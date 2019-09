1° JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02179-2019-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: JOSE NEIL CHUMBE SILVA

ESPECIALISTA: ANTON ARANA ALAN GABRIEL

MINISTERIO PÚBLICO: 5FPPCM

IMPUTADO: PEREZ TORRES, ANIBAL

DELITO: AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

AGRAVIADO: REINA FASABI, KATTIA SOFIA

ACTA DE REGISTRO DE LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN

En la ciudad de Iquitos, siendo las NUEVE DE LA MAÑANA de fecha TRES DE SETIEMBRE del año DOS MIL DIECINUEVE, en la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Maynas, el Magistrado Abog. JOSE NEIL CHUMBE SILVA, asistido por el Especialista Judicial de Audiencia, Abog. Claudio Fernando Alatrista Rios, a fin de realizar la presente audiencia de CONTROL DE ACUSACION, formulado por el Ministerio Público, dentro del presente Expediente N° 02179-2019-0-1903-JR-PE-01, derivado del proceso penal seguido contra PEREZ TORRES, ANIBAL a quien se le atribuye la presunta comisión del delito Contra la Vida, el cuerpo y la Salud en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio, cuya grabación demostrará el modo cómo se desarrolla dicho acto procesal, conforme lo establece el Artículo 361°, numeral 2) del Nuevo Código Procesal Penal y el Artículo 26° del Reglamento General de Audiencias, pudiéndose acceder a la copia de dicho registro; por tanto, en este acto se solicita a los sujetos procesales procedan oralmente a identificarse para que conste en el registro correspondiente y se verifique la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. I. IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS PROCESALES: 1. Representante del Ministerio Público: RICARDO GUTIERREZ CORREA, Fiscal Adjunto Provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, Domicilio Procesal: Calle Samanez Ocampo Nª 141-143 – Iquitos. 2. Defensa Técnica del imputado PEREZ TORRES, ANIBAL, Abg. Carlos Tuesta Rivera – Domicilio Procesal: Calle Sargento Lores Nª 702 – Iquitos. 3. Imputado PEREZ TORRES, ANIBAL, INCONCURRENCIA. 4. Agraviado: INCONCURRENCIA. I. OCURRENCIA: JUEZ: Se deja constancia que no se ha notificado a la parte agraviada, por cuanto existe una razón de dicho de dicha parte procesales, por lo que se corre traslado a las partes procesales. FISCAL: Refiere que es el mismo domicilio que ha indicado la parte agraviada y no se ha variado. JUEZ: El notificador refiere que dicho domicilio no se ha logrado ubicar, la numeración no existe, esto es, Pasaje Mercedes MZ G, LT 6 – Calle Calvo de Araujo, cdra. 21, es por ello que se solicita que coadyuve al presente diligenciamiento, a fin de poderse notificar válidamente a dicha parte procesal. FISCAL: Ante ello, solicita que se notifique vía edicto a dicha parte procesal. JUEZ: Ante tales consideraciones, se dispone reprogramar la presente audiencia para el día 11 de noviembre del presente año a horas 09: 00 a.m., debiendo notificar a la parte agraviada por medio de edicto penal, así como volver a notificar en su domicilio real obrante en autos. II. CONCLUSIÓN: Siendo las 09:08 a.m., se da por terminada la Audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el acta, el señor Juez y el Especialista de Audiencias encargado de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 121° del código Procesal Penal.

V-3(05,06 y 09)

EDICTO

Expediente N° 02179-2019-0-1903-JR-PE-01, Especialista de Audiencia: Claudio Fernando Alarista Ríos.

Por disposición Superior del Sr. Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas se notifica a la persona de: REINA FASABI, KATTIA SOFIA en calidad de agraviada, a fin que tenga conocimiento de la presente reprogramación de audiencia, esto es, para el día 11 de Noviembre del presenta año a horas 09:00 a.m. Al haberse dispuesto en el Expediente N°02179-2019-0-1903-JR-PE-01 seguido contra PEREZ TORRES, ANIBAL a quien se le atribuye la presunta comisión del delito Contra la Vida, el cuerpo y la Salud en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.

V-3(05,06 y 09)

1° JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Sede Central

EXPEDIENTE: 03225-2015-61-1903-JR-PE-01

JUEZ: JOSE NEIL CHUMBE SILVA

ESPECIALISTA: LUZ ROSENDA MALDONADO GARAY

MINISTERIO PUBLICO: 3RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MAYNAS,

IMPUTADO: CORDOVA GARCIA, TEOFILA

CAHUACHI LOPEZ, JOSIAS

MOZOMBITE HUAYAMBA, JUAN EULOGIO

MOZOMBITE HAYAMBA, GEINER

AGRAVIADO: ALVAN CAHUACHI, PIERO

CAHUACHI MACAHUACHI, CLEVER REYNALDO

OLIVEIRA CHUMBICO, RISTER LUIS

MENOR AGRAVIADO JPC REPRES. POR DOÑA BLANDINI CAHUACHI

NUÑEZ ICAHUACHI, JERDER ALEJANDRO

RUIZ CAHUACHI, JAIR ROSENDO

ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO.

