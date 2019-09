JUZGADO DE INVESTIGACION

EDICTO

EXPEDIENTE Nº: 0051-2018-9-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0051-2018-9-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: RONAL DINO CRUZ LUCAS, por la comisión del delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en agravio de MARTHA FERNANDEZ GABRIEL.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, seis de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal de acusación que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del ministerio publico de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia Mariscal ramón Castilla, FORMULA ACUSACION contra RONAL DINO CRUZ LUCAS, por la comisión del delito Contra la Vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122° – B primer párrafo del Código Penal, en agravio de MARTHA FENANDEZ GABRIEL, en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 349° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado del requerimiento acusatorio a todos los sujetos procesales para que en el plazo de diez días, puedan formular sus observaciones que estimen pertinentes, deducir excepciones y defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad; ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar el mejor juicio, en conformidad con lo establecido por el artículo 350° Código Procesal Penal. Tercero.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Se le atribuye al imputado haber agredido física y psicológicamente a las agraviada, en circunstancias que se encontraban en una reunión social en el local comunal de San Jose de Yanayacu, quien se acerco a reclamarle porque estaba bailando con su sobrino, estando celoso y le propino un puñete en el ojo izquierdo y en el pómulo derecho, cogiéndola de los cabellos y arrastrándola por un espacio de 100 metros. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer una pena de un año y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, incluyendo una reparación civil de quinientos 00/100 soles. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal al acusado RONAL DINO CRUZ LUCAS y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- Así mismo de conformidad a los apremios de los artículos 85 inciso 1 y 27 inciso 2 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑALESE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DÍA MARTES DIEZ (10) DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02:30 PM)-HORA EXACTA, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados, sin Perjuicio de Notificarse Vía Edicto. 3°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE presente.- 4°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE por recibido la carpeta fiscal N° 2017- 211, obrante en un tomo principal de setenta y siete folios (77) y auxiliar de treinta y ocho folios (38).

EXPEDIENTE Nº: 0022-2018-35-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0022-2018-35-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: MAURO RUIZ PORTAL Y OTRO, por la comisión del delito COLUSION en agravio de ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, seis de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

I. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal de sobreseimiento que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Corporativa de la Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, FORMULA SOBRESEIMIENTO del proceso seguido contra MAURO RUIZ PORTAL y WILLY MIRANO NUÑEZ, por la comisión del delito Contra la Administración Publica en su modalidad de Colusión, previsto en el artículo 384° primer párrafo del Código Penal, en agravio de ESTADO PERUANO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 344° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado de la solicitud de sobreseimiento de conformidad a lo normado por el Artículo 345° del Código Procesal Penal, corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de 10 días, computados desde el día siguiente de su notificación, para que de ser el caso, pueda por escrito: formular la oposición a la solicitud de archivamiento dentro del plazo establecido; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de Sobreseimiento. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 345° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con la solicitud de sobreseimiento a los imputados MAURO RUIZ PORTAL y WILLY MIRANO NUÑEZ y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, ofrecer sus medios de prueba, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- De conformidad con el artículo 345º inciso 3 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑÁLESE para el día JUEVES DIECINUEVE (19) DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 PM) (hora exacta), para la realización de la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria del imputado, Fiscal y Abogado defensor, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y /o citados 3°.- Al primer y Segundo Otrosí Digo.- TENGASE presente.

EXPEDIENTE Nº: 00104-2014-24-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00104-2014-24-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: GUILLERMO CUBA DE LA CRUZ Y OTROS, por la comisión del delito CONTRA LA ADMNSTRACION PUBLICA en agravio de ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE

Caballo Cocha, seis de agosto Del año Dos Mil Diecinueve.

DADO CUENTA; Estando a la Razón del cursor y con el escrito presentado por el Abogado Lorenzo Mejia; y no habiéndose llevado la Audiencia de Requerimiento mixto por los motivos indicados en la RAZÓN; en consecuencia, SE DISPONE: 1° REPROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO MIXTO PARA EL DIA VIERNES VEINTISIETE (27) DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 P.M) DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados. 2° NOTIFÍQUESE a todas las partes procesales por el medio más idóneo a fin de que no frustre la presente audiencia por economía y celeridad procesal.

EXPEDIENTE Nº: 00298-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00298-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JULIO GILBERTO MANIHUARI SHAHUANO, por la comisión del delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en agravio de GLORIA LA TORRE TORRES.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, seis de agosto Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento Fiscal para determinar la procedencia del PROCESO INMEDIATO contra el imputado: JULIO GILBERTO MANIHUARI SHAHUANO, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante el requerimiento que se da cuenta el Representante del Ministerio Publico, se apersona con el fin de incoar PROCESO INMEDIATO y solicita se FIJE FECHA PARA AUDIENCIA DE INCOACION contra el citado imputado por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de GLORIA LA TORRE TORRES, conducta prevista y sancionado en el artículo 122-B del Código Penal; SEGUNDO: Que, el artículo 447 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, prescribe que: “El juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia Única de Incoación para determinar la procedencia del Proceso Inmediato (…)” bajo responsabilidad funcional; por tales consideraciones; SE RESUELVE: SEÑALAR para el día LUNES NUEVE (09) DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES DE LA TARDE (03.00 P.M.) – HORA EXACTA, para llevar a cabo la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION, fecha fijada según disponibilidad del cuaderno judicial de audiencias, y teniéndose en cuenta los domicilios reales que se consignan en el presente requerimiento, el mismo que se llevará en la en la sala de audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal, y Abogado defensor bajo apercibimiento en caso de Inconcurrencia de poner en conocimiento del Órgano de Control y nombrarse abogado de oficio, debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su de su conocimiento que se tendrá por notificados con la resolución que se expida en la referida audiencia, a los sujetos procesales asistentes y/o citados, al Primer y Segundo Otro si Téngase Presente. Avocándose la Señorita Juez que suscribe la presente. NOTIFICÁNDOSE.

