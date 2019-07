EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00025-2017-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

APODERADO: TORRES MAYTAHUARI, JOSEFA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA,

MENOR: PEÑA PACAYA, TALY ROSBI

DEMANDADO: PACAYA TORRES, JENNY MARITZA

PEÑA MANIHUARI, HENRY

RESOLUCIÓN NRO.OCHO

Nauta, veinticinco de junio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos obra a fojas 105 al 110, la resolución número SIETE – SENTENCIA, de fecha veintitrés de Octubre, Del dos mil diecisiete; que RESUELVE: SE DECLARE INFUNDADA LA DEMANDA TUTELAR DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PUBLICO A FAVOR DE LA MENOR TALY ROSBI PEÑA PACAYA; EN CONSECUENCIA, SE DISPONE QUE LA MENOR TALY ROSBI PEÑA PACAYA SEA ENTREGADA A SU MADRE BIOLÓGICA ACREDITADA EN AUTOS, DOÑA JENNY MARITZA PACAYA TORRES. SEGUNDO.- Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 111 al 113; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número SIETE (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE vía edicto; y una vez publicado los edictos y adjuntándose al expediente, REMITIR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE DE LORETO. Oficiándose.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00025-2018-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO

NAUTA.

MENOR: ALIAGA RENGIFO, CARMEN MERCEDES

ALIAGA RENGIFO, ANGIE MARISELA

TESTIGO: ALIAGA PIÑOLA, MARIA JULIETA

RENGIO DIAZ, CARMEN

DEMANDADO: ARANDA AHUITE, LEONIDES

RESOLUCIÓN NRO.NUEVE

Nauta, veinticinco de junio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos obra a fojas 129 al 139, la resolución número OCHO – SENTENCIA, de fecha dieciséis de Noviembre, Del dos mil dieciocho; que RESUELVE: 1) NO DECLARAR EN RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR – DECRETO LEGISLATIVO N° 1297, A FAVOR DE LAS MENORES CARMEN MERCEDES ALIAGA RENGIFO Y ANGIE MARICELA ALIAGA RENGIFO. EN CONSECUENCIA SE DISPONE como medida de protección a favor de las adolescentes, el AGOTAMIENTO FAMILIAR en el Hogar de la señora MARIA JULIETA ALIAGA PIÑOLA (tía de las menores), quien deberá el deber de cuidado, garantizando su bienestar, desarrollo físico, social y psicoevolutivo. SEGUNDO.- Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 140 al 148; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número OCHO (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE vía edicto; y una vez publicado los edictos y adjuntándose al expediente, REMITIR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE DE LORETO. Oficiándose.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA EXPEDIENTE: 00117-2015-40-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA IMPUTADO: VALENTIN MANUEL YAICATE SALDAÑA

DELITO: CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE LESIONES LEVES AGRAVIADO: MENOR ADOLFO YAICATE HUALINGA (05)

