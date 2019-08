NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION NUMERO CINCO DE FECHA 05-08-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO AL IMPUTADOS NANGO PIÑALOA LIZARDO Y RODRIGUEZ CABEZAS SEGUNDO TOMAS, LA RESOLUCION N° 7 DE FECHA 05-08-2019 FECHA Y HORA DE AUDIENCIA.

NAUTA, 10-07-2019

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00096-2017-23-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO NAUTA,

IMPUTADO: RODRIGUEZ CABEZAS, SEGUNDO TOMAS

DELITO: HURTO AGRAVADO.

NANGO PIÑOLA, LIZARDO

DELITO: HURTO AGRAVADO.

AGRAVIADO: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU SA,

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE

Nauta, cinco de Agosto Del año dos mil diecinueve.

ESTANDO, a la razón del especialista de Audiencia que antecede, agréguese a los autos, y REPROGRAMAR la Audiencia de Control de SOBRESEIMIENTO para el día DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria sito en la calle Tarapacá N° 617 Nauta, con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados particulares como del defensor público de los acusados, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 2) Notifíquese a los imputados en su domicilio real y sin perjuicio de ello notifíquese Vía Edicto Penal. Se instalará con la presencia facultativa de las demás partes. NOTIFÍQUESE.

EDICTO

Expediente N° 00375-2018-53-1903-JR-PE-01, Especialista de Audiencia: Cinthia del Pilar Céspedes Rodríguez

