Defendía a su pareja y vejaba a su madre.

Hoy tiene que hacer caso a mandato judicial.



No solo vejaba a su madre, según testimonio de la mamá ante la justicia, sino que hasta la botó de su propia casa para quedarse a vivir con su pareja. Pareja, qué a su vez, la violentaba a ella.

El caso fue visto en el 3er. Juzgado de Familia a cargo de la Dra. Vásquez Dávila Nilda Sadith. En un fallo digno de resaltar, la jueza le dio la razón a la progenitora de la mujer que en vez de proteger al ser que le dio la vida, lo maltrataba.

La agresora Reátegui Soria Martha Esther, ahora tendrá que acatar lo que manda la justicia, sino quiere tener más problemas legales. Su madre, la víctima Soria Malafaya Marcela (76), a su vez, le ha enviado una carta notarial a su hija pidiéndole de buena forma que salga de su casa ubicada en la cuadra 4 de la calle Pablo Rosell, y qué de no hacerlo, procederá al desalojo correspondiente.

Según los hechos denunciados, plasmados en la resolución 4 del poder judicial. Marcela Soria Malafaya, acudió al centro de emergencia mujer de San Juan indicando ser víctima de maltrato psicológico de parte de su hija, quien la botó de su propia casa.

El último hecho ocurrió el pasado 7 de febrero 2022 a las 11 pm, cuando la denunciada la botó de su casa. “Nada es tuyo, esta es mi casa tengo papeles, lárgate me haces la vida imposible” dice la afectada que le gritó su hija. Igual su pareja, quien agredía a su hija constantemente y que una vez le tiró a la cara una botella, pero ella habría preferido perdonarlo antes que velar por su madre.

Dijo que cuando la hija la botó se fue a vivir a la casa de su nieto Max Hidalgo Reátegui, quien le hizo un pequeño espacio. Mientras que su hija cambió la chapa de la puerta para que su madre no vuelva a la cuarta cuadra de la calle Pablo Rosell.

Lo que vale hoy es que el poder judicial le ha dado la razón a la mamá víctima, prohibiéndole a su hija, su pareja y el resto de nietos que se le acerquen a la señora.

“Quedan impedidos de INSULTAR, AGREDIR, DENIGRAR, HUMILLAR O AMEDRENTAR, o acercarse a menos de 200 metros de la madre agredida” dice. Anunciando que habrá trabajadores sociales del poder judicial quienes estarán vigilantes a lo que pase.

Por su parte, la madre le envía una carta notarial a su hija dándole un plazo de pocos días para que desaloje su vivienda de manera tranquila, sino tomará otras acciones legales ante el ministerio público por desobediencia y resistencia a las autoridades del poder judicial en su auto final.