JUZGADO DE INVESTIGACION

En el Exp. Nº 119-2017-0-1905-JR-PE-01, seguido contra FELIX MEBI TUMI MENQUE por la presunta comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 198° del Código Penal en agravio de la COMUNIDAD NATIVA DE MATSES, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL ;tanto al imputado FELIX MEBI TUMI MENQUE, como al representante de la parte agraviada, esto es, la COMUNIDAD NATIVA DE MATSES debidamente representada por SANTOS CHUNCUN BAI BESO con las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO (01). Requena, diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete. I. PARTE EXPOSITIVA. La Fiscalía Provincial Penal de Requena, pone en conocimiento del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena la disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. II. PARTE CONSIDERATIVA. 1. Los artículos 3º y 336.3º del Código Procesal Penal, prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con la investigación preparatoria. La disposición de formalizar investigación, debe contener los requisitos del artículo 336º, incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal, como son los siguientes: la acción penal no haya prescrito, la individualización del imputado con su nombre completo y dirección domiciliaria constatada, la descripción precisa y clara de los hechos, la tipificación específica o alterna, el nombre del agraviado y la satisfacción de los requisitos de procedibilidad, de ser el caso. 2. El Juez debe efectuar un control de admisibilidad del acto postulatorio de disposición de formalización de investigación, consistente en verificar si reúne los requisitos del artículo 336º, inciso 1º y 2º del Código Procesal Penal. En caso se advierta la omisión o defecto de algún requisito legal, deberá concederse un plazo perentorio para que pueda ser subsanado, bajo apercibimiento de tenerse por no formalizada válidamente la investigación preparatoria y archivarse el proceso, sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que correspondan. 3. El artículo I.1º del Título preliminar del Código Procesal Penal garantiza que la justicia debe impartirse en un plazo razonable. Al respecto el artículo 342º del Código Procesal Penal señala que el plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales (inciso 1º) y tratándose de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses (inciso 2º), pudiendo en ambos casos prorrogarse por una sola vez, para el primero por sesenta días naturales y para el segundo por ocho meses. Los plazos legales antes anotados deben entenderse como máximos, correspondiendo analizar en cada caso concreto su razonabilidad, en atención a los actos de investigación señalados en la disposición de formalización, entre otros factores, pudiendo fijarse un plazo de investigación menor o igual, pero no mayor al máximo legal o sus prórrogas. De otro lado, el Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. Finalmente, conforme al artículo 343º del Código Procesal Penal, el control del plazo –no razonable puede ser a pedido de parte (inciso 2º) o incluso de oficio (inciso 3º). 4. Los artículos 286º y 287.1º del Código Procesal Penal prescriben que el Juez de Investigación Preparatoria dictará mandato de comparecencia simple, si el Fiscal no requiere la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones o si habiéndola requerido no concurren los presupuestos materiales para su imposición. 5. El artículo 80º del Código Procesal Penal prescribe que el Servicio Nacional de la Defensa pública, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor público para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. 6. Los derechos del agraviado se encuentran regulados en el artículo 95º del Código Procesal Penal. Al agraviado constituido judicialmente en actor civil se le reconoce extensivamente las facultades de los artículos 104º y 105º del Código Procesal Penal, en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como en la acreditación de la reparación civil que se pretende. 7. El artículo 127º, numerales 3º y 4º del Código Procesal Penal prescribe que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o centro de trabajo, empero, si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a éstos. Sólo se procederá a la notificación personal por exigencia de la ley o de la naturaleza del acto, lo cual será precisado en la resolución respectiva. 8. El artículo 6.3º del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas del Código Procesal Penal aprobado por Resolución Administrativa Nº 096-2006-CE-PJ (28/06/2006), autoriza la notificación por dirección electrónica y teléfono equiparable al domicilio procesal. Así mismo, conforme al artículo 16º, incisos 1º y 2º del reglamento anotado, se incorpora la notificación por dictado, cuando las resoluciones se dicten en el curso de una audiencia, las cuales serán notificadas en forma oral a los asistentes y también se considerarán notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido debidamente citados y cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no concurran a dicha diligencia. 