Por disposición Superior del Juez del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Maynas, cita, llama y emplaza a: SHUC YAMPIS ABIMAEL, UGKUCH SOCOTO ISIDRO, UGKUCH SOCOTO LIZARDO y UGKUCH SOCOTO TIMOTEO en calidad de acusados, debiendo concurrir a la Sala de Audiencia del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Maynas cito en Av. Grau N° 720 (Local Nuevo – Segundo Piso) el día DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE a horas OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M). Al haberse dispuesto en el Expediente N° 00375-2018-53-1903-JR-PE-01, en los seguidos en sus contra, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en agravio de CEJEICO OICA, JUAN. Bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su captura, conducción al Juzgado.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00012-2016-27-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, seguido contra TUANAMA MARIN, PIO, por el Delito de PECULADO, en agravio de IEP N 625516 SAACH ANDOAS; mediante RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO.- DADO CUENTA: A la resolución número tres, que obra en autos a fojas 83, y en el cual se resuelve programar nueva fecha para audiencia de juicio oral para el día viernes 29 de agosto del dos mil diecinueve, a horas tres de la tarde; y en mérito al artículo 124° del Código Procesal Penal, se procede a corregir el error material advertido en la fecha y hora de la audiencia, siendo lo correcto: se resuelve: PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA MARTES DIEZ DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE; la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, ubicado en la calle Pastaza s/n- San Lorenzo; bajo apercibimiento del imputado PIO TUANAMA MARIN, de ser declarado REO CONTUMAZ, en caso de inconcurrencia injustificada; respecto del Actor Civil, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece el numeral 7 del artículo 359° del Código Procesal Penal; y en el caso de los testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese la presente a las partes mediante cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00023-2014-11-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, seguido contra RAMIREZ LEON, JORGE REYES, por el Delito de USURPACIÓN y DAÑOS, en agravio de HUILCA MAMANI, JOSE; mediante AUTO DE CITACION A JUICIO ORAL.- RESOLUCION NUMERO UNO.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el oficio N° 131-2019-JIP-DM-MAMM-oeaq-PJ. Remitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria téngase por recibido el cuaderno de la Etapa Intermedia y con los demás cuadernos que se acompañan; AGRÉGUESE a los autos. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Datem del Marañón ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 351°, 352 y 353 del Código Procesal Penal, esto es ha efectuado el control de la acusación en la Audiencia Preliminar emitiendo el auto de enjuiciamiento respectivo. SEGUNDO: El delito que es materia de juzgamiento por este Juzgado es por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de USURPACION; tipificado en el artículo 202° numeral 2) del Código Penal, y por la modalidad de DAÑOS, tipificado en el artículo 205° del mismo cuerpo normativo, en agravio de JOSE HUILCA MAMANI; teniéndose como acusado a la persona JORGE REYES RAMIREZ LEON; en consecuencia éste Juzgado Penal Unipersonal es competente para el Juzgamiento respectivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28° numeral 2) del Código Adjetivo. Por los fundamentos expuesto; este Juzgado Penal Unipersonal del Datem del Marañón, DECIDE: 1) CITAR A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL en el presente proceso que se sigue contra el acusado JORGE REYES RAMIREZ LEON, por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de USURPACION; tipificado en el artículo 202° numeral 2) del Código Penal, y por la modalidad de DAÑOS, tipificado en el artículo 205° del mismo cuerpo normativo, en agravio de JOSE HUILCA MAMANI, la misma que se realizara en la SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL DATEM DEL MARAÑON – SAN LORENZO, ubicada en la CALLE PASTAZA S/N- SAN LORENZO, para el día MIERCOLES CUATRO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS DOS Y TREINYA DE LA TARDE (02:30 PM), fecha fijada según disponibilidad de las Recargada y Congestionada Agenda temática del Juzgado, debiendo las partes procesales apersonarse ante el especialista de audiencia en la fecha y hora programada. 2) NOTIFIQUESE al acusado JORGE REYES RAMIREZ LEON; bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y reservarse el proceso hasta que sea habido conforme a los artículos 355°. 4) y 367°. 2) del CPP. Debiendo designar y/o concurrir en compañía de su abogado defensor, en caso contrario este Juzgado le asignará uno de la localidad, a sabiendas que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia. 3) NOTIFIQUESE al REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO responsable del caso, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa- Datem del Marañón; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de Control Interno del Ministerio Público y de ser excluido del juicio, de conformidad con el artículo 359°. 6) del CPP. 4) NOTIFIQUESE al agraviado JOSE HUILCA MAMANI. Notifíquese a los testigos ofrecidos por el Ministerio Público: 5) TESTIGO, JOSE HUILCA MAMANI; quien deberá concurrir a la audiencia para expresar sobre los hechos ocurridos el día 17 de mayo del 2014. 6) TESTIGO, KARINA FATAMA TELLO; quien deberá concurrir a la audiencia para expresar sobre los hechos ocurridos el día 17 de mayo del 2014. Los testigos serán notificados bajo el apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Estando a que el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 concluyo que la citación de estos a juicio, sea de la parte que fuere, debe llevarse a cabo por el personal a cargo del órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 366° del CPP, en tanto que la colaboración del Ministerio Público es subsidiaria, esto es, cuando se hayan agotado o sean ineficaces las citaciones efectuadas por el órgano judicial, se DISPONE: Que el Ministerio Público, coadyuve con la concurrencia, de sus órganos de prueba y los presente en la audiencia de juicio oral correspondiente. 7) FORMESE el Cuaderno de Debate, auto de enjuiciamiento y auto de citación a juico oral, conforme a los dispuesto en el Reglamento de Expediente Judicial, aprobado por la Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. Artículo 16° inciso 01 y 02, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 8) FORMESE el expediente Judicial, conforme al artículo 136° del CPP, y póngase a disposición de los sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso no existiese solicitud para su incorporación o exclusión de alguna pieza documental, o resuelto este pedido, y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el cuaderno de Formalización de la Investigación y de acusación fiscal. Interviniendo el señor Magistrado y la secretaria que suscribe por disposición superior. NOTIFIQUESE por cedula, edicto y radiodifusión. HAGASE SABER.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00046-2015-91-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ; seguido contra TEDDY VELASQUEZ HIDALGO, por el DELITO USURPACIÓN DE FUNCIONES.O AUTORIDAD, en agravio de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL DATEM DEL MARAÑON, mediante RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE.- DADO CUENTA: A la resolución número seis, programación de audiencia, que obra en autos a fojas 110, y en el cual se resuelve programar nueva fecha para audiencia de juicio oral para el día viernes 16 de agosto del dos mil diecinueve, a horas tres de la tarde; y en mérito al artículo 124° del Código Procesal Penal, se procede a corregir el error material advertido en la fecha de la audiencia, siendo lo correcto: se resuelve: PROGRAMAR NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES DE LA TARDE; la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal- Datem del Marañón, ubicado en la calle Pastaza s/n- San Lorenzo; bajo apercibimiento del imputado Teddy Velásquez Hidalgo, de ser declarado Reo Contumaz, en caso de inconcurrencia injustificada; de los testigos, bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente al Juzgado a efectos de que rindan sus declaración. Notifíquese la presente a las partes mediante cédula, edicto y radiodifusión. Interviniendo la especialista de la causa, quien autoriza por disposición superior. Notifíquese

