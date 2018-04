EDICTO

En el Expediente N° 00787-2018-0-1903-JR-FT-02, la señora Juez del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Maynas, mediante Resolución Número dos de autos ha ordenado que se notifique mediante edicto el Acta de Audiencia Oral al procesado RITMAN TALEXIO SILVANO a fin de que tomen conocimiento del presente proceso; cuyo contenido es el siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO DOS.- Iquitos, veintitrés de abril del dos mil dieciocho.- AUTOS Y VISTOS.- Por tales consideraciones y normas glosadas; la señora Juez del Segundo Juzgado de Familia de Maynas; RESUELVE: 1) DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA QUE DEBERÁN CUMPLIR EL DEMANDADO: A) ALEJAMIENTO DE UN RADIO DE 100 METROS, DEL LUGAR DE RESIDENCIA, CENTRO DE TRABAJO O VÍA PÚBLICA, CON FINES DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO EN AGRAVIO DE LA MENOR; BAJO APERCIBIMIENTO DE IMPONERSE UNA MEDIDA MÁS SEVERA. B) CESE DE ACOSO A LA VICTIMA EN SU DOMICILIO, VÍA PÚBLICA O CENTRO DE TRABAJO, ELLO INCLUYE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, REDES SOCIALES (FACEBOOK, MESSENGER, WHATSAPP, TUITER), A TRAVÉS DE SUS FAMILIARES Y/O TERCERAS PERSONAS O DOCUMENTOS QUE IMPORTEN ALTERAR LA TRANQUILIDAD DE LA AGRAVIADA. BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO PENALMENTE POR DESOBEDIENCIA DE LA AUTORIDAD. c) PROHIBICIÓN DE REALIZAR COMENTARIOS NEGATIVOS EN CONTRA DE LA VICTIMA, YA SEA POR SUS HIJOS, FAMILIARES, AMIGOS O TERCEROS, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA DE LA AUTORIDAD. d) PERMANEZCA EN CUSTODIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DE IQUITOS – MIMP. 2) MEDIDA CAUTELAR: a) TENENCIA: De la menor KIMBERLY ABIGAIL SHAPIAMA OJANAMA (10 meses), a favor de la progenitora MIRIAN LUZ SHAPIAMA OJANAMA. b) PENSION DE ALIMENTOS: El demandado RITMAN TALEXIO SILVANO, deberá pasar como pensión de alimentos a favor de su menor hija KIMBERLY ABIGAIL SHAPIAMA OJANAMA (10 meses), la suma de CINCUENTA SOLES SEMANALES (S/. 50.00), la misma que deberá depositarlo en cuenta de ahorro del banco de la nación que empezará a correr del sábado 28 de abril del 2018, y así sucesivamente, oficiándose al banco para la cuenta respectiva. BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIARSE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. c) REGIMEN DE VISITAS: SIN PRONUNCIAMIENTO. d) SUSPENSION O EXTINSION DE LA PATRIA POTESTAD: NO HAY PRONUNCIAMIENTO. 3) Remítase los actuados a la FISCALIA PENAL DE TURNO, por ser competente en atención a la Ley 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. 4) EJECUTESE la presente resolución disponiéndose que por secretaria se considere HITO estadístico y se remitan los actuados al Órgano Jurisdiccional correspondiente. Fdo. Dr. BETTY MAGALLANES HERNÁNDEZ.- Juez Supernumerario.- Fdo.- Abogada SHIRLEY LILY SORIA RIVADENEIRA – Secretaria Judicial que interviene por Disposición Superior.

V-3(25,26 y 27)

EDICTO

En el Expediente N°00959-2018-0-1903-JR-FT-02, la señora Juez del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Maynas, mediante Resolución Número dos de autos ha ordenado que se notifique mediante edicto el Acta de Audiencia Oral a las partes procesales GROVER GUEVARA GARCEZ y GISELA SANCHEZ ROJAS a fin de que tomen conocimiento del presente proceso; cuyo contenido es el siguiente: RESOLUCIÓN NÚMERO DOS.- Iquitos, veintitrés de abril del dos mil dieciocho.- AUTOS Y VISTOS.- Por tales consideraciones y normas glosadas; la señora Juez del Segundo Juzgado de Familia de Maynas; RESUELVE: 1) DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA QUE DEBERÁ CUMPLIR EL DEMANDADO GROVER GUEVARA GARCEZ: A) IMPEDIMENTO DE APROXIMACION, ACERCAMIENTO CON FINES DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO, EN AGRAVIO DE LA VICTIMA; PARA CUYO EFECTO SE DEBERA DAR A CONOCER A LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ – COMISARIA DEL DISTRITO DE INDIANA PARA QUE BRINDE PATRULLAJE O RONDAS A FAVOR DE LA AGRAVIADA EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE ELECTRO INDIANA S/N, DISTRITO DE INDIANA, EVITANDO QUE SE PRODUZCAN NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA POR PARTE DEL DEMANDADO, PARA CUYO EFECTO OFICIESE; BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENARSE EL RETIRO DEL DEMANDADO DEL HOGAR CONYUGAL EN UN PLAZO DE 24 HORAS, LLEVANDO CONSIGO SUS PERTENENCIAS PERSONALES, DEBIENDO SER EJECUTADA POR LA FUERZA PÚBLICA A PETICIÓN DE PARTE. B) CESE DE ACOSO A LAS VICTIMAS EN SU DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, CENTRO DE ESTUDIOS Y VÍA PÚBLICA, ELLO INCLUYE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, MENSAJES DE TEXTO, REDES SOCIALES (FACEBOOK, MESSENGER, WHATSAPP, TUITER), A TRAVÉS DE SUS FAMILIARES Y/O TERCERAS PERSONAS O DOCUMENTOS QUE IMPORTEN ALTERAR LA TRANQUILIDAD DE LA AGRAVIADA. C) PROHIBICION DE REALIZAR COMENTARIOS NEGATIVOS POR PARTE DEL DEMANDADO EN CONTRA DE LA AGRAVIADA YA SEA A TRAVES DE FAMILIARES, AMIGOS O TERCERAS PERSONAS Y DELANTE DE SUS HIJOS. D) ASIMISMO EL DEMANDADO Y LA AGRAVIADA DEBERÁN ASISTIR A TRATAMIENTO PSICOLOGICO EN LA MODALIDAD DE ORIENTACION PSICOLÓGICA PARA SUPERAR Y CONTROLAR SUS IMPULSOS ANTE EVENTOS ESTRESANTES, POR UN PLAZO DE CUATRO MESES, DICHO TRATAMIENTO LO DEBERAN REALIZAR CON EL PSICOLOGO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE INDIANA, OFICIANDOSE PARA TAL FIN. 2) Remítase los actuados a la FISCALIA PENAL DE TURNO, por ser competente en atención a la Ley 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. 3) EJECUTESE la presente resolución disponiéndose que por secretaria se considere HITO estadístico y se remitan los actuados al Órgano Jurisdiccional correspondiente. 4) NOTIFIQUESE a las partes procesales mediante cedula y edicto de ley. Fdo. Dra. BETTY MAGALLANES HERNANDEZ.- Juez Titular.- Fdo.- Abogada MELISSA VALLES FERNANDEZ – Secretaria Judicial.

Iquitos, 23 de Abril del 2018

V-3(25,26 y 27)