EXPEDIENTE Nº: 00161-2017-46-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00161-2017-46-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JOSE ARELLANO DAVILA, por la comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en agravio de BENEDICTO PACHECO MAYTA.

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES

Caballo Cocha, primero de agosto Del año dos mil diecinueve.

AUTO, VISTO Y OIDO: En audiencia pública preliminar el requerimiento fiscal de sobreseimiento del proceso seguido contra José Arellano Davila, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Simple en grado de tentativa en agravio de Benedicto Filemon Pacheco Mayta, previsto en el artículo 106 concordante con el artículo 16 del Código Penal; llevada a cabo conforme al registro de audio que obra en autos, y habiéndose escuchado el debate respectivo, se procede a resolver con arreglo a ley: III.- DECISION Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad con dispuesto por el artículo 344°, inciso 2, Literales a) y d) del Código Procesal Penal, SE RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADO el sobreseimiento del proceso formulado por el representante del Ministerio Publico a favor del imputado, en consecuencia, SE DISPONE: SOBRESEER la presente causa seguida contra JOSÉ ARELLANO DAVILA, identificado con DNI N° 80446493, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Simple en grado de tentativa previsto en el artículo 106 concordante con el artículo 16 del Código Penal; en agravio de Benedicto Filemon Pacheco. 2. ORDENO: LA ANULACION de los antecedentes judiciales y/o policiales derivados de la presente investigación; y el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa; en consecuencia: DEVOLVER la carpeta fiscal al señor representante del Ministerio Público. NOTIFIQUESE con arreglo a ley a las partes.

EXPEDIENTE Nº: 0029-2016–99-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0029-2016–99-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: EDWIN SANTILLAN NICOLINI Y OTROS, por la comisión del delito CONTRA LA ADMINSTRACION PUBLICA en agravio de ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE

Caballo Cocha, doce de agosto Del año Dos Mil Diecinueve.

DADO CUENTA; Estando a la Razón del cursor y con el estado del presente cuaderno; y no habiéndose llevado la Audiencia de Control de Acusación por los motivos indicados en la RAZÓN; en consecuencia, SE DISPONE: 1° REPROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA MIERCOLES TREINTA (30) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 P.M) DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados. 2° NOTIFÍQUESE a todas las partes procesales por el medio más idóneo a fin de que no frustre la presente audiencia por economía y celeridad procesal.

EXPEDIENTE Nº: 00159-2017-29-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00159-2017-29-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: WILMA EZO CANAYO y MAUEL YAHUARCANI SANGAMA, por la comisión del delito CONTRA LA ADMINSTRACION PUBLICA en agravio de ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, seis de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

I. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal de acusación que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del ministerio publico de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, FORMULA ACUSACION contra WILMA PEZO CANAYO y MANUEL YAHUARCANI SANGAMA, por la comisión del delito Contra la Administración Publica en su modalidad de Negociación Incompatible, previsto en el artículo 399° del Código Penal, en agravio de EL ESTADO PERUANO – UGEL MARISCAL RAMON CASTILLA, en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 349° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado del requerimiento acusatorio a todos los sujetos procesales para que en el plazo de diez días, puedan formular sus observaciones que estimen pertinentes, deducir excepciones y defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad; ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar el mejor juicio, en conformidad con lo establecido por el artículo 350° Código Procesal Penal. Tercero.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Se tiene que los acusados, conformaban pate de la comisión de contrataciones, los mismos que favorecieron a su conviviente y hermano, en contratos para el año 2016 en diferentes entidades educativas. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer una pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de un año y una reparación civil de cinco mil 00/100 soles que deberán pagar en forma solidaria. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal a los acusados WILMA PEZO CANAYO y MANUEL YAHUARCANI SANGAMA y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes. 2°.- Así mismo de conformidad a los apremios de los artículos 85 inciso 1 y 27 inciso 2 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑALESE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DÍA JUEVES DIECINUEVE (19) DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE (03:30 PM)-HORA EXACTA, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados, sin Perjuicio de Notificarse Vía Edicto.

EXPEDIENTE Nº: 0076-2017-32-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0076-2017-32-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: RICHARD VILLACORTA AHUANARI Y OTROS, por la comisión del delito PECULADO DOLOSO en agravio de ESTADO PERUANO – UGEL RAMON CASTILLA.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, catorce de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

I. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal mixto que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del ministerio publico de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario de Loreto, FORMULA SOBRESEIMIENTO PARCIAL contra RICHARD VILLACORTA AHUANARI, por la comisión del delito Contra la Administración Publica en su modalidad de Peculado doloso, previsto en el artículo 387° del Código Penal, en agravio de EL ESTADO PERUANO – UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – UGEL RAMON CASTILLA, en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 344° inciso 2, literal d) del Código Procesal Penal. Así mismo FORMULA ACUSACION contra CESAR JAVIER AMASIFUEN y OTONIEL CHANCHARI TUISIMA, por la comisión del delito Contra la Administración Publica en su modalidad de Peculado doloso, previsto en el artículo 387° del Código Penal, en agravio de EL ESTADO PERUANO – UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – UGEL RAMON CASTILLA, en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 349° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado del requerimiento acusatorio a todos los sujetos procesales para que en el plazo de diez días, puedan formular sus observaciones que estimen pertinentes, deducir excepciones y defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad; ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar el mejor juicio, en conformidad con lo establecido por el artículo 350° Código Procesal Penal. Tercero.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Que en fecha 18 de mayo del 2016, la Procuraduría Publica Regional de Loreto, interpone denuncia penal contra un grupo de directores de Instituciones Educativas de la provincia de Ramón Castilla, quienes habrían causado un perjuicio al Estado al haberse presuntamente apoderado de caudales que fueron destinados para el mantenimiento de locales escolares durante el periodo de los años 2014 y 2015. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer a los acusados una pena de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, seis meses de inhabilitación. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal a los imputados RICHARD VILLACORTA AHUANARI, CESAR JAVIER AMASIFUEN y OTONIEL CHANCHARI TUISIMA y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- Así mismo de conformidad a los apremios de los artículos 85 inciso 1 y 27 inciso 2 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑALESE AUDIENCIA DE CONTROL DE REQUERIMIENTO MIXTO PARA EL DÍA JUEVES VEINTISEIS (26) DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE (03:30 PM)-HORA EXACTA, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados, sin Perjuicio de Notificarse Vía Edicto.

