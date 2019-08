EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00122-2018-0-1901-JM-FP-01

MATERIA: INFRACCION CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO-NAUTA.

INFRACTOR: LAVAJOS MONTES, MOISES

AGRAVIADO: MEONR DE INICIALES, PBTM

RESOLUCIÓN NRO. CINCO

Nauta, quince de julio Del dos mil dieciséis.

DADO CUENTA, al estado del proceso SE DISPONE: De conformidad con el artículo 208° del Código de los Niños y Adolescentes RECIBASE la declaración del adolescente investigado MOISES LAVAJOS MONTES (17) para el día JUEVES 06 de SETIEMBRE DEL 2019; A HORAS 09:0 DE LA MAÑANA, quien deberá estar acompañado de uno de sus padres y/o tutor y en compañía de su abogado de su libre elección, en caso de no contar con ello, se le proveerá un abogado defensor de oficio; con la presencia del Representante del Ministerio Público. De conformidad con el artículo 212° del Código de los Niños y Adolescentes PROGRAMESE la AUDIENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS para el JUEVES 06 de SETIEMBRE DEL 2019, a horas 09:30 DE LA MAÑANA [se difiere del plazo considerando que los domicilios de las partes del proceso se encuentran en la Comunidad nativa de Mundial], en el local del juzgado, debiendo concurrir el adolescente investigado en compañía de su padre y/o apoderado y de su abogado sin perjuicio de ello Notifíquese al Defensor Publico de Nauta para que le patrocine, en el cual el menor investigado hará autodefensa de ley; bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza en caso de inconcurrencia, el representante del Ministerio Publico y la parte agraviada. Asimismo deberían estar presentes las partes intervinientes en el presente proceso; así también, notifíquese alosa testigos si lo hubiere en el proceso para tal efecto Notifíquese. Bajo apercibimiento de PRESCINDIRSE de dicha declaración, en caso de inconcurrencia, siempre y cuando se realice la audiencia, y tomarse en cuenta la que rindiera en sede fiscal. Así también, una vez presente dicho menor se ordena al Centro de salud realizar en el día la Evaluación Psicológica; oficiándose en su oportunidad, toda vez que son de comunidad. Notifiques vía edicto Ofíciese y Notifíquese.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00016-2015-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: TENENCIA

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO-NAUTA.

DEMANDADO: MOZOMBITE SILVANO, NORBERTO NEMECIO

DEMANDANTE: PANDURO DIAZ, LILIANA GLORIA

RESOLUCIÓN NRO.SIETE.

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, A l razón de la secretaria téngase presente y siendo su estado del proceso y habiendo estado debidamente notificado el demandando mediante edicto; por lo que, señálese fecha para la AUDIENCIA ÚNICA DE TENENCIA PARA EL DÍA JUEVES 06 DE SETIEMBRE DEL 2019, A HORAS 11:00 DE LA MAÑANA; notifíquese a las partes en su domicilio señalado en autos; sin perjuicio de ello vía edicto. En caso de no estar presente se archivara la presente causa. Notifíquese.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00073-2017-5-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LORETO – NAUTA

IMPUTADOS: SILVIA PIZARRO MARIN Y OTROS

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO: EL ESTADO – UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LORETO-NAUTA

ESP. DE AUDIENCIA: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL ETAPA INICIAL