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00095-2016-43-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, seguido contra CHANCHARI HUAYUNGA, AYDELIN, por el Delito HOMICIDIO CULPOSO, en agravio de MENOR DE INICIALES, DPCH 01 REPRESENTADO POR SU PROGENITOR NILO PISURI HUAZANGA; mediante AUTO DE CITACION A JUICIO ORAL.- RESOLUCION NUMERO UNO.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el oficio N° 1023-2018-JIP-DM-MAMM-oeaq-PJ. Remitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria téngase por recibido el cuaderno de la Etapa Intermedia y con los demás cuadernos que se acompañan; AGRÉGUESE a los autos. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Datem del Marañón ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 351°, 352 y 353 del Código Procesal Penal, esto es ha efectuado el control de la acusación en la Audiencia Preliminar emitiendo el auto de enjuiciamiento respectivo. SEGUNDO: El delito que es materia de juzgamiento por este Juzgado es por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, tipificado en el artículo 111° primer párrafo del Código Penal Vigente, en agravio del menor de iniciales D.P.CH (01) representada por su progenitor NILO PISURI HUAZANGA; teniéndose como acusada a la persona AYDELIN CHANCHARI HUAYUNGA; en consecuencia éste Juzgado Penal Unipersonal es competente para el Juzgamiento respectivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28° numeral 2) del Código Adjetivo. Por los fundamentos expuesto; este Juzgado Penal Unipersonal del Datem del Marañón, DECIDE: 1) CITAR A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL en el presente proceso que se sigue contra la acusada AYDELIN CHANCHARI HUAYUNGA, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, tipificado en el artículo 111° primer párrafo del Código Penal Vigente, en agravio del menor de iniciales D.P.CH (01) representado por su progenitor NILO PISURI HUAZANGA, la misma que se realizara en la SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL DATEM DEL MARAÑON – SAN LORENZO, ubicada en la CALLE PASTAZA S/N- SAN LORENZO, para el día MIERCOLES CUATRO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS CUATRO DE LA TARDE (04:00 PM), fecha fijada según disponibilidad de la Recargada y Congestionada Agenda temática del Juzgado, debiendo las partes procesales apersonarse ante el especialista de audiencia en la fecha y hora programada. 2) NOTIFIQUESE a la acusada AYDELIN CHANCHARI HUAYUNGA; bajo apercibimiento de ser declarada reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y reservarse el proceso hasta que sea habido conforme a los artículos 355°. 4) y 367°. 2) del CPP. Debiendo concurrir en compañía de su abogado defensor, en caso contrario este Juzgado le asignará uno de la localidad, a sabiendas que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia. 3) NOTIFIQUESE al REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO responsable del caso, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa- Datem del Marañón; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de Control Interno del Ministerio Público y de ser excluido del juicio, de conformidad con el artículo 359°. 6) del CPP. 4) NOTIFIQUESE a la agraviada menor de iniciales D.P.CH (01) representada por su progenitor NILO PISURI HUAZANGA. Notifíquese a los peritos y testigos ofrecidos por el Ministerio Público: 5) PERITO, DAVID CHUQUIPOMA PACHECO, Médico Legista; quien deberá concurrir a la audiencia para explicar sobre las conclusiones arribadas en el Acta de Levantamiento de Cadáver, de fecha 04 de enero del 2016. 6) PERITOS, RAUL WALTER MOSTAJO MERINO y FELIX BRICEÑO ITURRI, Médicos Legistas; quienes deberán concurrir a la audiencia para explicar sobre las conclusiones arribadas en el Informe Pericial de Necropsia Médico Legal N° 046-2016. 