I.ETAPA INICIAL: En la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas – Iquitos, siendo las TRES Y TREINTA DE LA TARDE del día TRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, se ejecuta la presente audiencia de CONTROL DE SOBRESEIMIENTO, bajo la dirección del Magistrado JOSE NEIL CHUMBE SILVA como Juez del referido Juzgado, asistido por el especialista de audiencia Abog. Claudio Fernando Alatrista Rios; en el Exp. N° 03225-2015-61-1903-JR-PE-01, derivado del proceso penal seguido contra GEINER MOZOMBITE HUAYAMBA, TEOTILA CORDOVA GARCIA, JUAN EULOGIO MOZOMBITE HUAYAMBA, JOSIAS CAHUACHI LOPEZ, por la presunta comisión del delito de TRATA DE PERSONAS en agravio de JERDER ALEJANDRO NUÑEZ ICAHUACHI Y OTROS. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio, cuya grabación demostrará el modo cómo se desarrolla dicho acto procesal, conforme lo establece el Artículo 361°, numeral 2) del Nuevo Código Procesal Penal y el Artículo 26° del Reglamento General de Audiencias, pudiéndose acceder a la copia de dicho registro; por tanto, en este acto se solicita a los sujetos procesales procedan oralmente a identificarse para que conste en el registro correspondiente y se verifique la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. II. ACREDITACION: 1. Representante del Ministerio Público: Abog. AURORA ACUY TORRES – Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Maynas. Domicilio procesal: Calle Samanez Ocampo N° 141 – 143 – 3er. Piso. Casilla electrónica: 79471. Celular: 940478364. 2. Defensa Técnica de los acusados Geiner Mozombite Huayamba y Teotila Córdova García: Abog. DARLE JACOB ORELLANA JIMENEZ- con registro CAL N° 1223. Casilla electrónica: 17614 Casilla Judicial: 163 CSJLO. 3. Defensa Técnica de los acusados MOZOMBITE HUAYAMBA y CAHUACHI LOPEZ JOSIAS: ABG. JHON ANCKA IKEDA (INCONCURRENCIA) 4. Imputados GEINER MOZOMBITE HUAYAMBA, TEOTILA CORDOVA GARCIA, JUAN EULOGIO MOZOMBITE HUAYAMBA, JOSIAS CAHUACHI LOPEZ: (INCONCURRENCIA) I. INSTALACION DE AUDIENCIA: JUEZ: Se solicita razón al Especialista de audiencia, sobre las notificaciones a las partes procesales. ESPECIALISTA DE AUDIENCIA: Da cuenta que se ha notificado a los domicilios procesales de los imputados, estos son, al abogado Jhon Ancka Ikeda, respecto a los domicilios reales de MOZOMBITE HUAYAMBA JUAN EULOGIO, como a CAHUACHI LOPEZ JOSIAS, solo se advierte el cargo de notificación de Mozombite Huayamba Juan Eulogio; respecto a las partes agraviadas, solo se identifica el cargo de notificación de OLIVEIRA CHUMBICO RISTER LUIS, y respecto de los demás agraviados, solo existe un Oficio dirigido al Teniente Gobernador de la Comunidad Campesina Yanashi, a fin que notifique a las demás partes agraviadas, pero no se advierte cargo de notificación de las demás partes agraviadas que domicilian en la Comunidad Yanashi. FISCAL: Ante lo informado, solicita que se notifique nuevamente a las partes agraviadas, no sin antes de notificarse también vía edicto, a fin de poder instalar la presente causa. JUEZ: Se corre traslado al abogado defensor presentes. ABG: Refiere que no tiene ninguna observación. JUEZ: Ante tales consideraciones, se reprograma la misma para el día 25 de Noviembre del presente año a horas 08:00 a.m. debiéndose notificar al abogado Jhon Ancka Ikeda para fines pertinentes. II. CONCLUSIÓN: Siendo las 02:45 p.m., se da por terminada la Audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el acta, el señor Juez y el Especialista de Audiencias encargado de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 121° del código Procesal Penal.

V-3(05,06 y 09)

EDICTO

Expediente N° 03225-2015-61-1903-JR-PE-01, Especialista de Audiencia: Claudio Fernando Alarista Ríos.

Por disposición Superior del Sr. Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas se notifica a las personas de: JHONATHAN PEREZ CAHUACHI, CLEVER REYNALDO CACHUACHI MACAHUACHI, JERDER ALEJANDRO NUÑEZ CAHUACHI, Y JAIR ROSENDO RUIZ CAHUACHI, ALVAN CAHUACHI PIERO y RISTER OLIVEIRA CHUMBICO en calidad de agraviados, a fin que se notifique para conocimiento de reprogramación de audiencia para el día 25 de Noviembre del presente año a horas 08:00 a.m..- Al haberse dispuesto en el Expediente N° 03225-2015-61-1903-JR-PE-01 seguido GEINER MOZOMBITE HUAYAMBA, TEOTILA CORDOVA GARCIA, JUAN EULOGIO MOZOMBITE HUAYAMBA, JOSIAS CAHUACHI LOPEZ, por la presunta comisión del delito de TRATA DE PERSONAS en agravio de JERDER ALEJANDRO NUÑEZ ICAHUACHI Y OTROS.

V-3(05,06 y 09)