EXPEDIENTE Nº: 0172-2018-20-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0172-2018-20-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: WELLINGTON HAROLDO VELA FLORES, por la comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL en agravio de M.T.A.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, trece de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

1.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal de sobreseimiento que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la Provincia Mariscal ramón Castilla, FORMULA SOBRESEIMIENTO del proceso seguido contra WELLINGTON HAROLDO VELA FLORES, por la comisión del delito Contra La Libertad Sexual en su modalidad de Actos contra el pudor en menores, previsto en el artículo 176° – A, primer párrafo, numeral dos del Código Penal, en agravio de A.E.M.T. (11) en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 344° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado de la solicitud de sobreseimiento de conformidad a lo normado por el Artículo 345° del Código Procesal Penal, corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de 10 días, computados desde el día siguiente de su notificación, para que de ser el caso, pueda por escrito: formular la oposición a la solicitud de archivamiento dentro del plazo establecido; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de Sobreseimiento. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 345° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con la solicitud de sobreseimiento al imputado WELLINGTON HAROLDO VELA FLORES y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, ofrecer sus medios de prueba, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- De conformidad con el artículo 345º inciso 3 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑÁLESE para el día MIERCOLES ONCE (11) DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas TRES Y TREINTA DE LA TARDE (03.30 PM) (hora exacta), para la realización de la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria del imputado, Fiscal y Abogado defensor, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y /o citados 3°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE por recibido la carpeta fiscal N° 2017-213, obrante en un solo tomo principal de sesenta y cinco folios (65) y auxiliar de setenta y ocho folios (78).

EXPEDIENTE Nº: 0303-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0303-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: NIXON MOJICA PAREDES, por la comisión del delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en agravio de YENI TIPULA CHESACA.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, quince de agosto Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS.-/ con la Acusación Directa Remitida por la Representante del Ministerio Público, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El artículo 336º inciso 4 del Código Procesal Penal, prescribe: “El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”; si n embargo, no regulando el cuerpo legal citado, un procedimiento específico para la tramitación de la acusación directa, a efectos de no generar estados de indefensión, como así lo dispone el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Penal, y en atención a lo solicitado por la Representante del Ministerio Público, corresponde otorgar al caso de autos, el trámite previsto en el artículo 350º del Código Procesal Penal referido a la notificación de la acusación en el proceso común, para que, de ser el caso, en el plazo perentorio de 10 días útiles puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. SEGUNDO: El plazo de absolución de DIEZ días, se computara –sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, por lo que, por ésta vez, se le notificara al acusado en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar. Por estas consideraciones, TERCERO.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Se atribuye al imputado, el haber agredido físicamente a su conviviente el día 17.12.2017cuando se fue a visitar a su suegra en el Caserío San Pedro de Shishita, estando ahí el imputado sin motivo alguno le ha dado golpes de puñete, porque la agraviada no acepto retomar la relación. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer una pena de un año y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, incluyendo una reparación civil de quinientos 00/100 soles. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal al acusado NIXON MOJICA PAREDES y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- Así mismo de conformidad a los apremios de los artículos 85 inciso 1 y 27 inciso 2 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑALESE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION DIRECTA PARA EL DÍA MARTES UNO (01) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE (03:30 PM)-HORA EXACTA, fecha fijada según disponibilidad del respectivo cuaderno de audiencias de este Despacho, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados, sin Perjuicio de Notificarse Vía Edicto. 3°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE presente.- 4°.- Al Segundo Otrosí Digo.- TENGASE por recibido la carpeta fiscal N° 2018-15, obrante en un tomo principal de cincuenta y siete folios (57) y auxiliar de veintidós folios (22).

EXPEDIENTE Nº: 0040-2017-28-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 0040-2017-28-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: HUMBERTO MORATU HUAHUARI, por la comisión del delito TENENCIA ILEGAL DE ARMAS en agravio de ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES

Caballo Cocha, veintidós de agosto Del año dos mil Diecinueve.

DADO CUENTA. Con el escrito que antecede remitido por el representante de la Procuraduría Publica a cargo del Sector Interior; I CONSIDERANDO: Primero.- Que de la revisión del presente cuaderno de ejecución se tiene que mediante Oficio N° 0589-2018 del 17.07.2018, se emitido el oficio dirigido al Teniente Gobernador de la Comunidad Yahuma – Rio Amazonas, para que cumpla con notificar al sentenciado, con la resolución numero dos del 11.07.2018, resolución mediante el cual a la fecha no han sido devueltos los cargos correspondientes. Segundo.- Que con fecha 20.08.2019 el representante de la Procuraduría Publica a cargo del Sector Interior, solicita se haga efectivo el apercibimiento, en razón de que no está cumpliendo con lo decretado en sentencia de terminación anticipada del 13.03.2018. Tercero.- A fin de no recortar el derecho de defensa y evidenciándose que los cargos no han sido devueltos, este Despacho conviene en notificar vía edicto con el requerimiento por última vez al sentenciado bajo apercibimiento de ser revocado, esto en razón al artículo 59° del Código Penal, Por estas consideraciones: SE DISPONE: 1° Requiérase por ULTIMA VEZ al sentenciado HUMBERTO MORATU HUAHUARI, para que en un plazo de tres días hábiles cumpla con pagar las cuotas pendientes de pago por concepto de reparación civil, bajo apercibimiento de amonestación conforme a lo estipulado en el artículo 59° del Código Penal. 2° Notifíquese vía publicación de edictos en el diario La Región de Iquitos, esto de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al presente proceso.

