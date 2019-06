NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION NUMERO TRES DE FECHA 11-06-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LA PROCESADA MEDARDO LOPEZ GUERRA, MARLITA CAMASCA AREVALO, ALEXANDER MACEDO RAMIREZ, BRIANDA CURICHIMBA MANIHUARI, LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION N° 3 ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO DE FECHA 11-06-2019.

NAUTA, 12-06-2019.

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00066-2018-59-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAIRO NEISER SALAZAR ANGULO

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO NAUTA,

IMPUTADO: CURICHIMBA MANIHUARI, BRIANDA Y OTROS

DELITO : SECUESTRO

AGRAVIADO: SOLANO SANCHEZ, IRIS

RUIZ MORENO, PEDRO JULIAN

JUEZ: RES. N° 03

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; [LOS ARGUMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN AUDIO]. POR TALES CONSIDERACIONES, SE DISPONE: 1. DECLARAR FRUSTRADA LA PRESENTE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO. 2. REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2019 A LAS 11:00 AM. 3. NOTIFICAR A: PARTE AGRAVIADA, EN SU DOMICILIO REAL. PARTE PROCESADA, EN SU DOMICILIO REAL Y VÍA EDICTO PENAL. FISCAL, EN SU DOMICILIO LEGAL. 4. HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN LA RES. N° 01, EN CONSECUENCIA REMÍTASE COPIAS CERTIFICADA DE LOS ACTUADOS PERTINENTES A LA OCI DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL FISCAL RESPONSABLE ENCARGADO DEL CASO. 5. SE CONSERVA LA VIGENCIA DE LOS APREMIOS DECRETADOS EN LA RES. N° 01. CONCLUSIÓN: Siendo las 10:20 AM, se da por terminada la presente audiencia y por ende la grabación de audio, procediendo a firmar la presente acta el Juez y el Especialista de Audiencia.

V-3(13,14 y 17)