7) TESTIGOS, NILO PISURI HUAZANGA, MANUEL PISURI MARICHIN, GERONIMO LANCHA HUAZANGA, YOLANDA HUAZANGA TANGOA, BRITA PASMIÑO LANCHA y DAVID MANAMON HUAZANGA; y quienes deberán concurrir a la audiencia para expresar sobre los hechos suscitados el día 19 de diciembre de 2015. Los testigos serán notificados bajo el apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Estando a que el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 concluyo que la citación de estos a juicio, sea de la parte que fuere, debe llevarse a cabo por el personal a cargo del órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 366° del CPP, en tanto que la colaboración del Ministerio Público es subsidiaria, esto es, cuando se hayan agotado o sean ineficaces las citaciones efectuadas por el órgano judicial, se DISPONE: Que el Ministerio Público, coadyuve con la concurrencia, de sus órganos de prueba y los presente en la audiencia de juicio oral correspondiente. 8) FORMESE el Cuaderno de Debate, auto de enjuiciamiento y auto de citación a juico oral, conforme a los dispuesto en el Reglamento de Expediente Judicial, aprobado por la Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. Artículo 16° inciso 01 y 02, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 9) FORMESE el expediente Judicial, conforme al artículo 136° del CPP, y póngase a disposición de los sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso no existiese solicitud para su incorporación o exclusión de alguna pieza documental, o resuelto este pedido, y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el cuaderno de Formalización de la Investigación y de acusación fiscal. Interviniendo el señor Magistrado y la secretaria que suscribe por disposición superior. NOTIFIQUESE por cedula, edicto y radiodifusión. HAGASE SABER.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00233-2017-51-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, seguido contra MORENO NUÑEZ, ROSANA, por el Delito ABUSO DE AUTORIDAD, en agravio de CARDENAS VALLES, MARLON RENAN; mediante RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO.- DADO CUENTA: A la razón de la especialista en cursor que antecede, con el oficio N° 4406-2019-SCG-PNP- MACREPOL LORETO-RPL-DIVINCRI-AREPJR-SG, que comunica la detención de la imputada Rosana Moreno Núñez (49), y estando al estado de la presente causa, SE RESUELVE: LEVANTAR LA CALIDAD DE REO CONTUMAZ a la procesada ROSANA MORENO NUÑEZ, a fin de que se apersone a este despacho para la REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL el día JUEVES 19 DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS TRES DE LA TARDE (Hora exacta), fecha fijada según disponibilidad de la Recargada y Congestionada Agenda temática del Juzgado, a realizarse en la Sala de audiencias del Juzgado Penal Unipersonal, sito en la Calle Pastaza s/n del Barrio Dos de mayo de esta ciudad, debiendo concurrir acompañada de su abogado defensor de libre elección bajo apercibimiento de nombrársele un abogado de la zona para que asuma su defensa en caso de inconcurrencia, teniendo en cuenta que en esta provincia no contamos con defensores públicos. Quedando debidamente notificada la acusada, bajo apercibimiento de ser declarada Reo contumaz nuevamente y ser puesta a disposición de la PNP San Lorenzo hasta la realización de la audiencia. NOTIFÍQUESE a las partes conforme a ley. Interviniendo el señor Juez y la especialista de la causa que autoriza por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 00273-2017-4-1907-JR-PE-01, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y ESPECIALISTA CLAIRETH IDROGO VASQUEZ, seguido contra DIAZ VASQUEZ, ENRRIQUE REINERIO, por el Delito LESIONES LEVES, en agravio de MURAYARI YUYARIMA, ROCIO DEL PILAR; mediante AUTO DE CITACION A JUICIO ORAL.- RESOLUCION NUMERO UNO.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el oficio N° 1096-2018-JIP-DM-MAMM-jnoef-PJ. Remitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria téngase por recibido el cuaderno de la Etapa Intermedia y con los demás cuadernos que se acompañan; AGRÉGUESE a los autos. