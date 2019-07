JUZGADO INVESTIGACION

EDICTO JUDICIAL

En el Exp. N° 00139-2019-0-1905-JR-PE-01; contra SEGUNDO GENARO SALAZAR TAPULLIMA, por la comisión del presunto delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en las modalidades de AGRESIONES EN CONTRA LA MUJER O SU ENTORNO FAMILIAR, en agravio de VALERIA ALEXANDRA SHUPINGAHUA TAMANI., el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL a la agraviada ALEXANDRA SHUPINGAHUA TAMANI, con la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° TRES (03). Requena, veintiocho de junio Del año dos mil diecinueve. OIDO a las partes en esta audiencia pública y VISTO lo actuado y DADO CUENTA por la especialista de audiencia y CONSIDERANDO: Que, en el día de la fecha esta audiencia de incoación proceso inmediato, no ha sido posible llevar a cabo la diligencia, debido a que la parte agraviada no ha sido debidamente notificada, pese haberse agotado los medios necesarios, ya que se dispuso la notificación telefónica del número que está consignado en autos, sin embargo la especialista a dado cuenta que la señora que contesto el teléfono, fue la señora Francisca Carihua, se identificó como tía de la agraviada, indicando que esta persona ya no domicilia en el inmueble, en ese mismo sentido se tiene la razón de dicho del notificador, que también se entrevistó con la señora Francisca Carihua indicando que la agraviada, ya no domicilia en su casa y desconoce el lugar donde estaría viviendo actualmente, siendo así, corresponderá tomarse las medidas necesarias, a efecto de que se pueda notificar a la agraviada, en consecuencia, corresponde reprogramar esta audiencia para el mes de agosto, dado cuenta que se tiene información que el defensor público hará uso de sus vacaciones a partir de la quincena del mes de Julio hasta la primera quincena del mes de agosto del presente año, y cómo se ha podido advertir en otras oportunidades, la Defensoría Pública no ha enviado a otro abogado que pueda asumir las funciones de defensor público, por lo que a efecto de prevenir estas circunstancias y no hacer concurrir a las partes, sin la mayor seguridad de que se pueda llevarse a cabo la audiencia, la misma se reprogramara para el mes de agosto cuando retorne el defensor público asignado a esta jurisdicción. Por estas consideraciones el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena, RESUELVE: DECLARAR FRUSTRADA la presente audiencia, la misma que se REPROGRAMA para ser llevada a cabo EL DIA TRECE DE AGOSTO DEL 2019 A LAS TRES HORAS DE LA TARDE, en esta misma sala de audiencia. Quedando notificados en este acto el representante del Ministerio Publico, el defensor público, el procesado Segundo Genaro Salazar Tapullima, quedando notificado de manera personal, bajo apercibimiento, que en caso que Ud. no concurra, la audiencia se llevara a cabo sin su presencia estando defendido por su abogado defensor. En cuanto a la agraviada, se dispone la notificación vía edicto judicial, también bajo el apercibimiento que en caso de inasistencia se llevara a cabo la audiencia sin su presencia. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena.



