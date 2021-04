Joven intenta golpear con un fierro a una persona de la tercera edad

Fue intervenido por agentes del serenazgo de Punchana



Hasta la comisaría de Punchana fue trasladado George Jesús Rosa Ruíz (19), por intentar agredir con una estructura de fierro al señor Junior Octavio Lauros Martínez (85), el mismo, que se encontraba sentado en una silla en la vereda de su domicilio, ubicado en la calle Venecia con Pachitea.

Asimismo, los hijos del anciano denunciaron que el sujeto se dedicaría a consumir estupefacientes, por lo que en varias oportunidades intenta agredir al señor Junior Octavio.

Finalmente, las personas involucradas fueron trasladadas hasta la dependencia policial para las investigaciones del caso.

“Ese sujeto es muy agresivo, al parecer, cuando está bajo los efectos de alguna sustancia toxica, se pone matón y agresivo. Al vecino siempre le molesta. Cualquier momento va a pasar algo si es que las autoridades no toman cartas en el asunto. Casi siempre es intervenido y llevado a la comisaria, pero a la hora ya está libre y sonante y campante viene al barrio a vacilarse y a decir que el entra y sale de la comisaria cuando quiere”, contó una vecina.

Los pobladores que viven en este sector de Punchana, amenazaron con tomar justicia con sus manos si es que las autoridades no hacen nada al respecto. (C. Ampuero)