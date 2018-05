EXPEDIENTE N° 1739-2017-89-1903-JR-PE-04

EDICTO PENAL

En el EXPEDIENTE N° 1739-2017-89-1903-JR-PE-04, seguido contra de NILVER EDWIN CALDEO GARCIA, por el delito de LESIONES LEVES, en agravio de Celia Maruja Chino Rodríguez, se ha dispuesto mediante resolución numero uno, notificar mediante Edicto Penal a NILVER EDWIN CALDEO GARCIA y CELIA MARUJA CHINO RODRÍGUEZ, la reprogramación de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION FISCAL para el día DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a horas OCHO DE LA MAÑANA [08:00 am.], hora exacta, para la realización de la audiencia en la Sala de Audiencias del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, ubicado en el Segundo Piso del edificio anexo de esta Sede de Corte sito en la Avenida Grau N° 720-Iquitos. Firmado: Abg. MELINA VARGAS ACUE – Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas; Abog. Zully Rengifo Rinaby – Especialista Judicial de Juzgado.

EDICTO

Expediente N° 2914-2016-93

Especialista Judicial de Audiencia: Abog Olga Pereira Documet

Por disposición Superior de la Juez del SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS, NOTIFICA Y SE CITA A AUDIENCIA a: RONNY VICTOR TAMANI SORIA, en calidad de imputado, para que concurra a la Sala de Audiencia del Segundo Juzgado De Investigación Preparatoria De Maynas, para la Audiencia de CONTROL DE ACUSACIÓN para el día DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIODIA. Al haberse dispuesto en el Expediente N° 2914-2016-93; seguido en contra RONNY VITOR TAMANI SORIA por la presunta comisión de delito de FALSEDAD GENERICA, en agravio EMPRESA IMPORT Y EXPORT S.A.C.

Iquitos, 08 de Mayo del 2018.

EDICTO PENAL

En el Cuaderno Nº 02339-2016-6, en los seguidos contra Hestanislo Jaramillo Arca, como presunto autor del delito Contra la Libertad Sexual, en agravio de la menor de iníciales DRBS; se ha dispuesto la notificación mediante edicto a VANESSA SHUPINGAHUA MOZOMBITE, con la RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, cuyo contenido es lo siguiente; RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Iquitos, trece de junio Del dos mil diecisiete VISTOS Y OIDOS; (…), SE RESUELVE: Declarar el SOBRESEIMIENTO DE OFICIO en el presente caso a favor de HESTANISLAO JARAMILLO ARCE, identificado con DNI 48723533 nacido el 11 de abril de 1995, de 20 años de edad natural del distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto; con domicilio real en la calle Los Ángeles N° 13 Caserío Tamshiyacu – Río Amazonas – Distrito de Fernando Lores. Esto considerando que además de no con concurrir en el presente caso las causales contenidas en el numeral B “de que en el hecho imputado concurre una causal de justificación y no obstante no existe elementos de convicción suficientes que permitan a este juzgado determinar el pase a la etapa de juicio oral. Firmado. abog. Bethy Vilma Palomino Pedraza – Juez Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas. abog. Zully Rengifo Rinaby – Especialista Judicial de Juzgado.

