EXP, Nº 141-2017-59-1905-JR-PE-01 “Audiencia de juicio oral”

Especialista: Luis Eduardo Pacaya Rafaelo

Juzgado Penal Unipersonal de Requena

EDICTO

Por el presente, el Juzgado PENAL UNIPERSONAL DE REQUENA, hace de conocimiento que en el expediente signado con el Nº 124-2021-66-1905-JR-PE-01, se dispuso notificar al acusado JOSE ARMANDO HUAMAN SHUPINGAHUA identificado con DNI Nº 47581153, con el contenido del Acta de Audiencia de Juicio Oral, de fecha 29-03-2022, mediante el cual se señaló fecha para AUDIENCIA PÚBLICA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A HORAS NUEVE Y MEDIA DE LA MAÑANA, debiendo emplazar a dicho acusado bajo apercibimiento de ser declarados reos contumaces en caso de inconcurrencia; audiencia que se llevará a cabo en la SALA DE AUDIENCIA DEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE REQUENA, ubicado en el MODULO BASICO DE JUSTICIA DE REQUENA, ubicado en la CALLE RECREO S/N – REQUENA, conforme lo establece el artículo 355º.1 del Código Penal; salvo que decidan realizarlo de forma virtual, ingresando al siguiente enlace virtual (meet.google.com/ukp-roao-nsz) para lo cual, el recurrente conjuntamente con sus abogado defensor, deberán conectarse con 10 minutos de anticipación a fin de llevarse a cabo la diligencia programada, siendo responsabilidad del mismo la instalación del aplicativo GOOGLE HANGOUTS MEET en sus teléfono móvil u otro medio idóneo para la conectividad a la diligencia programada, bajo responsabilidad de las mismas en caso no accedan en la fecha y hora programada; sin perjuicio de comunicarse días previos con el especialista de audiencia cursor – Abg. LUIS EDUARDO PACAYA RAFAELO, al número 973043828.

EDICTO PENAL

EXP. N° 00139-2021-60-1903-JR-PE, se NOTIFICA: A LA PARTE AGRAVIADA

menor de iniciales K.I.G., representado por IJUMA ARIRAMA SEGUNDO, PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION, PARA EL DÍA DOS DE JUNIO DEL AÝO DOS MIL VEINTIDOS, A HORAS DIEZ DE LA MAÝANA para la realización de la misma que se llevará a cabo de forma virtual, mediante la utilización del Aplicativo Google Meet en el enlace de conexión: meet.google.com/ufa-apzu-ebe, para su instalación válida se requiere la participación obligatoria del representante del Ministerio Público y del abogado defensor del acusado, debiendo conectarse diez (10) minutos antes del inicio de la audiencia; se le adjunta el número de celular 965900513, perteneciente a la Especialista de Causa Luz Rosenda Maldonado Garay; para fines de coordinar.

Iquitos, 13 de Mayo del 2022

Edicto Penal

Destinatario: Leonel Tineo Santos.

1° JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAP. CONFORMADO – SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE: 03050-2019-78-1903-JR-PE-01

JUECES: (*) VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

PASQUEL GARCIA MARJORIE

FLORES DE LA CRUZ RIDER MARTIN

IMPUTADO: TINEO SANTOS, LIONEL

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD

AGRAVIADO: E T, A

R J, A

ESPECIALISTA: PEREZ PEREA LLAJAIRA VALQUIRIA

RESOLUCION NUMERO DOS

Iquitos; nueve de marzo De dos mil veintidós.

