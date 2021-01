Juntaron agua estancada desesperadamente

Tras casi dos días sin el servicio de agua potable en todo Iquitos



Si el más mínimo protocolo de bioseguridad, cientos de personas llegaron hasta el desfogue de agua de la planta de Sedaloreto, para abastecerse del líquido elemento completamente turbio y contaminado.

La mayoría de personas no llevaban puesto sus respectivas mascarillas. Todo esto debido al corte del servicio en toda la ciudad desde hace dos días.

Las personas llegaron a bordo de mototaxis y motocicletas y de manera desesperada llevaban litros de agua en baldes, bandejas y ollas.

“La verdad es, que no es posible que estemos viviendo todo esto en medio siglo 21. No es posible que estemos juntando agua estancada para abastecer nuestras viviendas. No es posible que nuestros recibos lleguén a nuestras casas, considerablemente altos, para el respectivo pago. Esta vez, la empresa prestadora de agua potable se pasó, No hemos tenido agua todo el día, no hemos tenido agua para cocinar, para asearnos, absolutamente para nada. Seguramente, este hecho no va a ser considerado en los próximos recibos, vamos a pagar más alto el precio. Lo que la empresa ha hecho es un atentado contra la salud pública de todos los iquiteños. El Ministerio Público, tiene que actuar de oficio. Tenemos que hacer algo en contra de esta empresa, en contra de la Otass, en contra de todos aquellos que atentan contra el pueblo”, dijo indignado un poblador.

Representantes de la empresa Sedaloreto, señalaron que el desabastecimiento de agua en todo Iquitos, se debió al mantenimiento de la planta de tratamiento y los reservorios de la ciudad. (C. Ampuero)