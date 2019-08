NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION N° 2 DE FECHA 16-06-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO AL PROCESADO RUSBEL GOMEZ NAVARRO LA RES. N° 2 AUDIENCIA.

NAUTA, 19-08-2019

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00011-2019-27-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO NAUTA

IMPUTADO: GOMEZ NAVARRO, RUSBEL

DELITO: OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES, DMGP

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

Nauta, siete de Agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA; en la fecha los actuados del presente proceso, con el escrito N° 1231-2019, remitido por el representante del Ministerio Publico, mediante el cual cumple lo dispuesto mediante resolución N° 01, siendo ello así se procederá a proveer el requerimiento de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta, estando a su contenido; Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, en el proceso seguido contra RUSBEL GOMEZ NAVARRO, por la presunta comisión del delito Contra la Familia – Incumplimiento de Pensión Alimentaria, en agravio de su menor hija DANITHZA M. GOMEZ PINEDO representado por su madre Mary Elena Pinedo Solón. Segundo.- Que, de conformidad con el artículo 350º del CPP corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo de 10 días hábiles, a efectos de que puedan presentar las observaciones al requerimiento de Acusación Fiscal, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación; siendo el plazo de absolución de 10 días, el cual se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. Tercero.- Que, a efectos de cumplir con una de las características del Nuevo Código Procesal Penal que es el de Celeridad Procesal y en aplicación del artículo 351º del Código Procesal Penal, correspondería fijar día y hora para la realización de la audiencia preliminar de control de acusación fiscal, en consecuencia por las consideraciones expuestas, SE DISPONE: 1. CORRER TRASLADO la acusación fiscal a los sujetos procesales por el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados; y 2. SEÑALESE fecha y hora para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION FISCAL para el día VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas DIEZ DE LA MAÑANA [10:00 a.m], hora exacta, para la realización de la audiencia en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, ubicada en la Calle Tarapacá N° 617, y se instalará con la presencia obligatoria del señor Fiscal; bajo apercibimiento de hacerse efectivo la facultad que confiere el artículo 85° numerales 1), 2) y 3) del Código Procesal Penal, en caso de inasistencia del abogado defensor o del señor fiscal; sin perjuicio de ser sancionado disciplinariamente. PRECISESE que las resoluciones dictadas oralmente en la audiencia preliminar, se entenderán notificadas a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido. Asimismo, SE DESIGNA al

Abogado defensor Público José Enrique Maita Quispe, para que asuma la defensa del imputado RUSBEL GOMEZ NAVARRO; además notifíquese al imputado en su domicilio real y sin perjuicio a ello que se notifique Vía Edicto Penal. NOTIFÍQUESE.

V-3(20,21 y 22)

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RES N° 1 DE FECHA 14-08-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LOS PROCESADOS SALDAÑA NANGO ISRAEL.

NAUTA, 18-07-2019

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00064-2019-39-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO NAUTA

IMPUTADO: SALDAÑA NANGO, ISRAEL

DELITO: HURTO AGRAVADO

USHIÑAHUA SANDI, LLEFERSON

DELITO: HURTO AGRAVADO

AGRAVIADO: EMPRESA PLUSPETROL NORTE SA,

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Nauta, catorce de Agosto del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA; en la fecha con el escrito que antecede presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta, mediante el cual presenta su requerimiento de sobreseimiento, en la causa seguida contra ISARAEL SALDAÑA NANGO Y LLERSON USHIÑAHUA SANDI, por la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO Y ENTORPECIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, en agravio del ESTADO Y LA EMPRESA PLUSPETROL NORTE S.A, a su contenido; Y CONSIDERANDO: Primero: Que, de conformidad con el artículo 344° del Código Procesal Penal, dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días, si formula acusación o si requiere el sobreseimiento de la causa. Segundo: Que, en el presente caso se tiene que, habiendo dado por concluida la investigación preparatoria, el Fiscal a cargo de la investigación ha decidido requerir al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, por lo que en ese orden de cosas debe procederse de conformidad con el artículo 345° de la norma adjetiva penal, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. Tercero: Que, a efectos de cumplir con una de las características del Nuevo Código Procesal Penal que es el de Celeridad Procesal y en aplicación del artículo 345º del Código Procesal Penal, correspondería fijar día y hora para la realización de la audiencia preliminar de control de sobreseimiento, en consecuencia, por las consideraciones expuestas, se DISPONE: 1.- CORRER TRASLADO a los sujetos procesales el REQUERIMIENTO FISCAL DE SOBRESEIMIENTO por el PLAZO DE DIEZ DÍAS. Verificado su cumplimiento dese cuenta para la prosecución de la secuela del proceso conforme a ley; y 2.- CÍTESE para el día CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE a horas DOCE DEL MEDIO DIA (12:00 p.m.), para la realización de la audiencia de CONTROL DE SOBRESEIMIENTO la misma que se llevara en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de Nauta, de ésta sede de Corte Superior de Justicia de Loreto, ubicada en la Avenida Grau N° 617, y se instalará con la presencia obligatoria del señor Fiscal, en caso de inconcurrencia se pondrá de conocimiento del Órgano de Control, para los fines correspondiente s, y se instalará con la presencia facultativa de las demás partes. Asimismo, notifíquese a los imputados VÍA EDICTO PENAL y en su dirección consignada en la ficha RENIEC. NOTFÍQUESE.

V-3(20,21 y 22)