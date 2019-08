JUZGADO MIXTO

EDICTO

En el Expediente N° 00014-2017-0-1907-JM-FP-01, sobre MATERIA INFRACCIÓN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y la ESPECIALISTA MARÍA JESÚS ARANDA FERNÁNDEZ; seguido DEMNER RONALDO LÓPEZ ORDOÑEZ (17), en agravio de MENOR DE INICIALES K.M.T. (12). Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE.-AUTOS I VISTOS: Dado cuenta en la fecha y con la razón de la secretaria cursora que antecede, téngase presente y agréguese a los autos, por lo que estando a lo informado se expide lo correspondiente; I CONSIDERANDO: Primero.- Que, el presente proceso se rige por las normas contenidas en el Código de Niños y Adolescentes y las últimas modificaciones contenidas en Decreto Legislativo N° 1204, con respecto al tratamiento del menor de edad en conflicto con la Ley Penal. Segundo.- En ese sentido, de conformidad con el artículo 221° del Código mencionado, establece que el plazo de investigación mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento estando el adolescente interno, será de cincuenta días y en calidad de citado, de setenta días; en el caso de autos, la condición del adolescente investigado es de Citado, advirtiéndose de autos que dicho plazo ha vencido en demasía, habiéndose iniciado la investigación el 31 de enero de 2017. Tercero.- Por lo expuesto, se debe tener presente que el menor presunto infractor hasta el momento de los hechos radicaba en la carretera de la Comunidad de Bristol – Miraflores, PP.JJ Cinco de Diciembre, estando pendiente de actuar la declaración referencial del menor DEMNER RONALDO LÓPEZ ORDOÑEZ, así como la audiencia única de esclarecimiento de los hechos, para la autodefensa de ley, se deberá ampliar excepcionalmente por setenta días el plazo de la investigación, a fin de actuarse las pruebas que se requirió durante el proceso, que permitirá dar mayor certeza a este juzgador al momento de sentenciar; de conformidad al inciso 1) del artículo 50° del Código Procesal Civil, que establece “Son deberes de los Jueces en el proceso: Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”, aplicado de manera supletoria al presente proceso. Cuarto.- Que, de la revisión de autos se advierte que el menor no ha concurrido a las citaciones ordenadas para brindar su declaración referencial y a la audiencia única de esclarecimiento de los hechos para su autodefensa de ley, pese, estar válidamente notificado como se puede observar de las resoluciones de fecha de reprogramación de 254 y 276 de autos, asimismo, como se aprecia de las inconcurrencias a la audiencia y reprogramación solicitada por la Fiscalía a fojas 265, 269, 272, 275 y 279 de autos, entre otros; en atención a ello, y de conformidad con el artículo 213° del Código de Niños y Adolescentes, “De no concurrir el menor por segunda vez, el juez ordenará la conducción del adolescente por la Policía Nacional”. Por tales consideraciones; SE RESUELVE: 1. AMPLIAR EXCEPCIONALMENTE EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN de la presente causa, por el plazo de SETENTA DÍAS, y practíquese las diligencias pendientes de actuar. 2. CÍTESE al adolescente investigado DEMNER RONALDO LÓPEZ ORDOÑEZ (17), para la AUDIENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, el día LUNES VEINTISÉIS DE AGOSTO del presente año, A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA, debiendo concurrir el menor DEMNER RONALDO LÓPEZ ORDOÑEZ (17), para su Autodefensa de ley, en compañía de uno de sus padres o tutores y abogado defensor; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y/o decláresele contumaz. Interviniendo la secretaria judicial que suscribe y da cuenta por disposición superior. 3. Notifíquese a las partes conforme a ley y, complementariamente, por edicto y radiodifusión.