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Datem del Marañón ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 351°, 352 y 353 del Código Procesal Penal, esto es ha efectuado el control de la acusación en la Audiencia Preliminar emitiendo el auto de enjuiciamiento respectivo. SEGUNDO: El delito que es materia de juzgamiento por este Juzgado es por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, tipificado en el artículo 121° primer párrafo inciso 3 del Código Penal Vigente, en agravio de ROCIO DEL PILAR MURAYARI YUYARIMA; teniéndose como acusado a la persona ENRRIQUE REINERIO DIAZ VASQUEZ; en consecuencia éste Juzgado Penal Unipersonal es competente para el Juzgamiento respectivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28° numeral 2) del Código Adjetivo. Por los fundamentos expuesto; este Juzgado Penal Unipersonal del Datem del Marañón, DECIDE: 1) CITAR A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL en el presente proceso que se sigue contra el acusado ENRRIQUE REINERIO DIAZ VASQUEZ, por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, tipificado en el artículo 121° primer párrafo inciso 3 del Código Penal Vigente, en agravio de ROCIO DEL PILAR MURAYARI YUYARIMA, la misma que se realizara en la SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL DATEM DEL MARAÑON – SAN LORENZO, ubicada en la CALLE PASTAZA S/N- SAN LORENZO, para el día VIERNES SEIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE A HORAS CUATRO DE LA TARDE (04:00 P.M), fecha fijada según disponibilidad de la Recargada y Congestionada Agenda temática del Juzgado, debiendo las partes procesales apersonarse ante el especialista de audiencia en la fecha y hora programada. 2) NOTIFIQUESE al acusado ENRRIQUE REINERIO DIAZ VASQUEZ; bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y reservarse el proceso hasta que sea habido conforme a los artículos 355°. 4) y 367°. 2) del CPP. Debiendo concurrir en compañía de su abogado defensor, en caso contrario este Juzgado le asignará uno de la localidad, a sabiendas que en esta provincia no contamos con abogados del Ministerio de Justicia. 3) NOTIFIQUESE al REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO responsable del caso, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa- Datem del Marañón; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de Control Interno del Ministerio Público y de ser excluido del juicio, de conformidad con el artículo 359°. 6) del CPP. 4) NOTIFIQUESE a la agraviada ROCIO DEL PILAR MURAYARI YUYARIMA. Notifíquese al perito y testigo ofrecidos por el Ministerio Público: 5) PERITO, FIORELLA TÁVARA PUEMAPE, Psicóloga; quien deberán concurrir a la audiencia para expresar sobre las conclusiones arribadas en el Informe Psicológico N° 22-2017, de fecha 26 de abril del 2017. 6) TESTIGO, ROCIO DEL PILAR MURAYARI YUYARIMA; quien deberá concurrir a la audiencia para expresar sobre los hechos ocurridos el día 13 de abril del 2017. Los testigos serán notificados bajo el apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Estando a que el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 concluyo que la citación de estos a juicio, sea de la parte que fuere, debe llevarse a cabo por el personal a cargo del órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 366° del CPP, en tanto que la colaboración del Ministerio Público es subsidiaria, esto es, cuando se hayan agotado o sean ineficaces las citaciones efectuadas por el órgano judicial, se DISPONE: Que el Ministerio Público, coadyuve con la concurrencia, de sus órganos de prueba y los presente en la audiencia de juicio oral correspondiente. 7) FORMESE el Cuaderno de Debate, auto de enjuiciamiento y auto de citación a juico oral, conforme a los dispuesto en el Reglamento de Expediente Judicial, aprobado por la Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. Artículo 16° inciso 01 y 02, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 8) FORMESE el expediente Judicial, conforme al artículo 136° del CPP, y póngase a disposición de los sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso no existiese solicitud para su incorporación o exclusión de alguna pieza documental, o resuelto este pedido, y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el cuaderno de Formalización de la Investigación y de acusación fiscal. Interviniendo el señor Magistrado y la secretaria que suscribe por disposición superior. NOTIFIQUESE por cedula, edicto y radiodifusión. HAGASE SABER.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00068-2017-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: REATEGUI DEL AGUILA MAYRA XIMENA