EXPEDIENTE Nº: 00186-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00186-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: RAMBO SANDIS COELLO, por la comisión del delito VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de CLEMENTE COELLO LUCAS y OLEGARIO COELLO LUCAS.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, quince de mayo Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS.-/ con la Acusación Directa Remitida por la Representante del Ministerio Público, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El artículo 336º inciso 4 del Código Procesal Penal, prescribe: “El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”; si n embargo, no regulando el cuerpo legal citado, un procedimiento específico para la tramitación de la acusación directa, a efectos de no generar estados de indefensión, como así lo dispone el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Penal, y en atención a lo solicitado por la Representante del Ministerio Público, corresponde otorgar al caso de autos, el trámite previsto en el artículo 350º del Código Procesal Penal referido a la notificación de la acusación en el proceso común, para que, de ser el caso, en el plazo perentorio de 10 días útiles puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. SEGUNDO: El plazo de absolución de DIEZ días, se computara – sin excusa alguna – a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, por lo que, por ésta vez, se le notificara al acusado en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar. Por estas consideraciones, TERCERO.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Se le atribuye al imputado, haber agredido físicamente a los agraviados el día 30.09.2017 a las 19 horas con un fierro y con eso golpeo a Clemente abriéndole la ceja derecho y al agraviado Olegario, al dirigirse al domicilio de imputado a reclamarle al padre por la conducta es cuando el imputado sale con un machete en la mano y le lanzo el filo del machete en sus espalda. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer una pena de cuatro años y once meses de pena privativa de la libertad efectiva, incluyendo una reparación civil de novecientos 00/100 soles. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal al acusado RAMBO SANDIS COELLO y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE presente.- 3°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE por recibido la carpeta fiscal N° 2017-337, obrante en un tomo principal de cuarenta folios (40) y auxiliar de veintinueve folios (29).

EXPEDIENTE Nº: 00103-2017-89-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00103-2017-89-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: SANTIAGO FERNANDO VILLAFANI VASQUEZ, JAIME DEL AGUILA VASQUEZ, JOSE MANUEL ORE BALBIN Y JUANA KARIN AVALOS ESTELA, por la comisión del delito COLUSION en agravio de ESTADO PERUANO – MUNICIPALIDAD DE YAVARI.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, veintiocho de agosto Del Año Dos Mil Diecinueve.

I.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha el requerimiento fiscal de sobreseimiento que antecede y la carpeta fiscal que acompaña Téngase presente. II. CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante el requerimiento fiscal que antecede el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la Provincia Mariscal ramón Castilla, FORMULA SOBRESEIMIENTO del proceso seguido contra SANTIAGO FERNANDO VILLAFANI VASQUEZ, JAIME DEL AGUILA VASQUEZ, JOSE MANUEL ORE BALBIN Y JUANA KARIN AVALOS ESTELA, por la comisión del delito Contra la Administración Publica en su modalidad de Colusión Dolosa, previsto en el artículo 384° primer párrafo del Código Penal, en agravio de ESTADO PERUANO – MUNICIPALIDAD DE YAVARI en merito a los fundamentos facticos y jurídicos que expone; la misma que de su revisión se advierte que cumple con todos los requisitos que establece el artículo 344° del Código Procesal Penal. Segundo.- Que, a fin de garantizar el derecho de defensa de los procesados y el debido proceso se deberá correr traslado de la solicitud de sobreseimiento de conformidad a lo normado por el Artículo 345° del Código Procesal Penal, corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de 10 días, computados desde el día siguiente de su notificación, para que de ser el caso, pueda por escrito: formular la oposición a la solicitud de archivamiento dentro del plazo establecido; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de Sobreseimiento. III. DECISION: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 345° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con la solicitud de sobreseimiento a los imputados SANTIAGO FERNANDO VILLAFANI VASQUEZ, JAIME DEL AGUILA VASQUEZ, JOSE MANUEL ORE BALBIN Y JUANA KARIN AVALOS ESTELA y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, ofrecer sus medios de prueba, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes. 2°.- De conformidad con el artículo 345º inciso 3 del Código Procesal Penal y por celeridad procesal SEÑÁLESE para el día LUNES VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas DOS DE LA TARDE (02.00 PM) (hora exacta), para la realización de la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria del imputado, Fiscal y Abogado defensor, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y /o citados 3°.- Al primer y Segundo Otrosí Digo.- TENGASE presente.

EXPEDIENTE Nº: 00183-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00183-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JOSE REYES CUEVA ARCENTALES, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de LIANA MILUSKA CUEVA MARICHIN.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, quince de mayo Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS.-/ con la Acusación Directa Remitida por la Representante del Ministerio Público, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El artículo 336º inciso 4 del Código Procesal Penal, prescribe: “El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”; si n embargo, no regulando el cuerpo legal citado, un procedimiento específico para la tramitación de la acusación directa, a efectos de no generar estados de indefensión, como así lo dispone el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Penal, y en atención a lo solicitado por la Representante del Ministerio Público, corresponde otorgar al caso de autos, el trámite previsto en el artículo 350º del Código Procesal Penal referido a la notificación de la acusación en el proceso común, para que, de ser el caso, en el plazo perentorio de 10 días útiles puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. SEGUNDO: El plazo de absolución de DIEZ días, se computara –sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, por lo que, por ésta vez, se le notificara al acusado en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar. Por estas consideraciones, TERCERO.- Extracto de la acusación fiscal: Hechos materia de imputación.- Se le atribuye al imputado haber agredido psicológicamente a su hija eldia 04.12.2017 a las 16 horas en circunstancias que se encontraba componiendo pescado, en el domicilio de su mama ubicado en la Comunidad de Nuevo Progreso, distrito de San Pablo, se acerco y la miro y le empezó a decir yo no te quiero, te odio, y le seguía diciendo cosas peores y se fue alejando diciendo que los odia del alma a ella y a sus hermanos, que solo ha venido para fregarles la vida y amenaza con matarles con escopeta o machete. Pena solicitada: El representante del Ministerio Público solicita imponer una pena de un año y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida, incluyendo una reparación civil de quinientos 00/100 soles. III. DECISION:

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, SE DISPONE: 1°.- NOTIFICAR por cedula con el requerimiento fiscal al acusado JOSE REYES CUEVA ARCENTALES y a los demás sujetos procesales, para que en el plazo de diez días hábiles, formule sus observaciones, deduzca excepciones o defensas previas y otros medios de defensa, pedir el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de un principio de oportunidad, ofrecer sus medios de prueba, objetar la reparación civil, y plantear cualquier otra cuestión que estime pertinente. Sin perjuicio de realizarse su notificación vía la publicación de edicto y/o por correo electrónico de las partes.- 2°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE presente.- 3°.- Al primer Otrosí Digo.- TENGASE por recibido la carpeta fiscal N° 2017-389, obrante en un tomo principal de cincuenta y seis folios (56) y auxiliar de veintidós folios (22).

EXPEDIENTE Nº: 00315-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00314-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: NOE REQUEJO OBLITAS, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de MATTY ANN RIOS VASQUEZ.

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, veintiocho de agosto Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento Fiscal para determinar la procedencia del PROCESO INMEDIATO contra el imputado: NOE REQUEJO OBLITAS, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el requerimiento que se da cuenta el Representante del Ministerio Publico, se apersona con el fin de incoar PROCESO INMEDIATO y solicita se FIJE FECHA PARA AUDIENCIA DE INCOACION contra el citado imputado por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de MATTY ANN RIOS VASQUEZ, conducta prevista y sancionado en el artículo 122-B del Código Penal; SEGUNDO: Que, el artículo 447 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, prescribe que: “El juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia Única de Incoación para determinar la procedencia del Proceso Inmediato (…)” bajo responsabilidad funcional; por tales consideraciones; SE RESUELVE: SEÑALAR para el día VIERNES VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 P.M.) – HORA EXACTA, para llevar a cabo la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION, fecha fijada según disponibilidad del cuaderno judicial de audiencias, y teniéndose en cuenta los domicilios reales que se consignan en el presente requerimiento, el mismo que se llevará en la en la sala de audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal, y Abogado defensor bajo apercibimiento en caso de Inconcurrencia de poner en conocimiento del Órgano de Control y nombrarse abogado de oficio, debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su de su conocimiento que se tendrá por notificados con la resolución que se expida en la referida audiencia, a los sujetos procesales asistentes y/o citados, al Primer, Segundo y Tercer Otro si Téngase Presente. Avocándose la Señorita Juez que suscribe la presente. NOTIFICÁNDOSE.

EXPEDIENTE Nº: 00314-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00314-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: MILTON TENAZOA PAIMA, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de EDNA MACUYAMA RAMOS

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Caballo Cocha, dos de setiembre Del año dos mil Diecinueve.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento Fiscal para determinar la procedencia del PROCESO INMEDIATO contra el imputado: MILTON TENAZOA PAIMA, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el requerimiento que se da cuenta el Representante del Ministerio Publico, se apersona con el fin de incoar PROCESO INMEDIATO y solicita se FIJE FECHA PARA AUDIENCIA DE INCOACION contra el citado imputado por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de EDNA PATRICIA MACUYAMA RAMOS, conducta prevista y sancionado en el artículo 122-B del Código Penal; SEGUNDO: Que, el artículo 447 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, prescribe que: “El juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia Única de Incoación para determinar la procedencia del Proceso Inmediato (…)” bajo responsabilidad funcional; por tales consideraciones; SE RESUELVE: SEÑALAR para el día JUEVES DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 P.M.) – HORA EXACTA, para llevar a cabo la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION, fecha fijada según disponibilidad del cuaderno judicial de audiencias, y teniéndose en cuenta los domicilios reales que se consignan en el presente requerimiento, el mismo que se llevará en la en la sala de audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal, y Abogado defensor bajo apercibimiento en caso de Inconcurrencia de poner en conocimiento del Órgano de Control y nombrarse abogado de oficio, debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su de su conocimiento que se tendrá por notificados con la resolución que se expida en la referida audiencia, a los sujetos procesales asistentes y/o citados, al Primer, Segundo y Tercer Otro si Téngase Presente. Avocándose la Señorita Juez que suscribe la presente. NOTIFICÁNDOSE.

EXPEDIENTE Nº: 00274-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00274-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: ADMIN MORENO LINARES, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de ISABEL ICURI VELA.

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

Caballo Cocha, dos de setiembre Del año Dos Mil Diecinueve.

DADO CUENTA; Estando a la Razón del cursor y con el estado del presente cuaderno; y no habiéndose llevado la Audiencia de Acusación Directa por los motivos indicados en la RAZÓN; en consecuencia, SE DISPONE: 1° REPROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA MIERCOLES DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02.30 P.M) DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados. 2° NOTIFÍQUESE a todas las partes procesales por el medio más idóneo a fin de que no frustre la presente audiencia por economía y celeridad procesal.

EXPEDIENTE Nº: 00160-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00160-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de AHIRA NAHIR RODRIGUEZ SANCHEZ.

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO

Caballo Cocha, dos de setiembre Del año Dos Mil Diecinueve.

DADO CUENTA; Estando a la Razón del cursor y con el estado del presente cuaderno; y no habiéndose llevado la Audiencia de Acusación Directa por los motivos indicados en la RAZÓN; en consecuencia, SE DISPONE: 1° REPROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA DE ACUSACION DIRECTA PARA EL DIA MIERCOLES DIECISIES (16) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a horas TRES DE LA TARDE (03.00 P.M) DE LA TARDE, la misma que se llevará a cabo en la sala de Audiencias del Modulo Penal de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- Caballo Cocha sito en la calle Progreso N° 207 tercer piso, con la concurrencia obligatoria de los imputados, Fiscal y Abogados defensores, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de informar a su órgano de control y nombrarse abogado de oficio debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia; haciendo de su conocimiento que se tendrá por notificadas con la resolución que se emita de la presente audiencia a todos los asistentes y/o citados. 2° NOTIFÍQUESE a todas las partes procesales por el medio más idóneo a fin de que no frustre la presente audiencia por economía y celeridad procesal.

