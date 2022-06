Otorgaron tenencia a la mamá, quién la habría abandonado cuando tenía un mes de nacida.



Gelino Ramírez Rodríguez (24), pide al Poder Judicial que le entregue la tenencia de su hija de 5 años. El día de ayer sus vecinos realizaron una protesta para respaldar el pedido del joven padre. De acuerdo a Ramírez, la tenencia fue otorgada a la madre de la menor, quien la habría abandonado cuando tenía solo un mes de nacida.

El joven padre, hace público su pedido al no encontrar en los encargados de administrar justicia un fallo a su favor, ya que asegura que su hija podría tener un mejor cuidado con él, quien se encargó de ella desde un mes de nacida y años después, la madre la habría arrebatado de su lado para conseguir sacarle una manutención que ahora cumple de manera mensual.

Gelino Ramírez, relata que su ex pareja comenzó a frecuentar a su hija, los meses de diciembre del año 2020, fecha en la que él, había conseguido un buen trabajo luego de concluir sus estudios universitarios.

“Yo cuidé a mi hija desde su mes de nacida. Cuando empecé a trabajar, vino a ver a mi hija y luego me la arrebató para sacarme una pensión alimenticia” manifestó el joven padre.

En enero del año 2021, el joven inició un proceso judicial para conseguir la tenencia de su hija, luego de un tiempo de iniciado el proceso, la juez Nodi Rivera Vargas, resolvió otorgar la tenencia de la menor a la madre, a pesar de todos los documentos presentados por Ramírez, en los que se demostraría que la madre no se encuentra en la condición de hacerse cargo de la niña.

Ahora Gelino Ramírez pide justicia, ya que solo puede ver a su hija en la casa de la madre, y se encuentra preocupado por la condición física y mental de la menor, del mismo modo, asegura que todo se trataría de un tema económico, que aprovecharía la mamá de la niña para su propio beneficio.

(D.Rengifo)