En el Expediente N° 00150-2019-0-1907-JM-FP-01, sobre MATERIA INFRACCIÓN CONTRA LA FAMILIA, JUEZ JULIO ALBERTO ALMORA MONTOYA y SECRETARIA JUDICIAL MARÍA JESÚS ARANDA FERNÁNDEZ, seguido contra la menor infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), en agravio de GRIMALDO MANDO UNKUM (15) y SONIA RAQUEL SUMPA UNKUM (15), mediante RESOLUCION NÚMERO UNO.- AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha, con el escrito de demanda presentado por la Representante del Ministerio Público, mediante el cual solicita promover acción penal contra la presunta adolescente infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), por Infracción Contra la Familia, en la modalidad de Inducción a la Fuga de Menor, infracción prevista y sancionada en el artículo 148° del Código Penal vigente, en agravio de los menores GRIMALDO MANDO UNKUM (15) y SONIA RAQUEL SUMPA UNKUM (15), adjuntando todos los actuados que anteceden: AGRÉGUESE a los autos; Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA DENUNCIA: Que, conforme se desprende de la denuncia presentada por la Representante del Ministerio Público; el día 29 de enero del 2019, a las 18:30 horas de la tarde aproximadamente, en circunstancias que el señor Román Sumpa Wan, se encontraba en su domicilio, le envió a comprara a su menor hija Sonia Raquel de 15 años de edad, con un billete de cincuenta soles, quien retornó con normalidad a su vivienda, luego de lo cual entró a bañarse y al salir se percató que no estaban en su casa sus hijos GRIMALDO MANDO UNKUM (15) y SONIA RAQUEL SUMPA UNKUM (15), viendo además que sus prendas de vestir, su maleta y sus documentos de identidad tampoco se encontraban, por lo que comenzó a buscarlos, sin hallarlos. El día 01 de febrero, un profesor que había llegado de la CC.NN. de Nueva Esperanza, le comentó que una adolescente llamada Patsy había llegado a la comunidad acompañada de dos menores de edad con los rasgos físicos que el padre de los menores le mencionaba, por lo que el padre de los menores agraviados viajó a la mencionada comunidad, en donde un señor le dijo que había visto a sus menores hijos en las instalaciones del Hospedaje “Mary” en San Lorenzo, volviendo de inmediato y ubicando a sus menores hijos, agregando además que los familiares de la adolescente denunciada están acostumbrados a inducir a menores a que se fuguen de sus casas, hecho que denunció el padre de los menores agraviados. No fue posible ubicar a la adolescente denunciada Patsy Nugkuag Agkuash (15), por lo que aún no se cuenta con su versión de los hechos por los que se le denuncia. SEGUNDO. ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: Que, los hechos descritos precedentemente, se corroboran con: 1. La denuncia verbal del padre de los menores agraviados Grimaldo Mando Unkum (15) y Sonia Raquel Sumpa Unkum (15), debido a que sus menores hijos habían desaparecido de su hogar. 2. La referencial de la adolescente Sonia Raquel Sumpa Unkum (15), quien narra la forma y circunstancias cómo se fugó de su casa en compañía de su hermano Grimaldo, por insistencia de la menor infractora, hasta la CC.NN. de Nueva Esperanza y habían retornado a esta localidad. 3. La referencial del adolescente Grimaldo Mando Unkum (15), quien narra la forma y circunstancias cómo se fugó de su casa en compañía de su hermana Sonia Raquel, junto con la infractora, hasta la CC.NN. de Nueva Esperanza donde estuvieron tres días y luego retornaron a San Lorenzo. 4. El acta de entrega de los menores agraviados Grimaldo Mando Unkum (15) y Sonia Raquel Sumpa Unkum (15), a su padre biológico. TERCERO.- CALIFICACIÓN DEL TIPO PENAL: Que, los hechos descritos en los considerandos precedentes, constituyen Infracción contra la Familia, en la modalidad de Inducción a la fuga de menor, ilícito penal previsto y sancionado, en el artículo 148° del Código Penal vigente; lo que amerita una exhaustiva investigación judicial, dentro de los parámetros del debido proceso y del principio de legalidad, incurriendo en dicha conducta la presunta infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), el cual señala: “Artículo 148°.- El que induce a un menor de edad a que se fugue de la casa de sus padres o de la de su tutor o persona encargada de su custodia será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas”. Y, estando identificada la adolescente infractora, y al no haber prescrito su participación, se procede a cumplir con lo regulado en el artículo doscientos ocho del Código de los Niños y Adolescentes, considerando que la mencionada adolescente se encuentra bajo la custodia de sus padres SADITH AGKUASH BESEN y QUERUBÍN NUGKUAG KAJIG, en cuanto a que los hechos incurridos, no reúnen los requisitos de internamiento preventivo a que se refiere el artículo doscientos nueve del código acotado. CUARTO.