EXPEDIENTE Nº: 00135-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00135-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: ENRIQUE PINTO PROAÑO, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de EUFENIO FLORES RAMIREZ. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:00 de la tarde del día Viernes 16 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, el señor Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Sobreseimiento en el Proceso Penal N°0135-2019-0-1904-JIP, seguido contra ENRIQUE PINTO PROAÑO, por la presunta comisión del delito contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y Agresión Corporal, tipificado en el artículo 122° – B Primer Párrafo del Código Penal, en agravio de Eufenio Flores Ramírez.- III. Debate: Juez: se verifica que esta la fecha no han sido devuelto los cargos de notificación de las partes tanto imputada como agraviada esto es en el caserío de San Martín de Arahuana, lo que se pone a conocimiento al representante del ministerio público. Fiscal: estando a la razón respecto al emplazamiento a las partes para efectos de llevarse a cabo la audiencia de acusación directa requerida por este ministerio público, sin embargo al no haberse cumplido con emplazarse válidamente a las partes involucradas tonto imputado como agraviado y a fin de garantizar el derecho de defensa este ministerio público solicita que se reprograme la audiencia, debiéndose recomendar a la autoridad comisionada cumpla con notificar, así como también la devolución de la notificación para el día de hoy a fin de resolver l situación jurídica del imputado en la fecha próxima a señalarse y se realice su emplazamiento vía edicto. Juez: Estando a lo señalado por el representante del ministerio público, y estando a que el imputado no ha sido válidamente notificado la parte imputada y agraviada, y a fin de resguardar el derecho de defensa del mismo, se debe reprogramar la misma; DISPONE reprogramar la presente audiencia para el día VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2019, A HORAS 02:00 PM, a llevarse a cabo la audiencia en el local del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, para tal efecto se notifique a la parte imputada en su domicilio real consignado en auto esto es en el CASERIO DE SAN MARTIN DE ARAHUANA – QUEBRADA A PALO SECO, ASÍ MISMO se tiene que la presente audiencia carácter de inaplazable la presente audiencia de no volver a reprogramar la misma se notifique vía edictos, asimismo se curse oficio a la defensoría pública para que designe un abogado defensor de oficio que represente a la parte imputada. Quedando válidamente notificado en este acto de audiencia al representante del ministerio público con la reprogramación de la presente audiencia. Notifíquese.

EXPEDIENTE Nº: 00208-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00208-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JULIO ARIRAMA ARICARI, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de SIRLEY AHUANARI SOPLIN. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE ACUSACION DIRECTA I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:30 de la tarde del día Viernes 16 de agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, el señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Acusación Directa en el Proceso Penal N°0208-2019-0-1904-JIP, seguido contra JULIO ARIRAMA ARICARI, por la comisión del delito contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, en agravio de su ex conviviente Sirley Ahuanari Soplin, ilícito penal que se encuentra previsto el artículo 122° – B Primer Párrafo, del Código Penal; y contra SIRLEY AHUANARI SOPLIN por la comisión del delito contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, afectación psicológica y AGRESIÓN CORPORAL, en agravio de su ex conviviente Julio Arirama Aricari, ilícito penal que se encuentra previsto el artículo 122° – B Primer Párrafo, del Código Penal . III. Debate: Juez: En este acto se hace presente que la parte agraviada e imputada no han concurrido a la audiencia, así como de su abogado defensor, sin embargo de la revisión de cuaderno judicial se verifica que la parte imputada e agraviada no han sido válidamente notificadas no han concurrido a la presente audiencia, se pone a conocimiento del señor para que exprese lo conveniente. Registrado en audio. Fiscal: conforme se da cuenta a la notificación de la parte imputada e agraviada y ambos son agraviados y imputados, teniendo en cuenta que ambos han sido válidamente notificados, por lo que solicito se le nombre y se haga el apercibimiento decretado a efectos de que represente al imputado en esta audiencia, debiéndose oficiar al ministerio de justicia para que designe un abogado defensor para la parte imputada esto es la señora Sirley Ahuanari Soplin, ya que también es parte imputada del proceso. Registrado en audio. Juez: habiéndose acreditados la partes asistentes a esta audiencia y no vulnerar el derecho de defensa tanto de Julio Arirama Aricari como de Sirley Ahuanari Soplin teniendo en cuenta los actuados en la carpeta fiscal se verifica que en la declaración de Sirley Ahuanari Soplin acudió como su abogado el Dr. Víctor Anaya Rodriguez por lo que este despacho tendrá en cuenta a dicho letrado, estando a ello se DISPONE REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DEL 2019 A HORAS 02:00 DE LA TARDE, para tal efecto se tiene que notificar a las partes en sus domicilios consignados en el requerimiento de acusación directa, debiendo de oficiarse a la defensoría pública para que designe un abogado defensor para los imputados.

