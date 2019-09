NOTIFICACION VIA EDICTO

NOTIFIQUESE VIA EDICTO AL IMPUITADO RONY RAMIREZ ARIMUYA, PARTE AGRAVIADA WILFREDO SANDI HUALINGA HIJO DEL OCCISO SANDI HUALINGA BERNALDO, LA PARTE RESOLUTIVA DEL ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE FECHA 22-08-2019.

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00074-2016-5-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAIRO NEISER SALAZAR AGULO

ESPECIALISTA: ESAU JACOB GRANDEZ LOPEZ

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: RONY RAMIREZ ARIMUYA

DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO

AGRAVIADA: BERNALDO SANDI HUALINGA (OCCISO)

ESP. DE AUDIENCIAS: MARK ANTONY COSTA CASIQUE

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION

PARA RESOLUTIVA

RESOLUCION NUMERO CINCO

Nauta, veintidós de agosto Del año dos mil diecinueve.

ESTANDO.- A lo requerido por el representante del Ministerio Publico el cual manifiesta no ser el titular de la presente investigación, siendo que recientemente se le ha puesto de conocimiento y no conoce de los hechos para lo cual solicita un tiempo a efectos de que pueda hacer la revisión exhaustiva del presente requerimiento y pueda sustentarlo en audiencia pública; en tal sentido este Juzgado le va a conceder un tiempo al representante del Ministerio Publico, a efectos de que pueda estudiar mejor el presente requerimiento acusatorio exhortándole que en la siguiente audiencia venga preparado, a fin de evitar las frustraciones de la misma y no dilatar el presente proceso; en tal sentido esta audiencia SE DECLARA FRUSTRADA, la misma que SE REPROGRAMA para el día MARTES DOCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, quedando en este acto notificado el señor representante del Ministerio Publico, así como el abogado de la defensa del imputado, debiéndose de generar cedulas de notificaciones al domicilio real del imputado RONY RAMIREZ ARIMUYA, sin perjuicio de que se notifique mediante edicto penal, así también notifíquese al representante del occiso BERNALDO SANDI HUALINGA, del mismo modo en su domicilio real o por intermedio de edicto penal, quedando subsistente el apercibimiento decretado por resolución número TRES, de fecha 26/JUN/2019. Queda registrado en audio. JUEZ: Pregunta al fiscal y al abogado defensor si están conformes con la presente resolución. Queda registrado en audio. MINISTERIO PÚBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. DEFENSOR PUBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. I. CONCLUSIÓN Siendo las 11:29 de la mañana se da por concluida la presente audiencia. Lo que doy fe.

V-3(04,05 y 06)

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RES. N° 3 DE FECHA 24-07-2019, NOTIFIQUESE VIA EDICTO AL AGRAVIADO MERINO SCHARFF CESAR FEDERICO PARA RESOLUTIVA DEL ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA 22-08-2019. .

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00107-2016-85-1901-JR-PE-01

JUEZ: JAIRO NEISER SALAZAR AGULO

ESPECIALISTA: ESAU JACOB GRANDEZ LOPEZ

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: PACO SALAS MORI

DELITO: USURPACION AGRAVADA

AGRAVIADA: CESAR FEDERICO MERINO SCHARFF

ESP. DE AUDIENCIAS: MARK ANTONY COSTA CASIQUE

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO

RESOLUCION NUMERO TRES

Nauta, veintidós de agosto Del año dos mil diecinueve.

ESTANDO. A lo expresado por el Especialista de Audiencias respecto a la notificación del agraviado CESAR FEDERICO MERINO SCHARFF, quien por resolución numero DOS, de fecha 26/JUN/2019 se ha corrido traslado el requerimiento de sobreseimiento, el mismo que se ha generado la cedula de notificación con fecha 01/JUL/2019, el mismo que obra a fojas (15), el mismo que has sido recepcionado por la OFICINA CENTRAL DE NOTIFICACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO con fecha 02/JUL/2019, sin embargo pese haber transcurrido más de (01) mes no ha sido devuelta dicho cargo de notificación y tratándose que es un requerimiento de sobreseimiento donde la Parte Agraviada debe estar válidamente notificada conforme a los derechos que le corresponde conforme al artículo 95° del CP, así como también tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia; por lo que a efectos de no vulnerar el derecho de defensa que le asiste a la Parte Agraviada esta audiencia se declara frustrada, debiéndose de reprogramar la misma teniendo en consideración el domicilio real del agraviado se va dar un tiempo prudencial, a efectos de que sea notificado válidamente, pero sin perjuicio de ello se va a disponer se notifique mediante edicto penal; en tal sentido la REPROGRAMACIÓN de la audiencia va ser para el día DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en esta misma Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Loreto – Nauta, quedando en este acto notificado el representante del Ministerio Publico, así como el abogado de la Parte Agraviada, así como el propio imputado PACO SALAS MORI, debiéndose de notificar al domicilio real consignado en el requerimiento de sobreseimiento a la Parte Agraviada, sin perjuicio de que se notifique mediante edicto penal, quedando subsistente los apercibimientos decretados en la resolución numero DOS, de fecha 26/JUN/2019. JUEZ: Pregunta al fiscal y a la abogada defensora si están conformes con la presente resolución. Queda registrado en audio. MINISTERIO PÚBLICO: CONFORME. Queda registrado en audio. ABOGADA DEFENSORA – NOEMI CASTILLO NAVARRO: CONFORME. Queda registrado en audio. I. CONCLUSIÓN. Siendo las 14:52 de la tarde se da por concluida la presente audiencia. Lo que doy fe.

V-3(04,05 y 06)