En la ciudad de Nauta, siendo las ONCE DE LA MAÑANA DEL DIA SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, presentes en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Loreto – Nauta, que despacha el Magistrado – JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista de Audiencias – LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, a fin de realizarse la audiencia de JUZGAMIENTO, en los seguidos contra SILVIA PIZARRO MARIN, WALTER DIAZ FALCON, JESSICA JULIANA SILVANO AQUITUARI, JAIME AUGUSTO SISLEY PEZO, SEGUNDO MARIO MORI PARANA, EDWIN JOSE SALAS TUANAMA y SEGUNDO LOMAS CANAQUIRI, por la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA en la modalidad de PECULADO DOLOSO, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO – UGEL (NAUTA). Se deja constancia que la presente audiencia esta siendo grabada en audio, por lo que corresponde la acreditación de las partes. SUJETOS PROCESALES PRESENTES. MINISTERIO PÚBLICO: Dr. HECTOR F. QUISPE VEITEMILLA, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 – Nauta, con teléfono celular N° 956638446 y correo electrónico hectorqv84@gmail.com. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa de los procesado SEGUNDO LOMAS CANAQUIRI, JAIME AUGUSTO SISLEY PEZO, JESSICA JULIANA SILVANO AQUITUARI. Queda registrado en audio. ACUSADO: SEGUNDO LOMAS CANAQUIRI, con DNI N° 05364231, con domicilio en la Comunidad de San Martín de Tipishca Distrito del Parinari y con teléfono celular N° 996758029. Queda registrado en audio. ACUSADO: JAIME AUGUSTO SISLEY PEZO, con DNI N° 05712807, con domicilio en calle San Francisco N° 198 (ref. calle Cornejo Portugal) – Iquitos y en la Comunidad Santa María de Providencia – Distrito de El Tigre y con teléfono celular N° 957972470. Queda registrado en audio. ACUSADA: JESSICA JULIANA SILVANO AQUITUARI, con DNI N° 05714506, con domicilio en la ciudad de Nauta Calle Señor de los Milagros y con teléfono celular N° 916576864 – Iquitos. Queda registrado en audio. ACUSADA: SILVIA PIZARRO MARIN, con DNI N° 05271515, con domicilio en calle Inca Roca N° 322 – Asentamiento Humano Túpac Amaru- Iquitos. Queda registrado en audio. JUEZ: con respecto a los procesados WALTER DIAZ FALCON, SEGUNDO MORI PARANA y EDWIN JOSE SALAS TUANAMA no han concurrido, por lo que corresponde dejar a la Asistente (Especialista de Audiencias) que nos acredite si ha notificado o no. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA: Señor Magistrado doy cuenta a que en sesión anterior el señor WALTER DIAZ FALCON estuvo presente en audiencia y por ende estuvo notificado, con respecto EDWIN JOSE SALAS TUANAMA estuvo presente en la sesión anterior estando notificado, con respecto al señor SEGUNDO MORI PARANA se le ha notificado de acuerdo su despacho en la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto Nauta lo cual obra en autos la cédula de notificación N° 1064-2019 con sello de recepción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto- Nauta con fecha 13 de Junio del presente año que obras a fojas 89, también ordenándose su despacho realizar El Edicto Penal lo cual no se evidencia que se realizó. Queda registrado en audio. JUEZ: si en verdad al señor WALTER DIAZ FALCON habiendo concurrido en la audiencia anterior, siendo notificado para la presente audiencia y EDWIN JOSE SALAS TUANAMA, también ha sido notificado conforme aparece porque han concurrido a la audiencia anterior, sin embargo a SEGUNDO MORI PARANA solamente no se le ha notificado vía Edicto Penal conforme lo ordenado en audiencia anterior, a través de Edicto Penal en tal situación no habiéndose ordenado la notificación debidamente lo que impide que sigamos con este proceso vamos a reprogramar la audiencia para que se notifique debidamente a los procesados REPROGRAMANDOSE LA AUDIENCIA PARA EL DIA JUEVES DIECINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, notificado el señor fiscal, asimismo queda notificado SEGUNDO LOMAS CANAQUIRI, JESSICA JULIANA SILVANO AQUITUARI, SILVIA PIZARRO MARÍN y JAIME AGUSTO SISLEY PEZO, dichos procesados están notificados para la concurrencia del día jueves 19 a horas 10:00 a.m, bajo apercibimiento de que en caso de inconcurrencia se les declarara REO CONTUMAZ, notifíquese a WALTER DIAZ FALCON, EDWIN JOSE SALAS TUANAMA, notifíquese en su domicilio bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia se les declarara REO CONTUMAZ y SEGUNDO MORI PARANA, notifíquese en su domicilio que consta en la Ficha RENIEC, se le debe notificar también en la UGEL- Nauta y se le notifique a través de EDICTO PENAL, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia se le declarara REO CONTUMAZ, asimismo con respecto al procesado SEGUNDO MORI PARANA se le notifique además en el Gobierno Regional de la ciudad de Iquitos el mismo bajo apercibimiento de ser declarado REO CONTUMAZ, con respecto a los abogados notifíquese al abogado WILLIAM JHONATAN CACERES ALFARO, en el caso de la señora SILVIA PIZARRO MARIN en el supuesto caso de que no concurra un abogado personal será asesorado por el abogado de oficio, así mismo pregunta al fiscal y al abogado defensor si tiene alguna observación . Queda registrado en audio. FISCAL: CONFORME. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: CONFORME. Queda registrado en audio. CONCLUSION. Siendo las 11:19 de la mañana se dio por concluida la audiencia, procediendo a firmar la presente acta el señor Juez y la Especialista Judicial de Audiencias.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00102-2014-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: TENENCIA

