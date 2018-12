EDICTO JUDICIAL

En el Exp. N° 0016-2014-34-1905-JR-PE-01,segfuido contra FRANCISCO XAVIER MARICAHUA MEY y otros, por el presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de ABUSO DE AUTORIDAD y otros en agravio del ESTADO PERUANO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE, el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Requena ha dispuesto se notifique mediante edicto judicial a los imputados, esto es, FRANCISCO XAVIER MARICAHUA MEY, WILO VALDEMAR PANAIFO MORI, CARLOS JAVIER HERNANDEZ TORREALVA, SUBNER DEL AGUILA RENGIFO, ALFREDO TARICUARIMA AHUANARI, LUIS ALBERTO GUEVARA PINEDO con la siguiente resolución: JUEZ: Estando a lo señalo por el procesado Wilo Valdemar Panaifo Mori, se le designa como abogado al defensor público presente. Seguidamente damos cuenta de un escrito Jhin Ream Babilonia Ríos, abogado de Javier Maricahua Mey, donde comunica renuncia a la defensa del imputado, indicando este letrado que formula la renuncia de la defensa del mencionado procesado, debido que agotado todas las vías para encontrar a su patrocinado y no teniendo resultados positivos, desconociendo el paradero del mismo, por lo que, no teniendo ningún tipo de contacto con el referido, resulta conveniente renunciar la defensa del procesado; en tal sentido se dispone se agregue a los autos, y se curse la notificación al procesado Javier Maricahua Mey, en su domicilio real, bajo apercibimiento en caso no designe abogado de su elección se le designará como abogado defensor público de esta jurisdicción. Asimismo se da cuenta del escrito ingresado por el fiscal adjunto Claudio Isacc Díaz Velásquez, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Loreto – Nauta, justificando su inasistencia a esta diligencia, se solicita la reprogramación de la misma, argumentando que por razones ajenas a su persona, no podrá asistir a la ciudad de Requena en la fecha señalada, en merito del oficio N° 009584-2018 de fecha 29 de noviembre del 2018, mediante el cual se comunica que no existe disponibilidad de fondos para atender gastos de viáticos por comisión de servicio, adjuntando copias simples del mencionado oficio, por lo que, estando a lo expuesto por el mencionado fiscal, siendo que ha expuesto motivo atendible por su inasistencia a esta diligencia, corresponde reprogramarse la misma a una próxima fecha. En tal sentido esta judicatura RESUELVE: DECLARAR FRUSTRADA la audiencia, la misma que se REPROGRAMA para ser llevada el DIA MIERCOLES DIECISEIS DE ENERO DEL 2019 a las DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, en esta misma sala de audiencia, Quedando notificados en este acto, el defensor público así como los procesados concurrentes Wilo Valdemar Panaifo Mori y Ruller Gutiérrez García, quienes deberán coordinar con sus respectivos abogados de su elección para que puedan concurrir para la próxima fecha y hora señalada bajo apercibimiento en caso de inasistencia de sus respectivos abogados, se le designara abogado defensor público, asimismo se dispone se curse la notificaciones a las demás partes del proceso, a los acusados igualmente el apercibimiento en caso de inasistencia de sus abogados de su elección, se les designará abogado defensor público, y para los agraviados en caso de inasistencia la diligencia se llevará a cabo sin su presencia, en cuanto a los acusados que se les notifica vía edicto judicial, se curse los oficios respectivos para cumplir con la notificación a través de esa vía conforme se ha dispuesto. Firmado. Dr., William Leopoldo Alejo Cruz- Juez titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog., William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado -Juzgado de Investigación Preparatoria.

Requena, 14 de diciembre del 2018

