con registro del Colegio de Abogados de Loreto N° 1190 quien asumirá la defensa de los imputados Lucila Guerra Cerruche, Jak Deybi Navarro Ahuanari y otros, al primer y segundo Otrosí téngase presente; tal como lo advierte el acta registro de audiencia de control de acusación del día 10-07-2019 se CORRASE TRASLADO de la acusación fiscal a las partes procesales del proceso vía edicto penal y sin perjuicio de ser notificados en su domicilio real, y al abogado defensor privado ALEZ JOAQUIN GOMEZ MONGRAGON por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS UTILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de control de acusación 4) SEÑALESE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A HORAS ONCE DE LA MAÑANA la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria, sito en Calle Tarapacá N° 617-Nauta y se instalará con la presencia obligatoria del Señor Fiscal y abogado de los acusados; BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 4.-1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 4.2) Para los Abogados Particulares BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICARSE HASTA LA SANCION DE una multa de TRES UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL EN FORMA compulsiva y progresiva sin perjuicio de ser subrogados en el acto por un abogado defensor público. NOTIFIQUESE VIA EDICITO.

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RES. N° 02 DE FECHA 23-08-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO Al IMPUTADO, TAMANI TARICUARIMA JOSE LUIZ Y AGRAVIADA PEREZ LLAJA MAIRA, LA RES. N° 1 DE FECHA 01-08-2019.

NAUTA, 28-03-2019

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00204-2018-98-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

DE LORETO NAUTA,

IMPUTADO: TAMANI TARICUARIMA, JOSE LUIS

DELITO: LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO: PEREZ LLAJA, MAIRA

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Nauta, uno de Agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA; en la fecha los actuados del presente proceso, con el requerimiento de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta, estando a su contenido; Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, en el proceso seguido contra JOSE TAMANI TARICUARIMA, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Agresiones Contra la Mujer e Integrante del Grupo Familiar, en agravio de MAIRA PEREZ LLAJA. Segundo.- Que, de conformidad con el artículo 350º del CPP corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo de 10 días hábiles, a efectos de que puedan presentar las observaciones al requerimiento de Acusación Fiscal, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación; siendo el plazo de absolución de 10 días, el cual se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. Tercero.- Que, a efectos de cumplir con una de las características del Nuevo Código Procesal Penal que es el de Celeridad Procesal y en aplicación del artículo 351º del Código Procesal Penal, correspondería fijar día y hora para la realización de la audiencia preliminar de control de acusación fiscal, en consecuencia por las consideraciones expuestas, SE DISPONE: 1. CORRER TRASLADO la acusación fiscal a los sujetos procesales por el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados; y 2. SEÑALESE fecha y hora para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION FISCAL para el día TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas DOCE DEL MEDIO DIA [12:00 p.m], hora exacta, para la realización de la audiencia en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, ubicada en la Calle Tarapacá N° 617, y se instalará con la presencia obligatoria del señor Fiscal; bajo apercibimiento de hacerse efectivo la facultad que confiere el artículo 85° numerales 1), 2) y 3) del Código Procesal Penal, en caso de inasistencia del abogado defensor o del señor fiscal; sin perjuicio de ser sancionado disciplinariamente. COMUNIQUESE al representante del Ministerio Público que deberá concurrir a la audiencia con el integro de la carpeta fiscal, con la finalidad que las partes puedan entregar en ese mismo acto las pruebas ofrecidas y admitidas por el Juez, en tanto que las pruebas declaradas inadmisibles nuevamente serán incorporadas a la carpeta fiscal o directamente a la parte oferente en caso no se hayan encontrado incorporadas en la carpeta fiscal. PRECISESE que las resoluciones dictadas oralmente en la audiencia preliminar, se entenderán notificadas a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido. NOTIFÍQUESE.