IMPUTADO: GONZALES ARIMUYA, NEMESIO

DELITO: VÍCTIMA EN ESTADO DE GESTACIÓN.

AGRAVIADO: ARIMUYA MARQUEZ, FLORINDA

RESOLUCION NUMERO ONCE

Nauta veinticinco de julio Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, estando la razón que antecede y a fin de vulnerar el derecho que le asiste a las partes a un debido proceso, SE DISPONE: 1- SOBRECARTESE la resolución número siete para el imputado GONZALES ARIMUYA, NEMESIO, debiéndosele notificar a su domicilio real y mediante EDICTO, 2.- DESIGNAR como abogado del imputado GONZALES ARIMUYA, NEMESIO al letrado Luis Enrique Maita Quispe, debiéndosele notificar con el nuevo requerimiento fiscal obrante a fojas 52-62 de autos, 3.- SEÑALAR fecha y hora de audiencia para el JUEVES DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevara a cabo en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto – Nauta y con la presencia del representante del Ministerio Publico y el abogado de la defensa, BAJO APERCIBIMIENTO, en caso de inconcurrencia del Ministerio Publico de remitirse copias a su Órgano de Control y en caso del defensor público de informársele a la Dirección Distrital de Defensa Publica sede Iquitos. NOTIFIQUESE RESOLUCION NUMERO SIETE. Nauta doce de marzo Del dos mil diecinueve. SE RESUELVE: 1) Córrase traslado de la acusación fiscal a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de control de acusación: 2) Señálese el día Martes 02 de Abril del dos mil diecinueve a horas doce del medio día para que se lleve a cabo la Audiencia Preliminar de Acusación Directa, la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00068-2019-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: REATEGUI DEL AGUILA MAYRA XIMENA