ESP. DE AUDIENCIAS: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA

I. INTRODUCCIÓN

Siendo las DOS Y TREINTA del día VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en el local del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Loreto – Nauta, que despacha el Magistrado – JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista Judicial de Audiencias – LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, con el fin de realizar la audiencia programada en el Expediente N° 117-2015-40, en los seguidos contra VALENTIN MANUEL YAICATE SALDAÑA por la comisión del delito de CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE LESIONES LEVES , en agravio del menor ADOLFO YAICATE HUALINGA (05). Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio por lo que corresponde la acreditación de las partes. II. ACREDITACIÓN. ABOGADO DEFENSOR DE LA PARTE AGRAVIADA LA SRA. MARIA MANUELA YAICATE SALDAÑA: JUAN JESUS MARTINEZ RIVERA, con CAL 22886, con casilla electrónica 72402. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa del procesado VALENTIN MANUEL YAICATE SALDAÑA. Queda registrado en audio. JUEZ: Se deja constancia de la inasistencia del representante del Ministerio Público y pregunta a la especialista de audiencia si se notificó al representante del Ministerio Público. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA DE AUDIENCIA: Señor Magistrado se da cuenta, que se ha notificado al Ministerio Público obra a fojas 37 con recepción 07/06/19. Queda registrado en audio. JUEZ: Con respecto al procesado VALENTIN YAICATE SALDAÑA, se le notifico conforme consta. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Expresa lo pertinente (que se haga efectiva los apremios de ley que se han establecido en el auto de apertura de juicio). Queda registrado en audio. JUEZ: Estando lo manifestado por el abogado defensor del procesado que conforme aparece en la Resolución Número Uno se ha notificado a la fiscalía en la cual se ordena notificar a la Fiscal Provincial Penal Corporativa de Loreto Nauta para su concurrencia a Juicio Oral, bajo estricto apercibimiento de ponerse en conocimiento de su órgano de control interno del Ministerio Público y de ser incurrido en el proceso conformidad con el artículo 359.6 del código procesal penal, en tal sentido póngase en conocimiento al ÓRGANO DE CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO por la inconcurrencia del representante del ministerio público. Con respecto al procesado no habiendo concurrido a la audiencia a pesar de ser notificado en su domicilio que obra en autos y ficha Reniec. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Expresa lo pertinente. Queda registrado en audio. JUEZ: Conforme aparece de la notificación 708-2019 a fojas 42 dice nota, los familiares del señor Valentín Manuel Yaicate Saldaña manifiestan que el referido señor hace por más de dos años que viajo a la ciudad de Iquitos y que hasta la fecha no saben nada de su paradero. Es decir que no ha sido válidamente notificado, en tal sentido se va a REPROGRAMAR la presente audiencia para continuarla el DIA VIERNES 16 DE AGOSTO A HORAS 10:00 A.M, quedando notificados el abogado presente así como la parte agraviada, póngase de conocimiento del Ministerio Público notificándose la presente audiencia, con respecto al procesado notifíquese atreves de edicto penal, así como en la página web, u otro medio de comunicación, a fin de que pueda ser notificado bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia del procesado se le DECLARARA REO CONTUMAZ. Queda registrado en audio. JUEZ: Alguna observación al abogado defensor público y al abogado de la agraviada. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: CONFORME. Queda registrado en audio. ABOGADO DEFENSOR DE LA PARTE AGRAVIADA LA SRA. MARIA MANUELA YAICATE SALDAÑA: CONFORME. Queda registrado en audio. II. CONCLUSIÓN. Siendo las 02:46 de la tarde damos por culminada la presente audiencia, disponiéndose el cierre respectivo del audio. Lo que doy fe.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00101-2013-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO

NAUTA,

MENOR: LOPEZ CHAVEZ, MIA JADE

LOPEZ CHAVEZ, DIANA GISETH

DEMANDADO: LOPEZ OCHOA, LENIN

SANDRA DIANA CHAVEZ, YUYARIMA

RESOLUCIÓN NRO.DIEZ

Nauta, veinticinco de junio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos obra a fojas 161 al 171, la resolución número NUEVE – SENTENCIA, de fecha veintiuno de Agosto, Del dos mil diecisiete; que RESUELVE: SE DECLARE INFUNDADA EL Estado de ABANDONO MORAL y MATERIAL de las menores MIA JADE LOPEZ CHAVEZ y DIANA GISETH LOPEZ CHAVEZ. SEGUNDO.- Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 172 y 173; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número NUEVE (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE vía edicto; y una vez publicado los edictos y adjuntándose al

Expediente, REMITIR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE DE LORETO.

Oficiándose.

EDICTO

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00153-2016-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: ACEVEDO CHAVEZ JAVIER ROLANDO