EXPEDIENTE Nº: 00295-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00295-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: MARLENI PEÑA FLORES, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de MARIA BOTIAS FLORES. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:30 de la tarde del día Lunes 02 de Setiembre del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0295-2019-0-1904-JIP, seguido contra MARLENI PEÑA FLORES, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal, en agravio de María Botias Flores.- III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte imputada así como de su abogado defensor de esto, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que las parte imputada se encuentra válidamente notificada, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificada solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA MARTES 17 DE SETIEMBRE DEL 2019 A HORAS 03:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, debiéndose notificar a la parte imputada en su domicilio consignado por el representante del ministerio público, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público y la parte agraviada con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00235-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00235-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: PERCY BARDALES AHUANARI, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de PEGUI PEÑA PEREIRA. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:30 de la tarde del día Miércoles 07 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0235-2019-0-1904-JIP, seguido contra PERCY BARDALES AHUANARI, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal en agravio de Pegui Rocenda Peña Pereira.- III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de este, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que las partes se encuentran válidamente notificadas, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019 A HORAS 02:30 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, y se notifique vía edicto, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00251-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00251-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: LUIS CARLOS VASQUEZ TORRES, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de LUZ MARINA MURAYARI CAHUACHI. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE ACUSACION DIRECTA I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 3:00 de la tarde del día Lunes 26 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, el señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Acusación Directa en el Proceso Penal N°0251-2019-0-1904-JIP, seguido contra LUIS CARLOS VASQUEZ TORRES por la presunta comisión del delito contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 122° – B Primer Párrafo del Código Penal en agravio de Luz Marina Murayari Cahuachi. III. Debate Juez: De la revisión del cuaderno judicial se tiene que no obra el cargo de notificación de la parte agraviada e imputada la misma que no ha sido válidamente notificada con el requerimiento fiscal, por lo que se pone a conocimiento de señor fiscal. Fiscal: Que estando a la que la parte agraviada y imputada no ha podido ser válidamente notificada, para tal efecto la presente audiencia debe reprogramada, siendo que debe realizarse la publicación vía edicto con la finalidad de que en caso no regresen los cargos de notificación estos puedan suplir dichas notificaciones, y debe oficiarse a la defensoría pública de Iquitos para que designe un abogado defensor que pueda defender al imputado en caso de inconcurrencia y así se pueda hacer efectivo el apercibimiento decretado n la resolución uno. Juez: Se deja constancia de la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada, siendo que los cargos de notificación no obra en el cuaderno judicial y no han sido devueltos por el Teniente Gobernador de la comunidad de San Pedro de Palo Seco – PMRC, y que se tiene en cuenta que todo proceso se deberá velar por el derecho a la defensa, y siendo que lo cargos de notificación demoran para su devolución se debe reprogramar la presente audiencia en fecha prudente para su devolución de los cargos de notificación, este despacho; DISPONE reprogramar la presente audiencia para el día VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2019, A HORAS 02:30 PM, a llevarse a cabo la audiencia en el local del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, con los mismo apercibimiento decretado en la resolución uno, quedando válidamente notificados en este acto de audiencia al representante del ministerio, público, y se deberá notificar a las partes mediante edictos, y a sus domicilios reales consignados por el señor fiscal en su requerimiento acusatorio, debiéndose de oficiar a la defensoría pública para que designe un abogado defensor del imputado en caso de inconcurrencia.

EXPEDIENTE Nº: 00225-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00225-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JOB RODRIGUEZ QUIROZ, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de MILAGROS FLORES PARENTE. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:00 de la tarde del día Miércoles 07 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0225-2019-0-1904-JIP, seguido contra JOB JERRY RODRIGUEZ QUIROZ, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal en agravio de Milagros Flores Parente. III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de este, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que las partes se encuentran válidamente notificadas, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019 A HORAS 02:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, y se notifique vía edicto, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00236-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00236-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: GUIMO SANODVAL RASMA, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de XIOMARA SANDOVAL RASMA. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 3:00 de la tarde del día Miércoles 27 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0236-2019-0-1904-JIP, seguido contra GUIMO SANDOVAL RASMA, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal en agravio de Xiomara Sandoval Rasma. III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de este, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que las partes se encuentran válidamente notificadas, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019 A HORAS 03:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, y se notifique vía edicto, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00263-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00263-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JULIO BERECA MARICAHUA, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de JUANA RUIZ HUAYMACARI. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:00 de la tarde del día Lunes 02 de Setiembre del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0263-2019-0-1904-JIP, seguido contra JULIO B ERECA MARICAHUA, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal, en agravio de Juana Ruiz Huaycamari. III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte imputada así como de su abogado defensor de esto, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que con fecha 22 de julio del 2019, se curso oficio al teniente gobernador de la comunidad de Bufeo Cocha a fin de cumpla con notificar a la parte imputada y agraviada del presente proceso, siendo que hasta la fecha no han remitido los cargos a fin de verificar que hayan tomado conocimiento del mismo, sin perjuicio de ello se dispuso se notifique vía edictos los mismo que se realizo los días 13, 14, y 15 de agosto del 2019, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificada ya que se ha hecho la publicación vía edicto, solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA LUNES 23 DE SETIEMBRE DEL 2019 A HORAS 03:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en su domicilio consignado por el representante del ministerio público, y vía edicto, bajo los mismo apercibimientos decretado en la resolución uno, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00296-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00296-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: ROBINSON MALAVERRY LEONARDO, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de DAYLI JAVA TAPAYURI. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 3:00 de la tarde del día Lunes 02 de Setiembre del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0296-2019-0-1904-JIP, seguido contra ROBINSON MALAVERRY LEONARDO, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal, en agravio de Dayli Adna Java Tapayuri; y contra DAYLI ADNA JAVA TAPAYURI por l delito contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, AGRESIÓN CORPORAL, en agravio de Robinson Malaverry Leonardo.- III. Debate: Juez: se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de estos, de la revisión del cuadernillo judicial se verifica que las partes se encuentran válidamente notificadas, sin embrago no han concurrido a la presente audiencia, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: Que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados solicito se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución uno, y se reprograme la presente audiencia, y siendo que en esta provincia no existe defensoría pública para imputado solicita que se oficie a la defensoría pública de Iquitos. Registrado en audio. Juez: Que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada y agraviada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA LUNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2019 A HORAS 03:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00237-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00237-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: LY JOEL MURRIETA REYES, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de REYNA ISABEL SHUPINGAHUA MOZOMBITE. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:30 de la tarde del día Miércoles 04 de Setiembre del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0237-2019-0-1904-JIP, seguido contra LY JOEL MURRIETA REYES, contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal en agravio de Reyna Isabel Shupingahua Mozombite.- III. Debate: Juez: Se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de este, de la revisión del cuadernillo judicial se advierte que de la audiencia de fecha 04 de agosto del 2019 se dispuso reprogramar la misma para la fecha y se curse oficio a la defensoría publica de Iquitos, de la revisión de autos se verifica que se haya cursado el ofició respectivo, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados, el mismo que no ha sido posible que la defensoría publica designe un abogado para que represente a la parte imputada por lo que solicito se reprograme la presente audiencia en fecha próxima. Registrado en audio. Juez: que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA MIERCOLES 18 DE SETIEMBRE DEL 2019 A HORAS 04:00 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público y vía edictos, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00238-2019-0-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00238-2019-0-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: CHARLY AIMAI INUMA, por la comisión del delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de FRANCISCA INUMA SILVANO. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO. I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:37 de la tarde del día Miércoles 04 de setiembre del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, la señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Proceso Inmediato en el Proceso Penal N°0238-2019-0-1904-JIP, seguido contra CHARLY AIMANI INUMA , contra La Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, el que cualquier modo causa lesiones corporales a una mujer por su condición de tal que requiera menos de diez días de asistencia o descanso, en cualquiera de los contexto de violencia familiar, AFECTACIÓN PSICOLÓGICA y AGRESIÓN CORPORAL, tipificado en el artículo 122° – B, del Código Penal en agravio de FRANCISCA INUMA SILVANO. III. Debate: Juez: Se verifica la inconcurrencia de la parte agraviada e imputada así como de su abogado defensor de este, de la revisión del cuadernillo judicial se advierte que de la audiencia de fecha 04 de agosto del 2019 se dispuso reprogramar la misma para la fecha y se curse oficio a la defensoría publica de Iquitos, de la revisión de autos se verifica que se haya cursado el ofició a la defensoría pública, lo que se corre traslado al representante del ministerio público. Fiscal: que estando a que las parte se encuentra válidamente notificados, el mismo que no ha sido posible que la defensoría publica designe un abogado para que represente a la parte imputada por lo que solicito se reprograme la presente audiencia en fecha próxima. Registrado en audio. Juez: que estando a lo solicitado por el representante del ministerio público, y a fin de no recortar el derecho de defensa de la parte imputada, corresponde REPROGRAMAR la presente audiencia para el DIA MARTES 24 DE SETIEMBRE DEL 2019 A HORAS 03:30 DE LA TARDE, para tal efecto se dispone se curse oficio a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor para la parte imputada, debiéndose notificar a la parte imputada y agraviada en sus domicilio consignados por el representante del ministerio público y vía edictos, que el señalamiento de la presente fecha de audiencia se señala a la disponibilidad del cuaderno de audiencias, quedando notificado el representante del ministerio público con el señalamiento de la presente fecha de audiencia.