IMPUTADO: VASQUEZ GONZALES, MIGUEL

DELITO: NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE

CARGO

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS,

RESOLUCION NUMERO TRES

Nauta, seis de agosto Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, estando al escrito N° 789-2019, presentado por Víctor Scipion Salazar, mediante el cual informa la dirección procesal de Miguel Vásquez Gonzales en calle Oro Negro s/n – Distrito de Trompeteros, TENGASE presente, sin embargo se puede advertir que en la cedula devuelta por el Juez de Paz del Distrito indica que el imputado ya no vive en dicha localidad, asi mismo se puede advertir de autos que el representante del Ministerio Publico no ha consignado el domicilio de las parte agraviada Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Trompeteros en ese sentido SE DISPONE: 1) NOTIFICAR al imputado Miguel Vásquez Gonzales, la resolución número UNO de fecha quince de abril del dos mil diecinueve mediante EDICTO penal. 2) COMUNICAR al Ministerio Publico a fin de que informe el domicilio procesal donde será notificada la parte agraviada. NOTIFIQUESE. RESOLUCION NUMERO UNO. Nauta, quince de abril Del dos mil diecinueve. PARTE RESOLUTIVA: 1. Recepcionar la comunicación fiscal contenida en la Disposición Número tres, mediante el cual se dispone FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, expedida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, contra MANUEL CÁRDENAS SORIA, HÉCTOR MANUEL MEOÑO ZAVALETA, SERGIO RIVADENEYRA BRAGA, MIGUEL VÁSQUEZ GONZÁLES Y ANGEL ENRIQUE CALLE LA ROSA, como presunto autor del Delito de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, por el plazo de CIENTO VEINTE DÍAS naturales, así mismo . 2. Téngase por reconducido el tipo penal, por el delito de negociación incompatible en agravio del ESTADO – Municipalidad Distrital de Trompeteros. 3. Téngase presente la Disposición Fiscal que dispone DECLARAR COMPLEJA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, lo cual será de OCHO MESES a efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria asuma competencia material en el proceso. 4. Imponer la medida de Comparecencia Simple a los imputados MANUEL CÁRDENAS SORIA, HÉCTOR MANUEL MEOÑO ZAVALETA, SERGIO RIVADENEYRA BRAGA, MIGUEL VÁSQUEZ GONZÁLES Y ÁNGEL ENRIQUE CALLE LA ROSA, quienes se encuentran obligados a concurrir a las diligencias que se decreten dentro del proceso, siempre y cuando sea necesaria su asistencia, bajo apercibimiento de ser Conducidos compulsivamente por la policía. 5. Precisar a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la Investigación Preparatoria, se encuentra disponible en las oficinas de la Fiscalía encargada del Caso, para su revisión, expedición de copias simples o certificadas u otros fines que correspondan. 6. Ordenar a las partes que fijen en autos un domicilio procesal dentro del radio urbano del Juzgado, precisándose que las resoluciones escritas en adelante serán notificadas sólo en el Domicilio procesal, siendo de su entera responsabilidad la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en autos y para lo segundo se entenderá efectuada la notificación en el mismo día de expedida la resolución. 7. Autorizar a las partes la utilización del correo electrónico para la notificación de las Resoluciones, equiparable al domicilio procesal, la misma que deberá ser comunicada al juzgado y será excluyente a la notificación por cédula en lo que sea pertinente. 8. Exhortar al abogado particular de los imputados su obligación de asistir a las citaciones judiciales, a las audiencias, bajo apercibimiento de ser excluido y sustituido por abogado de oficio, en los casos previstos taxativamente en la ley. La misma obligación corresponde al abogado de Oficio, bajo apercibimiento de aplicarle las medidas disciplinarias que corresponda. 9. Notificar la presente resolución a los imputados y al agraviado sólo por ésta vez en su Domicilio real (salvo que hay fijado domicilio procesal), y al Ministerio Público en su sede institucional. Avocándose a la presente causa el Señor Juez, que suscribe la presente y la Especialista Judicial de Causa que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00070-2017-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: REATEGUI DEL AGUILA MAYRA XIMENA

IMPUTADO: CHANCHARI MORENO, RICARDO

DELITO: LESIONES GRAVES A MENOR DE EDAD

CHANCHARI MORENO, RICARDO

DELITO: LESIONES GRAVES

AGRAVIADO: G CH, S

RESOLUCION NUMERO CUATRO

Nauta treinta y uno de julio Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, estando la razón que antecede y siendo el estado de la presente causa y a fin de no vulnerar el derecho a la defensa, SE DISPONE: 1. SOBRECARTAR la resolución numero UNO de fecha siete de julio del dos mil diecisiete para la parte imputada y agraviada, debiendo notificarse dicha resolución mediante EDICTO penal, 2.- DESIGNESE al letrado Luis Enrique Maita Quispe, a fin de que asuma la defensa técnica del imputado Ricardo Chanchari Moreno, debiéndosele notificar con el requerimiento fiscal, 3.- CITESE a audiencia para el MIERCOLES DIECISIES DE OCTUBRE A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, la misma que se llevara a cabo en la Sala de audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto- Nauta, con la presencia del representante del Ministerio Público y el abogado de la defensa técnica y los demás sujetos procesales, Bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia del representante del Ministerio Publico de remitirse copias certificada a su Órgano de control, y en caso de inconcurrencia del Abogado Defensor Publico de informársele a la Dirección Distrital de Defensa Publica de Iquitos. NOTIFIQUESE. RESOLUCION NUMERO UNO Nauta, siete de Julio Del dos mil diecisiete. ESTANDO al escrito presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto Nauta, téngase presente y agréguese a los autos y a lo solicitado; teniendo el cuaderno de Requerimiento Acusación Directa; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El representante del Ministerio Público ha remitido al órgano jurisdiccional su requerimiento de acusación, por lo que, conforme al artículo 350º del Código Procesal Penal corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de 10 días útiles, para que, de ser el caso, puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. SEGUNDO: El plazo de absolución de DIEZ días, se computara –sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, por lo que, por ésta vez, se le notificara al acusado en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar. Por éstas consideraciones, SE RESUELVE: CORRASE TRASLADO de la acusación fiscal a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS UTILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de control de acusación. Interviniendo en el presente proceso la Especialista Judicial de Causa que da cuenta por Disposición Superior. NOTIFIQUESE.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00144-2019-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: REATEGUI DEL AGUILA MAYRA XIMENA