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO,

DEMANDADO: SILVA AYARZA, JENNY

DEMANDANTE: TAMANI MANIHUARI, EDGAR SANTIAGO

RESOLUCIÓN NRO. NUEVE

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, de autos obra a fojas 73 al 80, la resolución número OCHO– AUTO, de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciocho; que RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICO DE TODO LO ACTUADO RETROTRAYENDO AL ESTADA QUE SE VICIO Y SE PROCEDE A PROVEER CONFORME A LEY QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE TENENCIA. SEGUNDO. Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 83,84, 85; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número SIETE (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00082-2015-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: TENENCIA

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA,

DEMANDADO: RODRIGUEZ YAICATE, MARIA ROSARIO

DEMANDANTE: VALLES MERMAO, JAMBER

RESOLUCIÓN NRO.QUINCE

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, de autos obra a fojas 126 al 134, la resolución número CATORCE – SENTENCIA, de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho; que declara Infundada la demanda reconocimiento de custodia presentado por el señor JAMBER VALLES MERMEO. SEGUNDO. Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 135 y fojas 139 y 140; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número NUEVE (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE asimismo vía edicto; y una vez publicado los edictos y adjuntándose al expediente. Al escrito presentado por la Fiscalía civil y familia de Nauta, téngase por apersonado y notifíquese en domicilio procesal Jorge bardales N° 229, y a lo solicitado Estese a lo resulto en la presente. Notifíquese; asimismo vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00072-2015-0-1901-JM-FP-01

MATERIA: INFRACCION CONTRA EL PATRIMONIO

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO-NAUTA.

PROCURADOR PÚBLICO: PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA,

TESTIGO: HUAYLLAHUA APAGUEÑO, JOE

SANCHEZ SALINAS, EDGARDO GERTULIO

ESPINOZA GARCIA, MODESTO GIN

INFRACTOR: OLARTE GUERRA, LUIS EDINSON

AGRAVIADO: LIMO RAMIREZ, OSCAR DEMETRIO

RESOLUCIÓN NRO.VEINTINUEVE

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA la sentencia recaído en la resolución número veintitrés de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, debidamente notificados las partes procesales como consta en autos a fojas 257 al 259, vía edicto. SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre Infracción Contra el Patrimonio en contra del menor LUIS EDINSON OLARTE GUERRA; sin que hayan presentando impugnación alguna dentro del plazo establecido por ley. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TPCME- PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. NOTIFÍQUESE, vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00100-2013-0-1901-JM-FP-01

MATERIA: INFRACCION CONTRA EL PATRIMONIO

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

TESTIGO: CURI LARA, OSCAR

PEREZ WIÑAPI, ANA

VILLANUEVA DIAZ, MARIO RAUL

VILLANUEVA DIAZ, ZOILA CAROLINA

INFRACTOR: CURI PEREZ, ADRIANO

AGRAVIADO: ASIPALI TINA, WILLIAN

DENUNCIANTE: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO-NAUTA.

RESOLUCIÓN NRO.VEINTIDOS

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA la sentencia recaído en la resolución número once de fecha siete de octubre del dos mil catorce, debidamente notificados las partes procesales como obra en autos. SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre infracción por el delito contra el patrimonio – hurto agravado; sin que hayan presentando impugnación alguna dentro del plazo establecido por ley. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TP-CME-PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, NOTIFÍQUESE vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00044-2015-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: ADOPCION

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO-NAUTA.