- La menor investigada PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), deberá concurrir al Juzgado cuantas veces sea citado pues el incumplimiento al mandato no solo afecta el plazo de investigación, sino la renuencia a la autoridad de familia, por lo que, podrá ser puesta a disposición del Juzgado mediante el uso de la fuerza pública, bajo los parámetros de la contumacia con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Por estas consideraciones y de conformidad con los dispuesto por los artículos 183°, 184°, 208° y 212° del Código de los Niños y adolecentes, Declaración de los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de menores, el señor Juez del Juzgado Mixto de la Provincia del Datem del Marañón, RESUELVE: DECLARAR PROMOVIDA LA ACCIÓN PENAL contra PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), como presunta infractora Contra la Familia, en la modalidad de Inducción a la fuga de menor, infracción prevista y sancionada en el artículo 148° del Código Penal vigente; en agravio de los adolescentes GRIMALDO MANDO UNKUM (15) y SONIA RAQUEL SUMPA UNKUM (15); y, en atención a que el Ministerio Público no ha puesto a disposición a la presunta menor infractora; su condición procesal queda determinada conforme lo establece el artículo 208°, en consecuencia: SE ORDENA poner en CUSTODIA a la presunta infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), a sus padres SADITH AGKUASH BESEN y QUERUBÍN NUGKUAG KAJIG, debiendo poner a disposición a la mencionada menor las veces que el Juzgado lo requiera: 1. OFÍCIESE a la Sala Civil de esta Sede judicial, a fin de que se sirva informar si existe Medida Socio – Educativa alguna, a nombre de la presunta infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15). 2. RECÍBASE la referencial de la infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), el día MARTES TRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (Hora exacta), en el local del Juzgado Mixto, sito en la Calle Pastaza s/n – Barrio Dos de Mayo de esta localidad; diligencia a la que deberá acudir, en compañía de uno de sus progenitores o de quien sea responsable de él, y del abogado defensor de su libre elección, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de la localidad, en calidad de apoyo, siendo que en esta provincia no se cuenta con defensoría pública. 3. PRACTÍQUESE el perfil psicológico, a la presunta infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15); en cuanto concurra a este despacho judicial, OFICIÁNDOSE al Centro de Salud ACLAS – San Lorenzo, para que se designe un profesional que realice dicha evaluación. 4. PRACTÍQUESE una Visita Social en el domicilio de la infractora, y siendo que, en esta localidad no se cuenta con Asistenta Social o Trabajadora Social de Institución Pública o Privada que pueda llevar a cabo la misma, en mérito a los Principios de Economía y Celeridad Procesal: REALICE, por encargo de esta Judicatura, el CENTRO EMERGENCIA MUJER, el informe social al entorno familiar de la infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), dentro de las 96 horas de recibir el presente oficio, en su domicilio real ubicado en la Comunidad Nativa KAUPAN, del Distrito de Cahuapanas, de esta provincia, bajo apercibimiento de prescindirse de dicho informe en caso de que la mencionada entidad no pudiera efectuar la visita, comunicando al juzgado su imposibilidad de manera oportuna y sustentada. 5. CÍTESE a las partes procesales a la realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, para el día MARTES TRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA (Hora exacta), debiendo de estar presentes en la diligencia la presunta infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15) en compañía de uno de sus padres y/o responsables de ella, y del abogado de su libre elección, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de la localidad, en calidad de apoyo; así como los menores agraviados GRIMALDO MANDO UNKUM (15) y SONIA RAQUEL SUMPA UNKUM (15), quienes deberán acudir en compañía de uno de sus padres así como del abogado de su libre elección, si lo considera necesario; a fin de que se les recabe sus referenciales respecto de los hechos suscitados, así como recibir el alegato y la auto defensa de la infractora, y, actuarse las pruebas ofrecidas en el presente proceso, entre ellas la testimonial del padre de los menores agraviados ROMÁN SUMPA WAM. 6. Se indica además que la condición de la infractora PATSY NUGKUAG AGKUASH (15), es de CITADA. 7. ACTÚENSE las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 8. NOTIFÍQUESE a las partes en su domicilio real y complementariamente mediante edicto y por radiodifusión.