9. El artículo 139.4º de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos I.2º Título Preliminar del Código Procesal Penal, reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados por las partes, debiendo ser declarados inadmisibles ante la inconcurrencia del peticionante a la audiencia fijada para tal fin como lo autoriza el artículo 361º del Código Procesal Penal. 10. El artículo 120º, numerales 1º y 3º del Código Procesal Penal, prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando los medios técnicos que correspondan, como la reproducción audiovisual, pudiendo entregarse en forma gratuita una copia a la partes, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. III. PARTE RESOLUTIVA: 1. ADMÍTASE A TRÁMITE la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, expedida por la Fiscalía Provincial Penal de Requena, contra el imputado FELIX MEBI TUMI MENQUE por la presunta comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 198° del Código Penal en agravio de la COMUNIDAD NATIVA DE MATSES, por cumplir con los requisitos legales. 2. IMPÓNGASE el mandato de comparecencia simple al imputado FELIX MEBI TUMI MENQUE. 3. SEÑÁLESE el plazo de ciento veinte días naturales, para la realización de las diligencias de la investigación preparatoria que correspondan. 4. COMUNÍQUESE a la parte agraviada que tiene derecho a ser informada y escuchada, antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así mismo, tiene la facultad de solicitar su CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso. 5. PRECÍSESE a las partes que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encuentra disponible en las instalaciones del Ministerio Público- Fiscalía Provincial Penal de Requena, encargada del caso, para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan. Asimismo, las DISPOSICIONES corresponden ser notificadas a las partes POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 6. INDÍQUESE a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan en forma escrita y motivada, para su traslado a la otra parte, debiendo ser sustentados oralmente en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible, en caso de inconcurrencia del peticionante y archivarse el incidente. 7. ORDÉNESE A LAS PARTES QUE FIJEN DOMICILIO PROCESAL DENTRO DEL RADIO URBANO DEL JUZGADO y A LOS ABOGADOS DEFENSORES SEÑALEN SU CASILLA ELECTRÓNICA1 y/o CORREO ELECTRÓNICO, SIN PERJUICIO DE INDICAR SUS NUMERO TELEFONICOS TANTO DE LAS PARTES COMO DE LOS ABOGADOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES URGENTES, precisándose que las resoluciones escritas en adelante sólo serán notificadas en el domicilio procesal, siendo de responsabilidad de las partes, la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano. 8. CONCÉDASE el plazo de cinco días hábiles a los imputados para que designen abogados y lo comuniquen al juzgado; en caso contrario, se procederá a notificar a la Defensoría Pública, para que designe a un abogado público que asegure la defensa técnica de los imputados desde el inicio del proceso, dejando a salvo su derecho de sustituirlo por otro abogado en cualquier momento. 9. PRECÍSESE que el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio, pudiendo acceder las partes a una copia del mismo en forma gratuita, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. La resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan asistido, computándose el plazo para interponer recursos impugnatorios, a partir del día siguiente a la audiencia. Por otro lado, la resolución dictada por escrito luego de concluida la audiencia, será notificada al domicilio procesal. 10. PROMUÉVASE Y PERMÍTASE a las partes la utilización del correo electrónico y el teléfono fijo o celular, para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio procesal, con exclusión de la notificación por cédula, en lo que sea pertinente. Para el Ministerio Público, la Defensoría pública y demás instituciones públicas, téngase como domicilio procesal, el precisado en el directorio oficial comunicado por el representante autorizado de cada institución a la Corte de Justicia de Loreto. 11. NOTIFÍQUESE al imputado y agraviada en su domicilio mediante cédula, y al Ministerio Público en su sede institucional. RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS (02). Requena, dieciséis de abril del dos mil diecisiete. DADO CUENTA con el Oficio N° 127-2018-MPFN-FPPC-REQUENA-LCRP, remitido por el señor representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena; por el cual pone en conocimiento la Disposición Fiscal N° 04-2018-MP-FPPC-Requena sobre CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA; en tal sentido, téngase por comunicada, para los fines a que se contrae el artículo 344°.1 del Código Procesal Penal. Notifíquese en forma oportuna y conforme a ley. RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES (03). Requena, catorce de agosto del año dos mil diecinueve. DADO CUENTA con el oficio N° 025-2018-JPCA-DY-SRR, remitido por el Juez de Paz de Yaquerana, en el cual indica que el ciudadano Felix Mebi Tumi Menque y el representante de las comunidad Nativa Matses, se encuentran no habidos dentro del distrito y de su propio pueblo, siendo así y, a fin de garantizar el derecho de defensa que le asiste a todo justiciable notifíquese vía edicto judicial a dichas partes procesales con las resoluciones emitidas en la presente causa Notifíquese. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado.