IMPUTADO: YUYARIMA TAPULLIMA, JAVIER ANTONIO

DELITO: HURTO AGRAVADO

YUYARIMA TAPULLIMA, JAVIER ANTONIO

DELITO: SECUESTRO

AGRAVIADO: EMPRESA PLUSPETROL NORTE SA,

EMPRESA TRANSPORTE JUPITER,

RESOLUCION NUMERO DOS

Nauta, siete de agosto Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, estando al escrito N° 1136-2019 de devolución de cedula remitido la Abogada del Centro de Emergencia Mujer de Nauta, TENGASE presente, de la revisión de autos se tiene que por error se le ha notificado a la abogada del Centro Mujer la resolución número uno, debiendo ser lo correcto notificar al abogado de la defensoría publica de Nauta, en ese sentido NOTIFIQUESE al Defensor Publico la resolución número uno del presente proceso, así mismo notifíquese al imputado la resolución numero UNO mediante EDICTO penal , a efectos de garantizar que el imputado tenga conocimiento del proceso. NOTIFIQUESE. RESOLUCION NUMERO UNO. Nauta veinticuatro de julio Del dos mil diecinueve. SE RESUELVE: 1. RECEPCIONAR la comunicación Fiscal contenida en la Disposición Número uno, mediante el cual se dispone FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, expedida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, en contra JAVIER ANTONIO YUYARIMA y los que resulten responsables, como presuntos autor del Delito de Hurto agravado y secuestro, ilícito penal previsto y sancionado en el articulo 186° numeral 5 y artículo 152° del código penal, por el plazo de CIENTO VEINTE DIAS naturales, en agravio de las empresa PLUS PETROL NORTE S.A Y EMPRESA JUPITER S.R.L a efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria asuma competencia material en el proceso. 2. IMPONER la medida de COMPARECENCIA SIMPLE al imputado contra JAVIER ANTONIO YUYARIMA TAPULLIMA y los que resulten responsables, quienes se encuentran obligados a concurrir a las diligencias que se decreten dentro el proceso, siempre y cuando sea necesaria su asistencia, bajo apercibimiento de ser Conducidos compulsivamente por la Policía. 3. PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la Investigación preparatoria, se encuentra disponible en las oficinas de la Fiscalía encargada del Caso, para su revisión, expedición de copias simples o certificadas u otros fines que correspondan. 4. ORDENAR a las partes que fijen en autos un domicilio procesal dentro del radio urbano del Juzgado, precisándose que las resoluciones escritas en adelante serán notificadas sólo en el Domicilio procesal, siendo de su entera responsabilidad la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en autos y para lo segundo se entenderá efectuada la notificación en el Mismo día de expedida la resolución. 5. AUTORIZAR a las partes la utilización del correo electrónico para la notificación de las Resoluciones, equiparable al domicilio procesal, la misma que deberá ser comunicada al juzgado y Será excluyente a la notificación por cédula en lo que sea pertinente. 6. EXHORTAR al abogado particular de los imputados su obligación de asistir a las citaciones Judiciales, a las audiencias, bajo apercibimiento de ser excluido y sustituido por abogado de oficio, En los casos previstos taxativamente en la ley. La misma obligación corresponde al abogado de Oficio, bajo apercibimiento de aplicarle las medidas disciplinarias que correspondan. 7. NOTIFICAR la presente resolución a los imputados y al agraviado sólo por éstavez en su Domicilio real (salvo que hayan fijado domicilio procesal), y al Ministerio Público en su sede Institucional. Avocándose a la presente causa el Señor Juez, que suscribe la presente y la Especialista Judicial de Causa que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.

