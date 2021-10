EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00016-2021-15-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: MAGALI BURGA GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: LUIS AMIAS AMASIFUEN Y JANER ALAN ROCHA VILCHEZ

DELITO: RECEPTACIÓN AGRAVADA

AGRAVIADO: LA COMUNIDAD NATIVA DE PROVIDENCIA

ESP. DE AUDIENCIAS: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA

INTRODUCCIÓN

Siendo las DIEZ DE LA MAÑANA del día LUNES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, presentes en el Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Loreto – Nauta y mediante enlace telefónico, que despacha el Magistrado – JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista Judicial de Audiencias – LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, con el fin de llevar a cabo la audiencia en el Expediente N° 016-2021-15 en el proceso seguido contra LUIS AMIAS AMASIFUEN y JANER ALAIN ROCHA VILCHEZ, como AUTOR por el delito CONTRA EL PATRIMONIO- RECEPTACIÓN AGRAVADA, en agravio de la COMUNIDAD NATIVA DE PROVIDENCIA. Se deja constancia que la presente audiencia se encuentra debidamente grabada en audio, por lo que corresponde la acreditación de las partes. ACREDITACIÓN MINISTERIO PUBLICO: Dr. ERICK JACK GARCIA LINARES, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 Nauta. Queda registrado en audio. JUEZ: Acredítese Sr. Abogado. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa de los acusados LUIS AMIAS AMASIFUEN y JANER ALAIN ROCHA VILCHEZ. Queda registrado en audio. JUEZ: Se deja constancia de la inasistencia de los acusados LUIS AMIAS AMASIFUEN y JANER ALAIN ROCHA VILCHEZ, se pide a la Especialista de Audiencias si está debidamente notificado. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS: Señor magistrado doy cuenta a usted, que de acuerdo a Resolución N° 01 de fecha seis de setiembre del 2021 se ordena notificar a los acusados para el día de hoy lunes 25 de octubre del 2021 generándose las cédulas de notificación N° 5094-2021; 5096-2021 en la cual el notificador devuelve la cédula con razón de dicho se devuelve la presente cédula de notificación, sin diligenciar; por lo que el destinatario no domicilia en la dirección con signada en la cédula, ya que al apersonarse a la Calle Prolongación Rioja S/N y preguntar a los vecinos estos manifestaron no conocerlo, lo que es imposible notificar. Queda registrado en audio. JUEZ: Corre traslado al señor fiscal. Queda registrado en audio. FISCAL: Expresa lo pertinente (Solicita se reprograme la presente audiencia ya que no se tiene conocimiento si está debidamente notificado para no vulnerar el derecho a la defensa de los investigados). Queda registrado en audio. JUEZ: Corre traslado al abogado de la defensa. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, Expresa lo pertinente (Se reprograme y se notifique válidamente al acusado). Queda registrado en audio. JUEZ: Vamos a Reprogramar la audiencia para realizarla el día MARTES VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A HORAS DOCE DEL MEDIODIA, debiéndose notificar a los acusados consignados en autos y Ficha Reniec, así como a la agraviada; asimismo notifíquese vía Edicto Penal, la notificación es bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz. Alguna cosa señor fiscal y abogado de la defensa. Queda registrado en audio. MINISTERIO PÚBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. CONCLUSIÓN Siendo las 10:10 minutos de la mañana damos por culminada la presente audiencia, disponiéndose el cierre respectivo del audio. Lo que doy fe.—-

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00030-2018-91-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: WAGNER GUTIERREZ GUTIERREZ

DELITO: AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

AGRAVIADA: MENOR DE INICIALES S. S. G. I (13)