EXPEDIENTE Nº: 00065-2017-67-1904-JR-PE-01

EXPEDIENTE Nº: 00065-2017-67-1904-JR-PE-01

Por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla que despacha la Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, asistido por la Especialista Legal que suscribe el presente se ha dispuesto que se notifique por EDICTO al IMPUTADO: JUAN LAO DEL AGUILA Y OTROS, por la comisión del delito COLUSION en agravio de ESTADO PERUANO. ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION I. INTRODUCCION: En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 2:30 de la tarde del día Martes 13 de Agosto del 2019, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, que Despacha en adición a sus funciones, el señora Juez SANTOS VANESSA DIAZ ANGULO, va llevar a cabo la Audiencia de Control de Acusación en el Proceso Penal N°0065-2017-67-1904-JIP, seguido contra MAURO RUIZ PORTAL, JUAN LAO DEL AGUILA, y JOSE MAGNO MAYORA VASQUEZ, en calidad de AUTORES y contra SARA DOLIBET BOCANEGRA SHUÑA, en calidad de COMPLICE – EXTRANEUS, por la presunta comisión del delito contra La Administración Pública, en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384° del Código Penal, en agravio del Estado.- III.- DEBATE: Juez: Teniendo en cuenta que no ha concurrido las partes imputadas y sus abogados defensores, y verificándose que no existe escritos en la cual justifiquen su inasistencia tanto de los imputados como de los abogados defensores, debiendo tener en cuenta que por problemas que en esta provincia no existe defensoría publica a fin de hacer efectivo el apercibimiento, corresponde reprogramar la presente audiencia para el día JUEVES (10) DE OCTUBRE DEL 2019, A HORAS 02:30 PM, a llevarse a cabo la audiencia en el local del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia Mariscal Ramón Castilla, para tal efecto notificase a la partes imputadas en sus domicilios consignados en el expediente judicial, sin perjuicio de ello notifíquese de acuerdo a ley, debiendo de oficiarse a la defensoría pública para que designe un abogado de oficio para los imputados y los represente en fecha de la audiencia ya señalada

Exp. N° 01525-2018-86-PE – “Incidente de Acusación Fiscal”

Esp. de Audiencia: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria – Sede Central

Por el presente, el PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 01525-2018-86-1903-JR-PE-02, se dispuso Notificar al imputado JUNIOR ANTONY PÉREZ ROMAYNA, identificado con DNI. N° 48371119; con el contenido del Acta de Registro de Audiencia de Control de Acusación, de fecha 12-08-2019; mediante el cual se dispone Reprogramar la Audiencia de Control de Acusación en la presente causa, para el día VEINTISÉIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE DEL MEDIODÍA, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS, sito en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – LOCAL ANEXO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso seguido contra JUNIOR ANTONY PÉREZ ROMAYNA, a quien se le atribuye la presunta comisión del Delito de LESIONES GRAVES y OTRO, en agravio de HÉCTOR PEDRO VARGAS RODRÍGUEZ. Así firma el Señor Juez, de lo que como especialista de audiencia certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 12 de Agosto de 2019.

V-3(06,09 y 10)