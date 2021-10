Según la Diresa lograron sobrepasar las metas establecidas (10 mil dosis)



Jóvenes de 20 años tuvieron la preferencia en entrar sin hacer cola a los diferentes locales de vacunación en Iquitos.

Superman, la mujer maravilla, señoritas disfrazadas de personal de salud con una paciente embarazada, en una silla de ruedas, además de un chimpancés y jóvenes de una tuna, fueron algunos que llegaron al colegio Mariscal Óscar R. Benavides para recibir su primera dosis de la vacuna contra la covid-19.

Para la próxima semana la Dirección Regional de Salud de Loreto tiene previsto iniciar la vacunación a jóvenes de 18 años de edad.

Hasta el momento en la región Loreto se han aplicado 323, 319 de primera dosis y 223, 249 de segunda dosis de vacunas contra la covid-19.

Sin embargo la dirección porque no el de salud de Loreto a través de su fanpage dio a conocer que esta jornada se cerró con un agradecimiento especial a todos los jóvenes que acudieron a la vacunación del martes 12 y ayer miércoles 13 de octubre, “gracias por poner la chispa durante estos días asistiendo disfrazados de sus personajes favoritos, su compromiso y responsabilidad son un gran aporte a esta lucha contra la COVID-19”, se podía leer en la cuenta de Facebook de la Diresa Loreto.

Asimismo nos dieron que para hoy jueves 14 no habrá jornada de vacunación, debido a que durante estos días se sobrepasó con creces la meta establecida (10 mil dosis), quedando al pendiente de una nueva programación en cuanto lleguen nuevos lotes de vacunas.

“Agradecemos la comprensión y pedimos estar atentos a los comunicados oficiales, seamos responsables y acudamos siempre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad”, finalizó la nota. (C. Ampuero)