Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, brindó exclusiva entrevista en donde se abordaron temas de criminalidad, procesos contra la administración pública, el impacto de sus aportes en Congreso Internacional de Flagrancia, y la labor incorruptible de juezas y jueces.



¿Por qué hay tanta criminalidad en el departamento de Loreto?

Porque hay un “caldo de cultivo” que se llama pobreza, falta de trabajo, falta de educación, de alimentación, de proyectos nacionales de desarrollo para captar a tanta juventud que sale y que también debe tener derecho al trabajo de manera efectiva. En Loreto, lamentablemente, no hay un derecho a la salud efectivo, un derecho a la educación efectivo, ni al trabajo efectivo.

No existe vocación de mejorar las cosas; ante ello, lo más fácil es decir, condénenlo a 500 años, perfecto, pónganle 500 años, ¿cuántas personas han cambiado? ¿O es que se han asustado por esta política sancionadora? No, pues la criminalidad sigue creciendo.

Usted menciona se trata de una política erróneamente enfocada en el rol sancionador del sistema de justicia, pero no se atacan las causas reales del problema

El primer problema es que no existe una política pública de justicia que sea efectiva. Lo que ha ocurrido durante varios años es que se ha utilizado políticamente al Derecho Penal. Al Código Penal le han hecho cerca de 700 modificaciones desde que fue creado y promulgado en el año 1991, y lo único que se ha hecho es crear delitos inútiles que, si uno busca en registros de jurisprudencia, encontrará que muchos de ellos nunca han tenido una sentencia registrada dentro de la base de datos del Poder Judicial.

Pese al desborde de criminalidad no se fortalece el presupuesto estatal para combatirla

Hay que reiterar algo, el Estado como Estado y a los grupos de poder no les interesa un Poder Judicial fuerte, una Fiscalía fuerte, ni una Policía fuerte, y mucho menos una Defensa Pública fuerte, porque un sistema de justicia fuerte prontamente estaría juzgando y encarcelando a cuanto político ha entrado a enriquecerse, y a cuanta supuesta empresa honrada opera; simplemente, han sido factores de corrupción, para enriquecerse con cientos de miles de millones en perjuicio de todos los peruanos.

¿Qué viene después del congreso internacional en materia penal en que usted participó y los aportes que brindó?

El Poder Judicial dio la iniciativa, toda vez que el Estado no ha reaccionado ante el crecimiento desmedido de la criminalidad, sobretodo, la criminalidad de la calle, la que afecta a todos los ciudadanos: los arrebatos de celulares, de carteras, los asaltos a mano armada, el sicariato, entre otros, que también se vienen dando en la ciudad de Iquitos.

Se escogió Trujillo porque tiene un alto índice de criminalidad y, pese al presupuesto exiguo, se habilitó un espacio físico para el desarrollo de este congreso. Se convocó a la Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial, para que, en breve término, puedan procesar y actuar sobre aquellas personas detenidas por la comisión de un delito en flagrancia, o cuasi flagrancia. Luego, también tenemos los casos de confesión sincera, en los que el procesado reconoce su responsabilidad y existe prueba evidente. En conjunto, son los casos en que se tiene que iniciar el proceso directo reformado, conocido como proceso de flagrancia para, de esa forma, y bajo el principio de aceleración, evitar gastos inútiles tanto de tiempo y dinero para que se resuelva rápidamente.

Lo importante es que con esto se va a empezar a dar solución a un problema que en estos momentos se ha convertido en un flagelo total contra toda la población, y es iniciativa de la actual Presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado. Es necesario su réplica, y el presidente de la República, en el acto de inauguración, se comprometió a dar el financiamiento para que en todas las Cortes de Justicia se pueda abrir una unidad en flagrancia. Para nosotros es una iniciativa importante ya que en Loreto estamos viviendo esta criminalidad.

Pero, no es sólo un esfuerzo del Poder Judicial, sino de la Fiscalía, Policía Nacional, Defensa Pública y demás integrantes del sistema de justicia para poder lograr que estas unidades de flagrancia cumplan su rol.

¿En Loreto se tiene previsto cuándo se instalarían estas unidades de flagrancia?

