Premier César Villanueva Arévalo, respecto a propuestas de adelanto de fondos del reintegro tributario:

“Tenemos que tratar de actuar lo más rápidamente posible para solucionar problemas sociales y de infraestructura”

Y en la comunidad de Chapis instalaron mesa de trabajo que se reunirá el próximo 29 de enero en San Lorenzo

Una ardua agenda de trabajo desarrolló en la zona del distrito de Manseriche una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dirigida por el mismo presidente de este órgano, César Villanueva Arévalo, quien -además sobre el diálogo en Chapis- respondió respecto al fondo del reintegro tributario para Loreto y las propuestas de adelantos para financiar proyectos muy puntuales para generar desarrollo en nuestra región.

“A mi llegada a Lima voy a tener una reunión con el ministro de Economía para ver cómo resolvemos este tema y buscar lo mejor para Loreto; sin duda alguna, al haberse aprobado la sustitución del reintegro tributario y disponer en el corto plazo de un fondo de inversión de 270 millones de soles, tenemos que actuar lo más rápido posible para hallar los caminos legales que posibilitan financiar inversiones a partir de los propios proyectos de inversión que tanto se necesitan acá”, remarcó.

César Villanueva comentó la necesidad de invertir en infraestructura para solucionar problemas de agua, de más escuelas y solucionar temas de salud. “Generando cuantiosa mano de obra e impulsando el desarrollo de Iquitos con inversiones en distintos proyectos. A mi regreso voy a conversar con el ministro de Economía para ver cómo adelantamos este cronograma”.

En relación al diálogo sostenido en la comunidad de Chapis, donde se llevaba a cabo un paro indefinido indígena, el premier informó que están haciendo una revisión de todos los problemas para dar soluciones en conjunto, para lo cual han organizado una mesa de trabajo que se reunirá el 29 de enero en San Lorenzo, río Marañón, y tendrá continuidad.

También resaltó que el Oleoducto Nor Peruano (ONP), que tiene unos 40 años es muy importante para el país y particularmente para la región amazónica. “Se están tomando las medidas para hacer una refacción total. Pero, también hay manos extrañas que generan roturas. Eso tenemos que revisarlo, no podemos permitir que eso suceda. Vamos a conversar con todas estas comunidades nativas buscando destacar la importancia del Oleoducto, y los beneficios que para ellos se tienen que dar. Ya hay un compromiso de ambas partes de cuidar el Oleoducto”.

Indicó que hay algunas reacciones de protesta y que son justificables en la medida que ha habido incumplimientos de los acuerdos hechos en el pasado. “Ahora estamos entrando para ver cómo resolvemos todas las cosas rápidamente, en tanto eso va a generar los fondos de desarrollo que necesitamos para esta parte importante de la Amazonía”.

Respecto a la remediación de las zonas contaminadas por las empresas que no cumplen, precisó que “se va a hacer una trabajo muy cercano con ellas para evitar derrames de cualquier tipo; obviamente, estamos tomando las medidas necesarias para delante, para que primero se pueda hacer un examen de la situación y de los grados de contaminación que pueda haber en las zonas afectadas de la Amazonía y podamos ver cuál es la remediación que hay que ejecutar”.

El premier dijo que seguirá recorriendo la zona para vincularse estrechamente no solamente con las comunidades nativas, que es prioridad, sino ver el comportamiento de la exploración de las empresas que están dentro de la Amazonía “y juntos tratar de hacer un gran esfuerzo para que este bien público pueda funcionar y generar los recursos que necesitamos para el desarrollo de Loreto”.

Estas declaraciones las brindó antes de su retorno a Lima luego de su visita de trabajo a las comunidades de Chapis y Santa Rosa, en el distrito de Manseriche, hasta donde llegó con el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva, así como con los equipos técnicos de los diferentes sectores del gobierno.

La comunidad Chapis estuvo representada por los apus Román Cruz, de Ajachin, Capernaum, Nueva Alegría, Wee y El Banco, así como el presidente de la organización ORPISEM y representantes de organizaciones del Marañón CORPI, que recibieron a las autoridades luego de un frustrado intento de ingresar a la zona el martes, por una torrencial lluvia. El miércoles se pudo concretar la reunión. (Diana López M.)