Dado cuenta en la fecha los actuados en la presente causa, se emite la resolución correspondiente, y estando a la razón antes expuesta, SE DISPONE: REPROGRAMAR AUDIENCIA DE JUICIO ORAL que se llevará a cabo bajo la modalidad de AUDIENCIA VIRTUAL – CON USO DE APLICATIVO GOOGLE MEET, según los siguientes términos: Fecha : 24 de marzo del año 2023, Hora : 10:00 A.M, Enlace (Google Meet) para acceso: meet.google.com/hnq-smzy-bib, Coordinadora de Audiencias: Claudia Amacifuen Orbe, Celular: 975103910.La audiencia virtual se desarrollará con la PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA de los sujetos procesales convocados, quienes deberán acceder al enlace descrito en el día y hora indicada; para ello, deberán contar con un correo electrónico Gmail. Alternativamente se podrá utilizar otros medios de comunicación múltiple, previa coordinación con el auxiliar jurisdiccional que asista a la audiencia. NOTIFÍQUESE a las partes para su concurrencia, con los apercibimientos de ley, en caso de no presentarse a la cita: 1) NOTIFIQUESE al acusado LEONEL TINEO SANTOS, en su domicilio real en JR. HUSARES DE JUNIN N° 290 – URB. HUAQUILLAY – COMAS – LIMA o en CASERIO GUACAMO – DISTRITO DE POLVORA – PROVINCIA DE TOCACHE – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, a fin de que concurra a la Audiencia de Juicio Oral, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y reservarse el proceso hasta que sea habido conforme a los artículos 355°. 4) y 367°. 2) del CPP. 2) De la revisión de autos se tiene que el imputado tenía como abogada defensora a la letrada MILAGROS SANCHEZ FLORES, sin embrago es de conocimiento público que la mencionada letrada ya no labora en la Dirección Distrital de la Defensa Publica, por lo que, SE DISPONE: GIRAR OFICIO a la Dirección Distrital de la Defensa Publica a efectos de solicitar cumpla con designar un nuevo abogado defensor público para que asista al imputado líneas arriba mencionado. 3) NOTIFIQUESE al REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, Abog. DANNY JOEL GAMBOA ANTICONA, Fiscal Adjunto Provincial de Ucayali de la Fiscalía Penal Corporativa de Ucayali – Contamana, en su domicilio procesal en CALLE UCAYALI 125 – CONTAMANA; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de Control Interno del Ministerio Público y de ser excluido del juicio, de conformidad con el artículo 359°. 6) del CPP. De conformidad con el artículo 363 numerales 1 a 5, Reglamento de Notificaciones, citaciones y Comunicaciones (artículo 21°, 23° y 24°) del Reglamento de Notificaciones, citaciones y Comunicaciones entre autoridades en la Actuación Fiscal NOTIFIQUESE a los TESTIGOS Y/O PERITOS ofrecidos por el MINISTERIO PUBLICO: La declaración testimonial de BETY SILVA APONTE, a quien se le deberá notificar en su domicilio real en AA.HH. JOSE OLAYA AMPLIACION “C” – SAN JUAN DE LURIGANCHO – PASAJE MARCO NICCOLINI N° 236 – BREÑA – LIMA, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. La declaración testimonial de MENOR DE INICIALES E.T.A., a quien se le deberá notificar en MZ. B1 – LOTE 2 JOSE OLAYA REF. ALTURA PARADERO 4 DE MOTUPE, SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. La declaración testimonial de MENOR DE INICIALES R.J.T.A., a quien se le deberá notificar en MZ. B1 – LOTE 2 JOSE OLAYA REF. ALTURA PARADERO 4 DE MOTUPE, SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. La declaración testimonial de DUBERLI SILVA APONTE, a quien se le deberá notificar en su domicilio real en CASERIO PLAYA HERMOSA – DISTRITO DE PAMPA HERMOSA – UCAYALI – LORETO, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. La declaración testimonial de los Psicólogos ANALI MORA VEGA, OSCAR E. SANTIVAÑEZ VENERO Y IVETTE FIORELLA CHING LOPEZ, a quien se le deberá notificar en su domicilio laboral COMPLEJO POLICIAL “SO1° PNP WALTER ROSALES” AV. ARAMBURU N° 550 – SURQUILLO – LIMA, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. La declaración testimonial de los Médicos Legistas EDGARDO ELIAS HUARHUA CAÑAS Y MARLENY DEL ROSARIO HUERTA VALDIVIA, a quien se le deberá notificar en su domicilio laboral en LA VICTORIA N°15033 – DISTRITO LA VICTORIA – LIMA, para su concurrencia a la audiencia de juicio oral. Todos los testigos y/o peritos serán notificados bajo el apercibimiento de ser conducidos compulsamente por la fuerza pública y/o prescindir de esa prueba en caso de inconcurrencia injustificada. Notifíquese. INTERVINIENDO, a la presente causa el señor Juez que suscribe; y la especialista judicial de causa encargada que da cuenta por disposición Superior. NOTIFÍQUESE, de modo y forma de ley.

