JUZGADO INVESTIGACION

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION NUMERO NUEVE DE FECHA 21-05-2019, ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE OBRESEIMIENTO, NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LA PARTE AGRAVIADA LUIS ALBERTO OLARTE MURAYARI.

NAUTA, 23-05-2019

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA-NAUTA I

EXPEDIENTE: 00056-2016-75-1901-JR-PE-01

JUEZ: ABOG. JAIRO NEISER SALAZAR ANGULO.

ESPECIALISTA: ABOG. MAYRA XIMENA REÁTEGUI DEL ÁGUILA.

ESP. DE AUDIENCIA: ABOG. ALEJANDRO FERNANDEZ SHUÑA.

MINISTERIO PUBLICO: FISC. PROV CORPORATIVA PENAL DE LORETO – NAUTA.

IMPUTADO: JUAN TAMANI RICOPA Y OTROS.

DELITO: DENUNCIA CALUMNIOSA Y OTROS.

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO – PODER JUDICIAL.

LUIS ALBERTO OLARTE MURAYARI.

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO

RES. N° 09

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; [LOS ARGUMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN AUDIO]. POR TALES CONSIDERACIONES, SE DISPONE: 1. DECLARAR FRUSTRADA LA PRESENTE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO. 2. REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO PARA EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 09:00 AM. 3. NOTIFICAR A: _PARTE AGRAVIADA LUIS ALBERTO OLARTE MURAYARI EN SU DOMICILIO REAL Y VÍA EDICTO PENAL. PARTE AGRAVIADA PODER JUDICIAL EN SU DOMICILIO LEGAL. PARTE PROCESADA: JORGE TARICUARIMA OJAICURO Y JUAN TAMANI RICOPA EN SU DOMICILIO REAL. 4. EXHORTAR A LA ESPECIALISTA DE CAUSA PONER MAYOR CELO EN SUS FUNCIONES, A EFECTOS DE NO INURRIR EN OMISIONES QUE ENTORPEZCAN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, CASO CONTRARIO SE REMITIRAN PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MODULO PENAL CENTRAL. 5. SE CONSERVA LA VIGENCIA DE LOS APREMIOS DECRETADOS EN LA RES. N° 08. CONCLUSIÓN: Siendo las 11:20 AM, se da por terminada la presente audiencia y por ende la grabación de audio, procediendo a firmar la presente acta el Juez y el Especialista de Audiencia.

V-3(24,27 y 28)