En el Exp. Nº 142-2019-0-1905-JR-PE-01, seguido contra JUAN SILVANO MANIHUARI, por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de AGRESIONES CONTRA LA MUJER O EN SU ENTORNO FAMILIAR en agravio AMALIA MICHI CHANCHARI, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL; tanto al procesado- JUAN SILVANO MANIHUARI – como, a la parte agraviada- AMALIA MICHI CHANCHARI-, con la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° TRES (03) Requena, veintisiete de junio del año dos mil diecinueve. VISTO lo actuado y DADO CUENTA por la especialista, y CONSIDERANDO: Que, en esta audiencia de proceso inmediato, la especialista de audiencia, ha dado cuenta que no se ha podido ubicar la cédula notificación que se le había cursado al domicilio del procesado y de la agraviada, la cual es el mismo inmueble, conforme a la razón que ha emitido el especialista judicial en la fecha de hoy día, donde se ha indicado que al no haber concurrido los notificadores a laborar en estos días, se realizó la búsqueda en su ambiente trabajo con la supervisión de la Administradora del Módulo, no habiendo podido ubicar dichas células. Asimismo, en la fecha anterior, 06 de junio del presente año, se dispuso cursar notificación al procesado y a la agraviada, en su domicilio calle 10 de Marzo S/N AA.HH Vargas Guerra – como referencia a espaldas del colegio Lasalle de esta provincia de Requena, encomendando al notificador efectuar las indagaciones pertinentes con el personal policial que efectuó la intervención al procesado en el inmueble antes citado, ello para que tenga mayor referencia de la ubicación del domicilio, sin perjuicio que se notifique mediante edicto judicial para ambas partes, si bien es cierto, al inicio se había considerado que se habrían notificado debidamente al procesado y a la agraviada vía edicto judicial, pues haciendo una revisión minuciosa de lo dispuesto en la fecha anterior efectivamente se encomendó una diligencias previa al notificador, esto es, que realice indagaciones con el personal policial para ubicar el domicilio del inmueble, y esto trae a colación lo expresado, por el abogado de la defensa, por cuanto en esta ciudad efectivamente no existe una adecuada identificación en los inmuebles en las calles y peor con numeración ya que muchos de los inmuebles no cuenta con una numeración específica; asimismo al no tener información del notificador sobre esta diligencia previa que debía haber realizado para notificar al imputado como a la agraviada, no se ha tenido información respecto a la ubicación del inmueble de esas partes, en ese sentido se debe precisar que no se trata de que no existe el inmueble, si no que no es ubicable ni identificable, que según la razón de la notificación anterior este inmueble no fue posible ubicar para notificar a estas partes, lo que tendría en todo caso relevancia la notificación vía edicto judicial, sin embargo teniendo en consideración lo antes expuesto, es decir, que no se tiene información del notificador haya realizado esta diligencia encomendada por esta judicatura, es del caso reconsiderar la posición asumida inicialmente a afecto de poder garantizar una debía notificación al procesado que redunde en su derecho de defensa y por ende en el debido proceso, en tal sentido por esta oportunidad, se tiene que el imputado y la agraviada no han sido formalmente notificados, sin perjuicio de ello, se ponga a conocimiento de la Administración sobre esta situación, que está ocurriendo ante la inasistencia a su centro laboral de los notificadores, que está causando que los procesos no se lleven a cabo, ya que, no se cuentan con los cargos de notificación, o en todo caso, con las razones de dicho de las diligencias encomendadas, generando dilación innecesaria, ya que, estos notificadores tienen la obligación de dejar ordenados sus ambientes de trabajo con todas las cedulas que les han entregado y además de poner en conocimiento de la administración del Módulo, en caso de inasistencia por algún motivo, ya se ha justificado o no, a efecto de poder tener a disposición todas las cedulas de notificación, que hayan sido diligenciadas o que estén pendientes de diligenciar, a afecto de tener información verídica real y objetiva sobre el cumplimiento de sus funciones, todo ello, a afecto de que la Administradora pueda tomar las medidas correctivas necesarias y en todo caso, al advertirse conducta reiterativa se ponga a conocimiento de la ODECMA para deslindar una posible inconducta funcional. Por estas consideraciones el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena, RESUELVE: DECLARAR FRUSTRADA la presente audiencia, la misma que se REPROGRAMA para ser llevada a cabo EL DIA ONCE DE JULIO DEL 2019 A LAS CUATRO HORAS DE LA TARDE, en esta misma sala de audiencia. Quedando notificado en este acto el representante del Ministerio Publico, y el defensor público, debiendo cursarse la notificación al procesado y a la agraviada, en su domicilio real que obra en autos, encomendarse nuevamente al notificador efectuar las indagaciones pertinentes con el personal policial que efectuó la intervención al procesado, en el domicilio de estas partes, a efecto de tener, mayor referencia, de la ubicación del inmueble, sin perjuicio de ello, se dispone se notifique vía edicto judicial a ambas partes, ya que en caso de que la información del notificador no se obtenga resultados positivos, adquirirá relevancia para que se tenga por notificado a ambas partes vía edicto judicial. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado.



En el Exp. N° 00159-2019-0-1905-JR-PE-01; contra JHULLINS JERSON CULQUI RODRÍGUEZ, por la comisión del presunto delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en las modalidades de AGRESIONES EN CONTRA LA MUJER O SU ENTORNO FAMILIAR, en agravio de VICTOR CULQUI HERRERA, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL; tanto al imputado JHULLINS JERSON CULQUI RODRÍGUEZ como, al agraviado VICTOR CULQUI HERRERA, con la siguiente resolución: RESOLUCIÓN N° DOS (02) Requena, veintiséis de junio Del año dos mil diecinueve. OIDO a las partes en esta audiencia pública y VISTO lo actuado: Que, para la presente audiencia, se ha verificado, que no se ha podido notificar, tanto al imputado y agraviado, teniendo en consideración que ambos viven en el mismo inmueble, en la calle 26 de mayo N° 119, PP.JJ Vargas Guerra, como referencia a una cuadra del colegio Vargas Guerra, y en esta audiencia la representante del Ministerio Publico, ha señalado los números telefónicos de referencia que ha proporcionado el denunciante, siendo así corresponde tomarse las medidas necesarias a efecto que el notificador o el especialista de especialista puede comunicarse vía telefónica y pedir mayor referencia también para la notificación al procesado ya que viven en el mismo inmueble, debiendo hacer las coordinaciones necesarias con el notificador para que se pueda revisar la notificación debida, valida y legal al procesado, con el mismo apercibimiento que se decretado en la resolución número uno. Por estas consideraciones el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena, RESUELVE: DECLARAR FRUSTRADA la presente audiencia, la misma que se REPROGRAMA para ser llevada a cabo EL DIA ONCE DE JULIO DEL 2019 A LAS TRES HORAS DE LA TARDE, en esta misma sala de audiencia. Quedando notificados en este acto el representante del Ministerio Publico, y el defensor público, debiendo cursarse la notificación a la parte agraviada, al domicilio que señala en autos, siendo que la notificación debe realizarse vía telefónica, a través del cual se pida mayor referencia y se coordine con el notificador para que pueda notificar al procesado, todo ello, bajo apercibimiento decretado en la resolución número uno, y de aplicarse el art. 85 del Código Penal, debiendo recabarse los cargos con la debida anticipación, bajo responsabilidad. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena.



