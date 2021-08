Joven fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda

Se presume que habría fallecido por un paro cardíaco producto de un fuerte somnífero



Viernes trágico. Un joven administrador fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda. El macabro hallazgo se registró el día de ayer en horas de la tarde en la urbanización Jardín N° 39, altura de la cuadra 7 de la calle Brasil en el distrito de Iquitos.

El infortunado fue identificado como Jeffrey Vázquez Benítez, horas antes habría estado en compañía de un amigo, ingiriendo bebidas alcohólicas en un conocido local y en su domicilio.

La información señala que, Vázquez Benítez estuvo bebiendo licor la noche del último jueves, sin embargo, el día de ayer viernes 13 en horas de la mañana salió de su vivienda con dirección a “La Casa de las Enchiladas”, para tomar desayuno.

Algunos testigos manifiestan que Jeffrey conoció a unas mujeres en dicho local, luego de platicar con ellas se trasladó hasta su vivienda.

HABRIA SIDO PEPEADO

Dentro del inmueble, juntamente con un amigo habrían organizado una pequeña reunión en compañía de las jóvenes que conocieron en el mencionado local.

En horas de la tarde, la enamorada de Jeffrey llegó hasta el domicilio y tras tocar la puerta varias veces y no encontrar respuesta alguna ingresó a la casa, luego se dirigió a la habitación y encontró al amigo de Jeffrey con signo de haber sido pepeado, ya que esta persona se encontraba fuera de sí. Ninguno de ellos tenía el celular, no había dinero y otras cosas de valor. Según algunas versiones la víctima habría fallecido con un paro cardíaco producto del potente somnífero que habría ingerido.

Hasta el lugar llegó personal del departamento de investigación criminal. La información policial señala que dentro de la vivienda los agentes encontraron rastros de un potente somnífero en diferentes vasos donde se encontraban las bebidas alcohólicas.

Asimismo, indicaron que las jóvenes que pertenecerían a una “banda de peperas”, serían de nacionalidad extranjera. Los agentes del orden solicitaron las cámaras de videovigilancia de “La Casa de las Enchiladas”, para identificar a las mujeres y dar con las responsables de este lamentable hecho, que enlutó a la familia Vázquez Benítez.

(C. Ampuero)