ESPECIALISTA: REATEGUI DAVILA JAQUELINA LLANET

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA,

MENOR: LAULATE TUANAMA, JEMILY YOLANDA

DEMANDADO: TUANAMA TENAZOA, MARIA

RESOLUCIÓN NRO.VEINTITRES

Nauta, veinticinco de junio Del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha y siendo su estado del presente proceso Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos obra a fojas 399, la resolución número VEINTIUNO – SENTENCIA, de fecha veintitrés de Octubre, Del dos mil diecisiete; que RESUELVE: SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA TUTELAR DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PUBLICO A FAVOR DE LA JAMYLE YOLANDA LAULATE TUANAMA; EN CONSECUENCIA, SE DISPONE QUE LA MENOR PERMANESCA EN EL CAR SANTA LORENA. SEGUNDO.- Siendo que, de autos se aprecia que las partes procesales fueron debidamente notificados conforme obran de las cedulas de notificación a fojas 404, 405; por lo que, no habiendo escrito de recurso impugnatorio alguno en consecuencia, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número VEINTIUNO (SENTENCIA) siendo así, NOTIFÍQUESE vía edicto; y una vez publicado los edictos y adjuntándose al expediente, REMITIR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE DE LORETO. Oficiándose.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA EXPEDIENTE: 00074-2017-81-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA IMPUTADO: TREICI JAVIER ARICARI CURI DELITO: CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE EBRIEDAD

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD ESP. DE AUDIENCIA: LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL ETAPA INICIAL Siendo las ONCE DE LA MAÑANA DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en el Juzgado Penal Unipersonal de Loreto – Nauta, que despacha el Magistrado JAVIER ROLANDO ACEVEDO CHAVEZ, asistido por la Especialista Judicial de Audiencias – LORENA LIZBETH TALLEDO MARICAHUA, para llevar a cabo la audiencia de Juzgamiento en el Exp. N° 74-2017-81, en los seguidos contra TREICI JAVIER ARICARI CURI, por la comisión del delito de CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD en agravio de LA SOCIEDAD. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio, por lo que corresponde la acreditación de las partes.

SUJETOS PROCESALES PRESENTES. MINISTERIO PUBLICO: Dr. JOSE MIGUEL PALACIOS MARTINEZ, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, con domicilio procesal en calle Jorge Bardales Ruiz N° 229 – Nauta. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA: Dr. LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE, con Registro de C.A.A 5604 con casilla electrónica 25496 y domicilio procesal Calle Manuel Pacaya N° 222. Asumiendo la defensa del procesado TREICI JAVIER ARICARI CURI. Queda registrado en audio. JUEZ: Que conforme a la audiencia anterior se ordeno notificar vida edicto penal, asimismo se ha cursado el Oficio al Juez de Paz de San Regis, en la cual menciona que no se ha notificado porque no vive en el centro poblado; sin embargo se le ha notificado en la calle 28 de Julio- Nauta, de cuenta la especialista de audiencia si se ha notificado válidamente al procesado. Queda registrado en audio. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA: Señor Magistrado doy cuenta de acuerdo a la audiencia anterior se ha ordenado para notificar vía edicto, lo cual la secretaria no ha cumplido con realizar lo ordenado por su despacho. JUEZ: Corre traslado al fiscal. Queda registrado en audio. FISCAL: Expresa lo pertinente (solicita la reprogramación de la audiencia, asi mismo solicita se notifique vía edicto al imputado sin perjuicio de ser notificado en el domicilio consignado en su Ficha Reniec). Queda registrado en audio. JUEZ: Corre traslado al abogado defensor. Queda registrado en audio. ABOGADO DEFENSOR: volverse a notificar al procesado. Queda registrado en audio. JUEZ: Estando a lo manifestado por el representante del Ministerio Publico y el abogado defensor, con respecto al procesado no habiéndosele notificado vía edicto, y al oficio hacia la localidad de San Regis, la misma que indica que no se ha podido notificar a persona en mención; porque no vive en ese centro poblado, en tal sentido vamos a volver a fijar nueva fecha para continuarla el día VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2019, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, a fin de realizar la audiencia de Instalación de Juicio Oral, con respecto al procesado se le debe notificar en el domicilio consignado en autos, se le debe volver a notificar al Juzgado de Paz de San Regis, a fin de notifique al imputado y también para asegurar la notificación se debe notificar a dicho procesado vía edicto penal, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia se le declarará reo contumaz. Queda registrado en audio. JUEZ: Pregunta al fiscal si tiene alguna observación. Queda registrado en audio. FISCAL: CONFORME. Queda registrado en audio. CONCLUSIÓN Siendo las 11:22 de la mañana se dio por concluida la audiencia, procediendo a firmar la presente acta el señor Juez y el Especialista Judicial de Audiencias.