Requena, 15 de agosto de 2019.

En el Exp. Nº 119-2017-45-1905-JR-PE-01, seguido contra FELIX MEBI TUMI MENQUE por la presunta comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 198° del Código Penal en agravio de la COMUNIDAD NATIVA DE MATSES, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL ;tanto al imputado FELIX MEBI TUMI MENQUE, como al representante de la parte agraviada, esto es, la COMUNIDAD NATIVA DE MATSES debidamente representada por SANTOS CHUNCUN BAI BESO con las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO (01). Requena, dieciséis de abril del año dos mil dieciocho. VISTOS: Continuando con el tramite según su estado y con en el escrito presentado por el representante del Ministerio Público con ingreso N° 300-2018, por el cual presenta el requerimiento de sobreseimiento, a lo indicado, agréguese a los autos y téngase presente. Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: El representante del Ministerio Público ha remitido al órgano jurisdiccional su requerimiento de sobreseimiento, por lo que, conforme al artículo 345º del CPP corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de 10 días útiles, para que, de ser el caso, puedan por escrito: formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido, la oposición bajo sanción de inadmisibilidad será fundamentada, y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. SEGUNDO: El plazo de absolución de 10 días, se computara –sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional. Por éstas consideraciones, SE RESUELVE: CÓRRASE TRASLADO del sobreseimiento fiscal a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS UTILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. DÉSE cuenta al vencimiento del plazo. Notifíquese. RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS (02). Requena, catorce de agosto del año dos mil diecinueve. DADO CUENTA con el oficio N° 025-2018-JPCA-DY-SRR, remitido por el Juez de Paz de Yaquerana, en el cual indica que el ciudadano Felix Mebi Tumi Menque y el representante de las comunidad Nativa Matses, se encuentran no habidos dentro del distrito y de su propio pueblo, siendo así y, a fin de garantizar el derecho de defensa que le asiste a todo justiciable notifíquese vía edicto judicial a dichas partes procesales con la resolución número uno de autos. Notifíquese. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado.

Requena, 15 de agosto de 2019.

En el Exp. Nº 196-2017-21-1905-JR-PE-01, seguido contra ZAULO MANIHUARI PACAYA, por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 122°-B del Código Penal, en agravio de IRIS JANETH VALENCIA ARÉVALO, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL al imputado ZAULO MANIHUARI PACAYA, con la siguiente resolución: RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO (04). Requena, catorce de agosto del año dos mil diecinueve. AUTOS Y VISTOS, dado cuenta con los autos. Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, mediante resolución número tres de autos, de fecha 04-04-2019, se resolvió DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO de la causa, seguida a favor del ciudadano ZAULO MANIHUARI PACAYA por la presunta comisión del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Lesiones Leves por Violencia Familiar en la modalidad de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, conducta prevista y sancionada en el art. 122 tipo base concordado con el primer párrafo del art. 122 B del Código Penal, en agravio de IRIS JANET VALENCIA AREVALO;, al haberse configurado la causal de sobreseimiento establecido en el literal d) numeral 2, del art. 344 del Código Procesal Penal. SEGUNDO.- Habiendo trascurrido el plazo de ley2 (tres días para apelar un auto), sin que los sujetos procesales hayan interpuesto recurso alguno contra la resolución número tres de autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo I, numeral cuatro del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 347°.3 y 416°.1.b del Código Procesal Penal, por tanto, al no haber sido impugnada dicha resolución, ésta ha quedado consentida al haber vencido el término para impugnar. TERCERO.- El derecho de impugnación, como garantía constitucional, es fundamental en todo proceso, sin embargo, como todo derecho es relativo, pues tiene sus límites, los cuales están expresamente señalados en la ley [3]. CUARTO.- Teniendo en cuenta el artículo 51° de la Constitución Política en concordancia con el artículo 139° Principios de la Función Jurisdiccional- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…). 3. La observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional. (…) en relación directa con el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (…) tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (…). Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica que una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, a la defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, (…) ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, (…), a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal; Por estas consideraciones, el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena RESUELVE: I.- DECLARAR CONSENTIDA resolución número tres de autos, de fecha 04-04-2019, que resolvió DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO de la causa, seguida a favor del ciudadano ZAULO MANIHUARI PACAYA por la presunta comisión del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Lesiones Leves por Violencia Familiar en la modalidad de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, conducta prevista y sancionada en el art. 122 tipo base concordado con el primer párrafo del art. 122 B del Código Penal, en agravio de IRIS JANET VALENCIA AREVALO;, al haberse configurado la causal de sobreseimiento establecido en el literal d) numeral 2, del art. 344 del Código Procesal Penal. II.- CÚMPLASE lo dispuesto en la misma y ARCHÍVESE la presente causa en modo y forma de ley, Notifíquese. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena.