Todavía no, ya que no contamos con el presupuesto; sin embargo, debemos señalar que sí tenemos un juzgado de flagrancia que es el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria; no obstante ello, debemos de señalar que en realidad no sólo ve flagrancia, sino todo tipo de temas que le corresponde cuando está de turno. Tenemos un número reducido de juzgados y una gran cantidad de temas penales que están afectando a la sociedad los que son traídos para conocimiento de nosotros y poder resolverlos.

¿Y cómo se articula el trabajo con otras instituciones del sistema en la lucha contra la criminalidad?

Tenemos que trabajar con los otros miembros de justicia, pero el hecho que trabajemos con otros miembros del sistema de justicia no quiere decir que tengamos que asumir sus errores. Objetivamente, la población debe saber que cada integrante del sistema de justicia cumple una función muy diferente.

La primera línea es la Policía, si la Policía hace un buen trabajo, la Fiscalía o Ministerio Público va a tener una labor más sencilla. El fiscal debe realizar un buen trabajo para, a su vez, traer un caso que va a resultar positivo para él, porque su tesis será válida para el juez, y se resolverá en atención a los elementos de prueba que se aportan. No sólo va a demostrar la comisión del hecho, sino también la responsabilidad de la persona a la cual se atribuye el delito, y obviamente la Defensa Pública tiene que trabajar con ahínco, porque toda persona que haya cometido un delito tiene derecho a la defensa.

Se tratan de delitos evidentes como hurtos y robos, pero ¿qué hay de los delitos contra la administración pública, que suelen ser invisibles para la población?

Respecto a este proyecto de flagrancia, lo caracteriza la sencillez de los procesos; mientras que, los procesos complejos, en los que se requiere de mayor investigación, tendrán que pasar al proceso ordinario y común.

También la Corte requiere de juzgados especializados en delitos contra la administración pública, que la gente normalmente los conoce como delitos de corrupción, a e efectos de que con jueces y personal especializados se pueda atender con mayor velocidad y mejor conocimiento los casos, porque en esta región, lamentablemente, tenemos un alto índice de este tipo de delitos.

Se conoce del perjuicio económico en Loreto por más de 500 millones, sólo en el 2021, y esto pudo ocurrir en años anteriores, ¿por qué la mayoría de personas no han sido sancionadas?

Vamos a partir de lo siguiente, la investigación tiene que manejarla el Ministerio Público y también la policía especializada para así lleguen al Poder Judicial. No solamente es un tema que se llevaron 500 millones; esta gente se va asesorando de grupos de economistas, abogados, y de todo tipo de profesionales para perfeccionar el delito. Vale decir, ya no son esas típicas figuras mafiosas que se veían en las películas, sino que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, y pueden hacer que obras públicas puedan parecer necesarias cuando no lo son. Lo mismo ocurre con esos cientos de millones que se embolsican funcionarios para su beneficio personal, y que pudieron convertirse en escuelas, hospitales, centros de alimentación básica para niños, y, de esa forma, ayudar a combatir la delincuencia extrema que asola a nuestra región, porque Loreto es una de las regiones más pobres del país, y el daño que se hace es inmenso.

La población quizá no lo siente directamente porque no se lo han sacado del bolsillo, o no se lo han arranchado como cuando quitan una cartera; pero, en realidad sí acontece, porque son los impuestos de la población los que pagan los empréstitos que hace el Estado para cubrir las necesidades de la ciudadanía, pero que termina satisfaciendo los intereses viles de algunos funcionarios que han venido simplemente a enriquecerse a costa del dinero público y de los intereses del pueblo.

Dr. Ante ello, su gestión ha impulsado la inclusión de juezas quienes han dado importantes resoluciones en procesos contra de la administración pública

Ha quedado acreditado que la mujer es un punto valioso para la administración de justicia; con su participación han demostrado tener el coraje suficiente para hacer las cosas como se tienen que hacer. Han dictado sentencias inclusive contra fiscales que han cometido delitos, ex gobernadores regionales, ex alcaldes, etc. y esto atemoriza a quienes han estado acostumbrados a digitar las resoluciones que se daban porque ahora encuentran una pared de probidad que nunca esperaron. Obviamente, esto hace que ataquen permanentemente a nuestros magistrados y a esta Presidencia de Corte, a través de sus voceros, seudo periodistas, y abogados de dudosa reputación; ante ello, impulsamos, bajo los principios de la verdad y transparencia, acciones informativas para el debido conocimiento de la ciudadanía de lo que acontece en la Corte de Loreto. CSJ Loreto