En el Expediente N° 00267-2017-0-1907-JM-FP-01, sobre MATERIA INFRACCIÓN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, JUEZ HULIO ALBERTO ALMORA y la ESPECIALISTA MARÍA JESÚS ARANDA FERNÁNDEZ, seguido contra JORDAN PALACIOS CHANCHARI, en agravio de E.C.S.R. (06). Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ.- AUTOS I VISTOS: Dado cuenta en la fecha y con la razón de la secretaria cursora que antecede, téngase presente y agréguese a los autos, por lo que estando a lo informado se expide lo correspondiente; I CONSIDERANDO: Primero.- Que, el presente proceso se rige por las normas contenidas en el Código de Niños y Adolescentes y las últimas modificaciones contenidas en Decreto Legislativo N° 1204, con respecto al tratamiento del menor de edad en conflicto con la Ley Penal. Segundo.- En ese sentido, de conformidad con el artículo 221° del Código mencionado, establece que el plazo de investigación mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento estando el adolescente interno, será de cincuenta días y en calidad de citado, de setenta días; en el caso de autos, la condición del adolescente investigado es de Citado, advirtiéndose de autos que dicho plazo ha vencido en demasía, habiéndose iniciado la investigación el 21 de febrero del 2017. Tercero.- Por lo expuesto, se debe tener presente que el menor presunto infractor hasta el momento de los hechos radicaba en la localidad de Santa María de Cahuapanas (montaña adentro), estando pendiente de actuar la declaración referencial del menor JORDAN PALACIOS CHANCHARI, así como la audiencia única de esclarecimiento de los hechos, para la autodefensa de ley, por lo que se deberá ampliar excepcionalmente por setenta días el plazo de la investigación, a fin de actuarse las pruebas que se requirió durante el proceso, que permitirá dar mayor certeza a este juzgador al momento de sentenciar; y, de conformidad al inciso 1) del artículo 50° del Código Procesal Civil, que establece: “Son deberes de los Jueces en el proceso: Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”, aplicado de manera supletoria al presente proceso. Cuarto.- Que, de la revisión de autos se advierte que el menor no ha concurrido a las citaciones ordenadas para brindar su declaración referencial y a la audiencia única de esclarecimiento de los hechos para su autodefensa de ley, pese, estar válidamente notificado como se puede observar de los oficios de fojas 156, 157 y 158 de autos, asimismo, como se aprecia de las inconcurrencias a la audiencia y reprogramaciones a fojas 159, 177 y 184 de autos, entre otros; en atención a ello, y de conformidad con el artículo 213° del Código de Niños y Adolescentes, “De no concurrir los menores por segunda vez, el juez ordenará la conducción del adolescente por la Policía Nacional”. Por tales consideraciones; SE RESUELVE: 1. AMPLIAR EXCEPCIONALMENTE EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN de la presente causa, por el plazo de SETENTA DÍAS, y practíquese las diligencias pendientes de actuar. 2. CÍTESE al adolescente investigado JORDAN PALACIOS CHANCHARI (14), para RECEPCIONAR su DECLARACIÓN REFERENCIAL en el local del Juzgado, el día LUNES VEINTISÉIS DE AGOSTO del presente año, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, quien deberá estar acompañado de uno de sus padres o tutores y abogado defensor; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y/o declararlo contumaz. 3. SEÑÁLESE como fecha y hora para la AUDIENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, el mismo día LUNES VEINTISÉIS DE AGOSTO del presente año, A HORAS DIEZ CON TREINTA DE LA MAÑANA, debiendo concurrir el menor JORDAN PALACIOS CHANCHARI (14), para su Autodefensa de ley, en compañía de uno de sus padres o tutores y abogado defensor; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Interviniendo la secretaria judicial que suscribe y da cuenta por disposición superior. 4. Notifíquese conforme a ley y de manera complementaria mediante edicto y radiodifusión.

