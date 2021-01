“Juane de San Juan” se construye con troncos de árboles muertos

A los que Nando Yahuarcani y su equipo de trabajo, les da una segunda vida.



Nando Yahuarcani, es un artista loretano descendiente de sobrevivientes de la masacre del #caucho en el Putumayo, que llegó hace mucho a Iquitos y desde siempre ha dedicado su vida a expresar sus emociones más profundas a través del arte de la madera reciclada, troncos de árboles muertos en forma natural a los que les da una segunda vida a través de su excepcional talento.

El trabajo de Nando es muy innovador y a la vez amigable con el ambiente. Es la primera vez que vemos en #amazonia este estilo artístico de combinar piezas a manera de un rompecabezas gigante para conseguir proyectos tan llamativos como la Tortuga Mama, los Árboles Gente, así como Caimanes Negros, Anacondas Gigantes y seres mitológicos de todos los rincones del Amazonas.

Hacer realidad éstas obras no es nada sencillo. Junto a su gran equipo de artistas Nando tiene que recorrer el profundo bosque buscando las piezas adecuadas para su arte, rama por rama, tronco por tronco, ellos van juntándolos cual rompecabezas exquisitamente fusionados.

Cada una de sus obras nos permiten, además, reflexionar sobre la importancia del cuidado de nuestra Amazonia y revalorar nuestra cultura ancestral como es el caso de su nuevo reto: ‘’La Mano Sosteniendo el Juane’’. Un hermoso regalo que Nando y su equipo (Alfredo Suárez, Gardel López, Antonio, Galvino y Cristian) que nos hacen a la población de Iquitos y que ojalá seamos lo suficientemente agradecidos con su trabajo que, como repito, no es nada sencillo. Me quito el sombrero por Nando Yahuarcani y equipo, ojalá hubiera más artistas como ellos y ojalá seamos un pueblo recíproco y los valoren como se merecen. (Javi Velásquez Varela).