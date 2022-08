Exp. N° 00169-2018-0-1904-JP-FC-01

Juez: Edwin Enrique Villacorta Vega

Especialista: Erick Glen Sullón Reátegui

Demandante: Judith Vanesa Álvarez Zelada.

Juzgado de Paz Letrado-Sede Caballo Cocha

EDICTO

Por el presente, el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CABALLOCOCHA, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00169-2018-0-1904-JP-FC-01, se dispuso poner en conocimiento del demandado BENJAMIN HUACCA GALLEGOS identificado con DNI N° 45066389, el contenido de la resolución número once de fecha 10 de agosto del año 2022, que señala lo siguiente: DADO CUENTA: Con el escrito N° 537-2022 presentado por la parte demandante, a todo su contenido; AGREGUESE a los autos: De la revisión del expediente se verifica que la resolución número 10 de fecha treinta de marzo del año en curso, que obra a folios 64 de autos, la misma que APRUEBA la Liquidación de Pensiones Alimenticias Devengadas e interés legales por la suma de S/ 8,195.838 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 83 /100 SOLES ), ha sido válidamente notificado al demandado, como obra el cargo de notificación a folios 66-67 de autos, y al no haber cancelado pago alguno dentro del plazo establecido corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos; en consecuencia: REMITASE copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones legales, para tal efecto. AL UNICO OTROSI DIGO: REQUIERASE pago al demandado de la pensión de alimentos y su abono mensual en la cuenta de ahorros del Banco de la Nación N° 04-526-240850, perteneciente a la demandante, conforme lo establecido en la sentencia de fecha 11 de abril del año 2019, esto es la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES. NOTIFIQUESE complementariamente al demandado VIA EDICTOS JUDICIALES por el termino de tres días hábiles en el DIARIO “LA REGIÓN” con el contenido de la presente resolución. NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE.

Caballo cocha, 15 de agosto de 2022

V-3(16,17 y 18)