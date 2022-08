Monto valuado corresponde a bienes que son objeto, instrumento, efectos, o ganancias de actividades ilícitas.



Bienes con un valor estimado de 1,2 millones de soles fueran transferidos a favor del Estado peruano, entre junio del 2021 a junio del 2022, gracias a lo sentenciado por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

El monto valuado corresponde principalmente a casas y dinero en efectivo no declarado, por casos vinculados al tráfico ilícito de drogas y minería ilegal.

La destacada actuación del referido órgano jurisdiccional, a cargo del magistrado, Edgar Ramón Guillén Vallejo, ha permitido privar a los autores de un delito, de los bienes o dinero conseguidos por actividad ilícita, combatiendo así su fuente de poder: el patrimonio.

Cabe precisar que, en el proceso de extinción de dominio, el juez da su veredicto únicamente respecto del bien, y no sobre la persona (as) vinculadas a la posesión o titularidad del mismo, toda vez que esto precisa ser resuelto mediante un proceso penal.

No obstante, tanto para los casos de extinción de dominio como los penales, le corresponde al Ministerio Público formalizar el requerimiento; es decir, tiene en su competencia iniciar la investigación y la judicialización de estos casos ante el Poder Judicial.