Requena, 15 de agosto de 2019.

NOTIFICACION VIA EDICTO

POR DISPOSICIÓN DE LA RESOLUCION NUMERO 10 ACTA DE REGISTRO DE CONTROL DE ACUSACION DE FECHA 22-11-2018, NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LOS IMPUTADOS DARES MANIHUARI RODRIGUEZ, LUCELA MILEIDI PACAYA AHUANARI, LEOPOLDO GOMEZ LLAJA, OBDILIO GONZALES RIOS, JAVIER HUIÑAPI CARIHUASAIRO, DIOFANTO REATEGUI MACEDO, OSIEL GONZALES RIOS, ENELI IRARICA SANCHEZ, ALEX UBALDO SINARAHUA CUMARI, EDITA MANANITA NASHNATE, SEGUNDO TORRES MAYTAHUARI, JUANA VICTORIA ENEQUE RISCO, ERIT MIJAEL VILLACORTA, WILLY JHAN LLUCEMA MANANITA, BRIDIT ELISEA TELLO RAMIREZ, ROSA YESENIA OLIVEIRA SOTO, DENNYS IVAN GOMEZ TAMANI, BERARDO GOMEZ LLAJA, DAVID PEÑA AHUANARI, MARIA TAPULLIMA AHUITE, ANDRES TORRES MAYTAHUARI, ROLANDO SILVANO ARIRUA, MAXUHLER SANCHEZ QUINTEROS, ROCIO IJUMA YAICATE, EDINSON SOLON PINEDO, ROSA MARIA TELLO SHUÑA Y PAOLA CAINAMARI PINEDO, LA PARTE RESOLUTIVA DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION DE FECHA 22-11-2018

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00115-2015-54-1901-JR-PE-01

JUEZ: ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA: ESAU JACOB GRANDEZ LOPEZ.

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO – NAUTA

IMPUTADO: DARES MANIHUARI RODRÍGUEZ.

DELITO: USURPACION.

AGRAVIADO: WALKER INUMA LAVI Y SHERLY LESLY KARINA INUMA ISUIZA.

ESP. DE AUDIENCIAS: ALEJANDRO FERNANDEZ SHUÑ

RES. 10.

VISTOS Y OIDOS: PRIMERO. [LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ESTÁN REGISTRADOS EN AUDIO]. POR TALES CONSIDERANDOS, SE DISPONE: 1.- DECLARAR FRUSTRADA LA PRESENTE AUDIENCIA. 2.- REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA MARTES 05 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS 09:00 AM. CONSERVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LOS APREMIOS DECRETADOS EN LA RES. N° 02. 3. NOTIFICAR AL DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE PROCEDA CON LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS DETALLADOS EN LA RES. N° 09, EXCLUYENDO A LOS QUE SE ENCUENTRAN SIENDO PATROCINADOS POR EL DEFENSOR PRIVADO – ABOG. JUAN JESÚS MARTÍNES RIVERA, CONFORME A LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE ACTA JUDICIAL. SIN PERJUICIO DE ELLO SOBRECÁRTESELE LA RES. N° 09. 4. EMPLACESE VÍA CEDULA DE NOTIFICACIÓN Y VÍA EDICTO PENAL, CON LA RES. N° 09 Y 10, A: A) TODOS LOS ACUSADOS INASISTENTES QUE SERÁN PATROCINADOS POR EL DEFENSOR PÚBLICO JORGE CURZ COAQUIRA. B) NOTIFICAR A LA PARTE AGRAVIADA. 5. CONSERVAR LA VIGENCIA DE LOS APREMIOS DECRETADOS EN LA RES. N° 07, INTEGRÁNBDOSE EL APERCIBIMIENTO AL DEFENSOR PÚBLICO, DE REMITIRSE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PIEZAS PERTINENTES A SU ORGANO DE CONTROL, ELLO EN CASO DE INASISTENCIA INJUSTIFICADA. CONCLUSIÓN. Siendo las 09:45 AM se da por concluida la presente diligencia y por cerrada la grabación de audio. Lo que doy fe.

