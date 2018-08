Declaró el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe.

“La visita del juez supremo Carlos Arias Lazarte, junto a la comisión es para evaluar la gestión 2015- 2016 del magistrado Aldo Atarama, así como la del 2017-2018 que me corresponde. Según la observancia del protocolo de visitas que se tiene aprobado por la Corte Suprema, esta es una primera lista de visitas a 14 Cortes Superiores, luego continuarán las demás.

Se trata que el magistrado realice diversas actividades con los representantes de los diversos estamentos ligados al servicio judicial como el Colegio de Abogados, Defensores Públicos, fiscalía, Defensoría del Pueblo, gremios sindicales. Decanos de las facultades de Derecho de la región y demás personalidades de la región que consideren y tengan a bien reunirse con dicho magistrado.

Otros miembros realizarán auditoría y acciones de control a lo que son compras estatales realizadas por la Corte en los 4 años, así como la designación del personal de confianza como jueces supernumerarios o provisionales mismos que han estado en funciones en los últimos 4 años”, refirió el presidente de la CSJL.

¿Doctor, por qué se desarrollan audiencias en poco tiempo, lo que alarga los procesos?

-Es una medida dispuesta por mi despacho que tiene una vigencia transitoria. Porque hay tres opciones, la primera es que la que se ha encontrado de llenar la agenda con 10 a 15 audiencias que son inviables porque terminan reñidos a mini audiencias, eso no es productivo y, por lo tanto, se está corrigiendo, dar más espacio de tiempo a las audiencias ya programadas.

La otra opción es la que dice la ley que debe hacerse juicio iniciado, juicio terminado, pero a veces el juicio no termina porque las partes que deben llevar sus pruebas, especialmente los órganos de prueba personal como testigos, peritos; no asisten a las audiencias y por lo tanto éstas se frustran. Entonces, si programamos una sola audiencia y se frustra por esos motivos, la pregunta es ¿Qué va a hacer el resto de horas de trabajo el Colegiado o el juez que tenía programado solo una audiencia?

Por eso es que se recomienda según resolución administrativa del 2014, de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del código procesal penal que señala que en promedio deben ser tres audiencias aproximadamente para que se garantice una continuidad del servicio por parte de los jueces. Y entonces para llegar a esto que manda la Ley estamos en una transición de ya no llenarnos de aperturas de audiencias a efectos que se puedan terminar las existentes.

Para lo que se requiere la colaboración activa del ministerio público y parte de los juzgados para que el día del juicio todos lleven sus órganos de prueba, y realmente terminen ese juicio. Tres fenómenos, juzgados abarrotados de audiencias, pero que terminan en mini audiencias por cuanto no podían desarrollar más a fin de respetar el horario de las otras audiencias programadas.

Lo que se está haciendo es programar audiencias un poco más holgadas en tiempo para que se avance lo más que se pueda y podamos llegar al tercer escenario, el de un promedio de 3 audiencias iniciadas y terminadas.