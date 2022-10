Vecinos denunciaron falta de serenazgo en PIR



Un joven de 20 años, identificado como Jack Billy Valles Mozombite (20) fue víctima de asalto mientras regresaba de su trabajo la madrugada de ayer cerca de las 5:30am, cuando fue interceptado por delincuentes quienes lo asaltaron a pocos metros de llegar a su vivienda en la calle Los Ángeles del distrito de San Juan Bautista.

De acuerdo a un testigo que pasó por la calle en su motocicleta, el joven fue interceptado por tres personas que estaban a bordo de un mototaxi, quienes tras rodearlo consiguieron despojarlo de su dinero, pero no de su celular, debido a que corrió y tras derribar la puerta de su casa, se escondió al interior.

Sus familiares denunciaron la creciente inseguridad que se registra en la zona desde inicios de año y cuestionaron la presencia de una cámara de vigilancia del serenazgo de San Juan que pese a tener altavoces no hizo nada para frenar el robo.

“Aquí hay robos desde enero. A veces solo escuchamos los gritos y cuando salimos solo queda el agraviado. Además, esa cámara parece que no graba nada, hay altavoces pero solo es para llamar la atención a la gente que saca su basura después que pasaron las compactadoras” comentó una tía del agraviado.

Quienes también presentaron su queja fueron los vecinos, que cuestionaron la presencia de un Puesto de Intervención Rápida (PIR) del serenazgo que pese a estar operativo e implementado, no contaba con un agente que pudiera responder por la seguridad.

“Luego que asaltaron al jovencito, fuimos al PIR para pedir las imágenes que grabó para publicar en redes y quizás así identificar a los delincuentes, pero no había nadie. Todo está encendido, la luz y las pantallas, pero no había un serenazgo. Solo genera gasto y no seguridad” señaló una vecina.