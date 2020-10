JUZGADO DE INVESTIGACION

EDICTO PENAL

En el Expediente N° 218-2019-0-1907-JR-PE-01, derivado de la Investigación Preparatoria seguida contra Peter Caritimari Shapiama, por la presunta comisión del Delito Contra La Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de iníciales EPM(16)representado por Genrri Pezo Garcia; el Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria – Módulo Penal del Datem del Marañón, ha dispuesto se NOTIFIQUE mediante edicto judicial al imputado Peter Caritimari Shapiama y menor de iníciales EPM(16)representado por Genrri Pezo Garcia , con la presente. Resolución Nro. 04.- San Lorenzo, treinta de setiembre Del año dos mil veinte.DADO CUENTA: Con la razón emitida por la especialista judicial y el estado actual del presente proceso. Y CONSIDERANDO: Primero.- Que conforme se advierte de autos, mediante Oficio N° 1545-2019-JIP-DM-MAMM-oeaq-PJ, de fecha ocho de agosto del año dos mil diecinueve, mediante Oficio N° 171-2020-JIP-DM-MAMM-oeaq-PJ, de fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, y asimismo mediante Oficio N° 480-2020-JIP-DM-MAMM-PJ se cursó los oficios correspondiente al Sr. Juez de Paz del Distrito de Pastaza – Datem del Marañón, para el debido diligenciamiento de la cedula de notificación del investigado Peter Caritimari Shapiama y menor agraviada representado por Genrri Pezo Garcia, ambos domiciliados en comunidad campesina de Charupa – Distrito de Pastaza, que mediante oficio Nº 022-20-JPDP-PDM-U-GBSA, el Sr. Juez de paz del distrito de pastaza datem del marañon hace la devolución de la cedula de notificación sin diligenciar e indica que no ha sido posible realizar las notificaciones de las cedulas de notificación puesto que, no cuenta con movilidad ni combustible para conducirse a la Comunidad Campesina de Charupa y no cuenta con alguien que asuma en llevar las cedulas hasta ese lugar. Segundo.- Que, estando a lo expuesto precedentemente, y advirtiéndose que las partes procesales domicilian , en lugares distantes ello considerando la zona geográfica en la que nos encontramos y la lejanía con dicho Distrito, aunado a ello, debe tenerse presente que es de difícil acceso a la misma, lo que dificulta el acto de la notificación y estando a lo expuesto y al amparo por el artículo 50° Inc. 1) del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente caso y a efectos de resolver con la celeridad del caso y mantener incólume la dignidad del poder judicial, así como al amparo del artículo 128° del Código Procesal Penal, y teniendo en consideración además el principio de celeridad y economía procesal, principios rectores del debido proceso y del nuevo modelo procesal penal, SE DISPONE: NOTIFIQUESE MEDIANTE EDICTO JUDIAL al imputado Peter Caritimari Shapiama y menor agraviada representado por Genrri Pezo García, mediante radiofonía de CORPI, asimismo reitérese notificación de resolución número uno, dos y tres de la formalización de investigación preparatoria a la parte imputada y agraviada representado por Genrri Pezo García conforme corresponda. Notifíquese.- Resolución Nro. 01.- San Lorenzo, ocho de Agosto Del año dos mil diecinueve. SE RESUELVE: 1) TÉNGASE POR COMUNICADA LA DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA por el plazo de ciento veinte (120) días, para los fines pertinentes de ley. 2) DICTAR la medida de COMPARECENCIA SIMPLE en contra del investigado PETER CARITIMARI SHAPIAMA. Notifíquese.- Resolución Nro. 02.- San Lorenzo, cinco de diciembre Del año dos mil diecinueve, SE DISPONE: TÉNGASE POR COMUNICADA LA DISPOSICIÓN DE PRORROGA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en la presente causa. Asume funciones la especialista judicial que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.- Resolución Nro. 03.- San Lorenzo, catorce de agosto Del año dos mil veinte, SE DISPONE: TÉNGASE POR COMUNICADA LA DISPOSICIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en la presente causa. Notifíquese.- SUSCRIBE MARIO ABEL MERCADO MONTERO, JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – MODULO PENAL DEL DATEM DEL MARAÑON. ABG. BRIGITH MORENO DOMINGUEZ, ESPECIALISTA DE AUDIENCIA – NCPP”.

V-3(09,12 y 13)