DEMANDADO: NAVARRO UPIACHIHUA, RAMIRO

AMASIFUEN ESCOBAR, JESSICA ANGELA

DEMANDANTE: SILVANO YUYARIMA, EVER ORLANDO

RESOLUCIÓN NRO. DIEZ

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil dieciséis.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA la sentencia recaído en la resolución número ocho14.03.2018, debidamente notificados las partes procesales como obra en autos. SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre adopción del menor JEFFRY ANDRE SILVANO AMASIFUEN; sin que hayan presentando impugnación alguna dentro del plazo establecido por ley. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TP-CME-PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. NOTIFÍQUESE, sin perjuicio de ello vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00014-2018-0-1901-JM-FP-01

MATERIA: INFRACCION CONTRA EL PATRIMONIO

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

ABOGADO: DEFENSOR PUBLICO JORGE CRUZ COAQUIRA,

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO-NAUTA.

TESTIGO: CANAYO MANIHUARI, LAURITA

PIZANGO NARVAEZ, TELMO EMERSON

INFRACTOR: PIZANGO CARRASCO, TELMO EMERSON

AGRAVIADO: HOJAICURO SILVANO, TANIA

RESOLUCIÓN NRO.TRECE

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA el auto de prescripción recaído en la resolución número dieciseises de abril del dos mil diecinueve, debidamente notificados las partes procesales como obra en autos a fojas 124 AL 128. SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre Infracción por Faltas – hurto simple prevista en el artículo 444° del Código Penal auto de prescripción a favor del menor TELMO EMERSON PIZANGO CARRASCO. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TP-CME-PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. NOTIFÍQUESE. Vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00069-2012-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MENOR: GIPPA PRADA, JASON

TESTIGO: RIOS CURICO, GIMA MARGOTH

GUERRA CARRANZA, JHONY

RIOS HIDALGO, LIZ JAQUELINA

DEMANDADO: PADRES, BIOLICOS

DEMANDANTE: MINISTERIO PÚBLICO,

SOLICITANTE: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE,

RESOLUCIÓN NRO.DIEZ

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO:PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA la sentencia recaído en la resolución número ocho de fecha 15.09.2017, SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre abandono moral y material de la menor JASON JIPA PRADA; sin que hayan presentando impugnación alguna dentro del plazo establecido por ley. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TP-CME-PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, notifíquese vía edicto.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00129-2018-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: POR DEFINIR

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO-NAUTA.

MENOR: MARTINEZ LAVY, NELLY ROSA

RESOLUCIÓN NRO.CUATRO

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta, al escrito presentado por la fiscalía Civil y Familia de Loreto Nauta y proveyendo conforme a su estado del proceso presente. Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos obra a fojas 30 al 34 la resolución número dos – auto final, la misma que DECLARA: NO HA LUGAR APERTURAR PROCEDIMIENTO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR a favor de la menor NELLY ROSA MARTÍNEZ LAVY. SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número DOS (AUTO FINAL) SEGUNDO: Siendo así, las partes fueron debidamente notificadas y como obra a fojas 47 al 49 de autos; por lo que, notifíquese a las partes vía edicto y una vez consignados en el expediente, REMITASE AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO. Oficiándose.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00016-2018-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA,

MENOR: YAHUARCANI GUTIERREZ, LUCILA

TESTIGO: HUAYUNGA CURITIMA, MARIELA

DEMANDADO: GUTIERREZ INUMA, LUCILA

RESOLUCIÓN NRO.ONCE

Nauta, dieciséis de julio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta siendo el estado del presente proceso; se procede en el modo y forma de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO: Previa revisión de autos, se verifica que el presente proceso cuenta con un auto en el cual se DECLARA CONSENTIDA la sentencia recaído en la resolución número ocho de fecha 23.07.2018, debidamente notificados las partes procesales. SEGUNDO: Que, conforme es de verse de autos la presente causa se encuentra con resolución firme sobre abandono moral y material de la menor LUCILA YAHUARCANI GUTIERREZ; sin que hayan presentando impugnación alguna dentro del plazo establecido por ley. TERCERO: Que, Al no haber actividad procesal conforme lo establece la Resolución Administrativa N°112-99-SE-TP-CME-PJ, cuyo tenor señala que es responsabilidad del Juez la depuración de los expedientes existentes en sus archivos, debiendo remitirse al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, los expedientes calificados para archivo definitivo o para deposito transitorio, situación fáctica que se encuentra a la realidad procesal de la presente causa. En atención a ello SE RESUELVE: DECLARAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente, en consecuencia REMITASE los autos al Área del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Al oficio remitido del Car Santa Lorena agréguese a los autos. NOTIFÍQUESE, sin perjuicio de ello vida edicto.