ESP. DE AUDIENCIAS: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA

INTRODUCCIÓN

Siendo las ONCE DE LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, en el Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Loreto – Nauta y mediante enlace telefónico por las partes procesales, que despacha el Magistrado – JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista de Audiencias LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, con el fin de llevar a cabo la audiencia de JUICIO ORAL, recaída en el Expediente N° 00030-2018-91-1901-JR-PE-01, proceso que se sigue contra WAGNER GUTIERREZ GUTIERREZ como presunto AUTORES del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en agravio de la menor de iniciales S.S.G.I 13. Se deja constancia que esta audiencia está siendo registrada en el sistema de audio cuya grabación va demostrar la forma y circunstancias de cómo se desarrolla la misma para tal efectos se va proceder con la acreditación de las partes procesales. ACREDITACIÓN MINISTERIO PÚBLICO: Dra. GLADYS ANGELICA COLLAZOS ROMAN, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 – Nauta y con teléfono celular N° 996247018.Queda registrado en audio. JUEZ: Señor abogado Acredítese. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa del procesado WAGNER GUTIERREZ GUTIERREZ. Queda registrado en audio. JUEZ: Se deja constancia de la inasistencia de Wagner Gutierrez Gutierrez revisando el expediente se ordenó remitir la cédula de notificación al Juez de Paz de Intuto- Distrito del tigre conforme consta a fojas 33; sin embargo no ha sido devueltas las cédulas de notificación no hay credibilidad si se notifico o no al acusado se corre traslado a la señorita fiscal. Queda registrado en audio. FISCAL: Expresa lo pertinente (Que se reprograme la audiencia y se vuelva a notificar). Queda registrado en audio. JUEZ: Se corre traslado al abogado de la defensa. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, Expresa lo pertinente (Debe reprogramarse la audiencia y para un válido emplazamiento). Queda registrado en audio. JUEZ: Vamos a Reprogramar la audiencia para continuarla el día VIERNES DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA quedando notificado el señor fiscal, asi como el abogado de la defensa, notifíquese al acusado Wagner Gutierrez Gutierrez oficiándose al Juez de Paz de Intuto, a su domicilio en ficha RENIEC y por edicto penal. Alguna cosa señor fiscal y abogado de la defensa. Queda registrado en audio. FISCAL: NINGUNA. Queda registrado en audio DEFENSOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO: NINGUNA. Queda registrado en audio. CONCLUSIÓN Siendo las 11: 12 minutos de la mañana se dio por concluida la audiencia, procediendo a firmar la presente acta el señor Juez y la Especialista Judicial de Audiencias.

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00316-2019-42-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHÁVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PENAL PROVINCIAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: PABLO CARIAJANO CAHUAZA

DELITO: AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DDEL GRUPO FAMILIAR

AGRAVIADO: MELITA BRAGA ALVARADO

ESP. DE AUDIENCIAS: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenos días siendo las DIEZ DE LA MAÑANA DEL DÍA MARTES DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, presentes en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Loreto – Nauta y mediante enlace telefónico, a efectos de llevarse a cabo la audiencia de JUICIO ORAL, recaída en el Expediente N° 00316-2019-42-1901-JR-PE-01, proceso que se sigue contra PABLO CARIAJANO CAHUAZA por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en agravio de MELITA BRAGA ALVARADO; Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio cuya grabación demostrará la forma y circunstancias de cómo se desarrolla la misma para cuyo efectos se solicita la acreditación de los sujetos apersonados en el presente proceso. ACREDITACIÓN MINISTERIO PUBLICO: Dr. ERICK JACK GARCIA LINARES, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 Nauta. Queda registrado en audio. JUEZ: Acredítese Sr. Abogado. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa del acusado PABLO CARIAJANO CAHUAZA. Queda registrado en audio. JUEZ: Se deja constancia de la inasistencia del acusado Pablo Cariajano Cahuaza, se pide a la Especialista de Audiencias si está debidamente notificado. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS: Señor magistrado doy cuenta a usted, que de acuerdo a Resolución N° 01 de fecha primero de setiembre del 2021 se ordena notificar al acusado conforme al Oficio N° 356-2021 dirigido al Teniente Gobernador de la Comunidad Nativa Alianza remitiéndose la cédula de notificación N° 4943-2021 y 4945-2021 dirigido a Pablo Cariajano Cahuaza y Melita Braga Alvarado la cual no han sido devueltas. Queda registrado en audio. JUEZ: Corre traslado al señor fiscal. Queda registrado en audio. FISCAL: Expresa lo pertinente (Solicita se reprograme la presente audiencia ya que no se tiene conocimiento si está debidamente notificado para no vulnerar el derecho a la defensa del investigado). Queda registrado en audio. JUEZ: Corre traslado al abogado de la defensa. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, Expresa lo pertinente (Se reprograme y se notifique válidamente al acusado). Queda registrado en audio. JUEZ: Vamos a Reprogramar la audiencia para realizarla el día LUNES VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, debiéndose notificar al acusado consignado en autos y Ficha Reniec, oficiándose al Teniente gobernador de la Comunidad Nativa Alianza, asimismo notifíquese vía Edicto Penal, la notificación es bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz. Alguna cosa señor fiscal y abogado de la defensa. Queda registrado en audio. MINISTERIO PÚBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio.

DEFENSOR PUBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. CONCLUSIÓN Siendo las 10:10 minutos de la mañana damos por culminada la presente audiencia, disponiéndose el cierre respectivo del audio. Lo que doy fe.

Por el presente, el PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL TRANSITORIO SUPRA PROVINCIAL DE MAYNAS – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00118-2015-38-1903-JR-PE-03, se dispuso Notificar a la acusada ELVA ELIZABETH RENGIFO RAMÍREZ, para su concurrencia a audiencia el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DOCE DEL MERIDIANO, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inasistencia injustificada; la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL TRANSITORIO DE MAYNAS, sito en AV. GRAU N° 720 – TERCER PISO – LOCAL ANEXO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; por haberse dispuesto así en el proceso seguido en su contra, por la presunta comisión del Delito de MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del DEL ESTADO

NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 25 de octubre del 2021.

