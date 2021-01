Juez Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas juramentó a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto

Para el bienio 2021 – 2022.



Ayer, 04 de enero, el juez Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas juramentó como presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, período 2021 – 2022, en la sesión solemne de Apertura del Año Judicial del distrito judicial de Loreto.

Las actividades en el marco de este evento oficial se realizaron bajo la modalidad mixta, es decir, de manera presencial, pero con estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 y, virtualmente, a través del Facebook institucional.

La primera actividad fue el izamiento del pabellón nacional en el frontis del Palacio de Justicia, acto en el que sólo participaron jueces superiores.

Posteriormente, se transmitió la paraliturgia virtual, oficiada por el monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán de la Corte Suprema de la República.

Finalmente, a las once de la mañana, se realizó la sesión solemne presencial en el auditorio de la Corte de Loreto, pero con la restricción del aforo al cuarenta por ciento, y el distanciamiento social entre los invitados, contándose con la participación de las principales autoridades civiles, militares, eclesiásticas, y policía de la Región.

Durante la referida ceremonia, el presidente saliente, Mg. Javier Santiago Sologuren Anchante, brindó su discurso memoria de gestión correspondiente al año 2020. En el mismo destacó la creación de dos órganos jurisdiccionales que ayudaron a la descarga procesal, la Sala Civil Transitoria y el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supra provincial de Iquitos.

Asimismo, indicó el cumplimiento satisfactorio de la producción global de los 47 órganos jurisdiccionales que conforman la Corte, que superaron la meta de procesos atendidos en un 123 por ciento, con más de treinta y un mil expedientes resueltos.

Igualmente, resaltó las acciones de modernización del despacho judicial con importantes implementaciones como la renovación del parque informático del módulo penal, laboral y de familia; además de haberse logrado la interconectividad de las cinco sub sedes judiciales de provincia con el acondicionamiento de equipos de video conferencia.

Otras importantes implementaciones fueron la sala de audiencias de los juzgados de familia, y mesa de partes para este mismo módulo, funcionamiento de la mesa de partes penal, acondicionamiento de equipos de cómputo para sala de juzgamiento del penal, equipamiento informático completo de la Cámara Gesell Penal (que pronto entrará en funcionamiento), acondicionamiento de la Sala Penal de Apelaciones, instauración de sistema de video vigilancia con dieciséis cámaras, entrega de quince motos nuevas para el servicio de notificaciones, así como la adquisición de un storage de 65 TB para almacenamiento de información.

MENSAJE DEL PRESIDENTE JURAMENTADO

La sesión solemne también incluyó el mensaje del titular juramentado. De esta manera, el Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas refirió la intención de continuar la destacada labor de su predecesor, a fin de alcanzar un óptimo servicio de justicia en favor de la comunidad loretana.

Por otro lado, destacó la necesidad de fortalecer el diálogo con las instituciones del sistema de justicia, como son Ministerio Público, Defensa Pública, y Colegio de Abogados, así como con las autoridades civiles y militares, con el objetivo de desarrollar políticas efectivas de cooperación y respeto mutuo.

También, manifestó que su gestión se basará en la meritocracia, instando a jueces y servidores a consolidar sus fortalezas, y “corregir y superar las debilidades”, enfatizando que “la apatía, dejadez, el trato descortés, e indiferente no tendrán lugar en la labor diaria de la institución”.

De igual manera, remarcó que su gestión será celosa del respeto del principio de independencia de los jueces en sus decisiones jurisdiccionales. Al respecto, declaró: “A los jueces nos toca resolver imparcial y motivadamente las causas que se conocen en atención a las pruebas aportadas por las partes y el derecho que corresponde aplicar, nunca para satisfacer grupos de presión”. No obstante, refirió que la institución judicial permanecerá atenta a los problemas y preocupaciones de la población loretana, a fin de informar debidamente y consolidar la transparencia de este poder del Estado.

Por último, Del Piélago Cárdenas señaló la importancia de trabajar como otro eje central el fortalecimiento de las competencias y capacidades de jueces y servidores, así como la necesidad de continuar modernizando el servicio, a fin de contribuir con una justicia más célere, eficiente, y honesta en pro de los justiciables.

El evento concluyó con la lectura de la resolución de conformación de Salas Superiores de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para el año judicial 2021.

(CSJ Loreto)