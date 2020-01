“Jóvenes policías sí sabían nadar, sí estaban preparados para el operativo antidrogas”

Expresó el general de la PNP Carlos Chong Campana.

En cuanto a algunas versiones que señalan lo contrario.

Justamente hoy se cumple una semana del trágico accidente ocurrido en el río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Sobre la búsqueda continua que viene desplegando la policía para encontrar a los policías desaparecidos, se dialogó con el general PNP Carlos Chong Campana.

“El accidente ocurrió en la localidad de “Nazaria” a 50 metros de la orilla del río. En las embarcaciones iba personal antidrogas y del escuadrón verde de Loreto. Personal capacitado y calificado para accionar en el operativo de tráfico de drogas.

La embarcación se hunde, el personal que iba en la otra embarcación se da cuenta y logra salvar a 5 policías, desapareciendo cuatro. Es falso que la nave haya estado sobrecargada porque tenía la suficiente capacidad para llevar todo lo que iba ahí.

Hay varias versiones que están siendo tergiversadas, incluso se dice que no sabían nadar. No sé de dónde sacan esos comentarios, todo el personal que iba al operativo especial estaba suficientemente capacitado y por supuesto que sabían nadar.

Y la lancha también estaba en buenas condiciones ya que hace 4 meses había tenido el mantenimiento correspondiente. El problema ha sido la punta con la que chocó la embarcación que ocasionó el hundimiento.

De otro lado, puedo anunciar que incluso se está buscando con drones, ha llegado personal capacitado para esa acción. Se seguirá buscando a los cuatro policías, por bien de toda la institución, sus familiares, así lo ha mandado el comandante general y el ministro”, opinó Chong Campana.

De otro lado, anunció que ya están llegando los altos oficiales designados a Loreto, como el jefe de la región, el jefe de Divincri, entre otros, quienes serán un refuerzo para las actividades que vienen desarrollando desde los primeros días de enero. Chong tiene 20 días en el cargo y se han visto algunos resultados, ojalá no baje la guardia.

Finalmente, en cuanto al caso del alférez de Islandia que le habría faltado el respeto al consejero regional Jesús Jambo, dio a conocer que el hecho había sido derivado a inspectoría para que indague más. Agregando que las autoridades, nunca deben faltar el respeto a las personas y tampoco a otras autoridades.

En cuanto a las calles Raimondi y Fitzcarrald, donde parece haber un descontrol en la ingesta de bebidas alcohólicas y otras sustancias; mencionó que se vienen diseñando algunas estrategias a través de labores de inteligencia.