EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00081-2017-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: REATEGUI DEL AGUILA MAYRA XIMENA

IMPUTADO: TARICUARIMA OJAICURO, MANUEL

DELITO: HOMICIDIO SIMPLE

AGRAVIADO: CLEMENTE AHUITE, ROSA

RESOLUCION NUMERO TRES

Nauta primero de agosto Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, estando a la razón de la secretaria cursora y a fin de garantizar un debido proceso y no vulnerar el derecho que le asiste a las partes, y evitar futuras nulidades SE DISPONE: 1.- SOBRECARTESE la resolución número UNO de fecha uno de setiembre del dos mil diecisiete, debiéndose notificar a las partes mediante EDICTO penal. 2.- DESIGNESE al letrado Luis Enrique Maita Quispe como abogado de la Defensa del Imputado Manuel Taricuarima Ojaicuro, debiéndosele notificar con el requerimiento fiscal y otorgándole el plazo de 10 días hábiles al día siguiente de notificado para que pueda observar el requerimiento fiscal. 3. CITESE a audiencia de control de acusación directa para el JUEVES DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevara a cabo en la Sala de Audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto- Nauta, con la presencia obligatoria del representante del Ministerio Publico y el abogado defensor, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia de representante del Ministerio Publico de remitirse copias certificadas a su órgano de control, en caso del abogado defensor público de infórmesele a la Dirección Distrital de Defensa Publica de Iquitos. Avóquese a la presente causa al Juez que suscribe la presente y la secretaria que da cuenta por disposición superior. NOTIFIQUESE conforme a ley y mediante EDICTO.

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION NUMERO ONCE DE FECHA 05-08-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO AL IMPUTADO SALAZAR LUCA MILKA PILAR PARTE DE LA RESOLUCION N° 10 DE FECHA 01-07-2019.

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00099-2017-33-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAIRO NEISER SALAZAR ANGULO

ESPECIALISTA: ESAU JACOB GRANDEZ LOPEZ

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE

FUNCIONARIOS DE LORETO NAUTA

IMPUTADO: MILKA PILAR SALAZAR LUCA

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO MINISTERIO DE DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL PROCURADURIA PÚBLICA ANTICORRUPCION DEL DISTRITO

JUDICIAL DE LORETO

AUTO DE ENJUICIAMIENTO

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Nauta, uno de Julio Del año dos mil diecinueve.

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: Los debates correspondientes del requerimiento de acusación formulando por el representante del Ministerio Publico y los medios probatorios propuestos, realizada en la audiencia preliminar de control de acusación llevada a cabo el día de la fecha, se procede a dictar el correspondiente auto de enjuiciamiento. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION: Se ha realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 351° y 352° del Código Procesal Penal y se ha realizado un control jurisdiccional de los requisitos formales y sustanciales de la acusación, a efectos de permitir un pronunciamiento de fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento. Por tales fundamentos se RESUELVE: 1.- DICTAR el presente auto de enjuiciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 353° numeral 2) del Código Procesal penal; contra la Acusada: MILKA PILAR SALAZAR LUCA. DNI N°: 05708608. FECHA DE NACIMIENTO: 24/07/1968. EDAD: 51 AÑOS. SEXO: FEMENINO. NACIONALIDAD: PERUANA. LUGAR DE NACIMIENTO: UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERÍA. NOMBRE DE SUS PADRES: EDUARDO y PAQUITA. DOMICILIO REAL: CALLE MANUEL TELLO ENCINAS S/N – EL TIGRE. DOMICILIO PROCESAL: CALLE MANUEL PACAYA N° 222 NAUTA. ABOGADO: DR. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE 11.- COMUNIQUESE que la parte agraviada NO SE HA CONSTITUIDO COMO ACTOR CIVIL Y NO HA OFRECIDO MEDIOS DE PRUEBAS. 12.- MEDIOS DE PRUEBA DEL ACUSADO. NO HA OFRECIDO MEDIOS DE PRUEBAS 13.- TENGASE COMO PARTES CONSTITUIDAS DEL PROCESO: A) Al representante del Ministerio Público Dr. HECTOR FERNANDO QUISPE VEINTEMILLA, Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Loreto – Nauta. B) A la Acusada MILKA PILAR SALAZAR LUCA con las generales de ley señaladas precedentemente. 14.- COMUNIQUESE que el proceso NO FUE DECLARADO COMPLEJO y que la acusada se encuentra SIN MEDIDA DE COERCIÓN. 15.- REMÍTASE dentro del plazo de ley al Juzgado Unipersonal a fin de continúe con el proceso según su estado.