En el Expediente N° 218-2019-12-1907-JR-PE-01, derivado de la Investigación Preparatoria seguida contra Peter Caritimari Shapiama, por la presunta comisión del Delito Contra La Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de iníciales EPM(16)representado por Genrri Pezo Garcia; el Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria – Módulo Penal del Datem del Marañón, ha dispuesto se NOTIFIQUE mediante edicto judicial al imputado Peter Caritimari Shapiama y menor de iníciales EPM(16)representado por Genrri Pezo Garcia , con la presente. Resolución Nro. 01.- San Lorenzo, treinta de setiembre Del año dos mil veinte. DADO CUENTA: Con el escrito N° 312-2020 presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Datem del Marañón, el mismo que contiene el Oficio N°384-2020-MP-FN-FPPC-DM-LORETO, de fecha nueve de marzo del año dos mil veinte; agréguese a los autos. Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el señor representante del Ministerio Publico formula ante este Despacho Judicial el Requerimiento Fiscal [Requerimiento de Sobreseimiento] en aplicación a lo dispuesto en el inciso 2) literal b) del artículo 344° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, de conformidad a lo previsto en el numeral 2) del artículo 345º del Código Procesal Penal; corresponde correr traslado a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que; POR ESCRITO y debidamente fundamentado, puedan: a) formular oposición, b) solicitar la realización de actos de investigación adicionales; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. Tercero.- Que, debe procederse conforme al estadio procesal correspondiente, y en aplicación del numeral 3) artículo 345º del Código Procesal Penal, correspondiendo fijar día y hora para la realización de la Audiencia Preliminar de Control de Sobreseimiento. Cuarto.- Debe tenerse presente que el Juzgado a la fecha se encuentra programando audiencia para el mes de noviembre 2020 por motivo de la pandemia COVID-19, por lo que para la audiencia respectiva debe señalarse teniendo presente las medidas necesarias y en plazo razonable. Por estas consideraciones y las normas legales antes citadas, SE RESUELVE: 1) CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES con el requerimiento de sobreseimiento fiscal, precisar que solo será objeto de debate en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento las solicitudes fundamentadas por escrito y presentadas dentro del plazo de ley. Al primer Otrosí digo.- Téngase por adjunta la carpeta fiscal Nº 490-2018 (54 fs.) y capeta auxiliar (24fs.). Al segundo Otrosí digo.- Téngase presente para los fines correspondientes. 2) SEÑALAR FECHA Y HORA para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO, para el día MIÉRCOLES CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA (11:00 A.M.) hora exacta en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria del Datem del Marañón [Calle Pastaza S/N – Barrio Dos de Mayo – San Lorenzo]; la que se llevara a cabo con la concurrencia obligatoria del señor fiscal y los sujetos procesales asistentes. Notifíquese.- SUSCRIBE MARIO ABEL MERCADO MONTERO, JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – MODULO PENAL DEL DATEM DEL MARAÑON. ABG. BRIGITH MORENO DOMINGUEZ, ESPECIALISTA DE AUDIENCIA – NCPP”.

En el Expediente N° 170-2019-70-1907-JR-PE-01, derivado de la Investigación Preparatoria seguida contra Eder Tuesta Espinoza, por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, en agravio de los menores de iníciales E.O.T.A (07) y F.H.T.A(04); el Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria – Módulo Penal del Datem del Marañón, ha dispuesto se NOTIFIQUE mediante edicto judicial al imputado Eder Tuesta Espinoza. Resolución Nro. 01.- San Lorenzo, treinta de setiembre Del año dos mil veinte. DADO CUENTA: Con el escrito N° 311-2020 presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Datem del Marañón, el mismo que contiene el Oficio N° 380-2020-MP-FN-FPPC-DM-LORETO, de fecha nueve de marzo del año dos mil veinte; agréguese a los autos. Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el señor representante del Ministerio Publico formula ante este Despacho Judicial el [Requerimiento de Sobreseimiento] en aplicación a lo dispuesto en el inciso 2) literal b) del artículo 344° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, de conformidad a lo previsto en el numeral 2) del artículo 345º del Código Procesal Penal; corresponde correr traslado a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que; POR ESCRITO y debidamente fundamentado, puedan: a) formular oposición, b) solicitar la realización de actos de investigación adicionales; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. Tercero.- Que, debe procederse conforme al estadio procesal correspondiente, y en aplicación del numeral 3) artículo 345º del Código Procesal Penal, correspondiendo fijar día y hora para la realización de la Audiencia Preliminar de Control de Sobreseimiento. Cuarto.- Debe tenerse presente que el Juzgado a la fecha tiene recargadas sus labores, así como, se encuentran fijadas diversas audiencias, por lo que para la audiencia respectiva debe señalarse teniendo presente estos hechos, y en plazo razonable. Por estas consideraciones y las normas legales antes citadas, SE RESUELVE: 1) CORRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DIAS UTILES con el requerimiento de sobreseimiento fiscal, precisar que solo será objeto de debate en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento las solicitudes fundamentadas por escrito y presentadas dentro del plazo de ley. Al primer Otrosí digo.- Téngase por adjunto la carpeta fiscal Nº 5-2019 (118 FS). Al segundo Otrosí digo.- Téngase presente para los fines correspondientes. 2) SEÑALAR FECHA Y HORA para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO, para el día MIERCOLES ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA (11:30 A.M.) hora exacta en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria del Datem del Marañón [Calle Pastaza S/N – Barrio Dos de Mayo – San Lorenzo]; la que se llevara a cabo con la concurrencia obligatoria del señor fiscal y los sujetos procesales asistentes. Notifíquese.- SUSCRIBE MARIO ABEL MERCADO MONTERO, JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – MODULO PENAL DEL DATEM DEL MARAÑON. ABG. BRIGITH MORENO DOMINGUEZ, ESPECIALISTA DE AUDIENCIA – NCPP”.

