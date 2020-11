Joven fue abandonado en la vereda de una vivienda

Vecinos indicaron que arrojaba espuma de su boca



Daniel Mafaldo Lomas, fue rescatado por personal del serenazgo de San Juan, luego de estar tirado en la vereda de una vivienda, ubicado en el asentamiento humano Anita Cabrera, en la zona sur de la ciudad.

A decir de los vecinos, cerca de las 6 de la mañana del día de ayer, dos personas que se encontraban a bordo de un motocarro, arrojaron en la vía pública a este joven de aproximadamente 28 años.

“Cuando abri mi puerta para barrer mi vereda, me di con la ingrata sorpresa que este joven estaba botando espuma por su boca, por eso llamé a serenazgo para que venga a auxiliarlo. Estaba mal, su respiración era agitada, nos preocupamos, así que me quedé sentada la vereda cómo cuidarlo hasta que vengan las autoridades”, contó una vecina.

Fue así que el joven, fue levantado del lugar donde se encontraba y le subieron al patrullero para luego trasladarlo hasta su domicilio.

Cabe indicar que en menos de media hora, de un mismo día, se registraron dos personas inconscientes que fueron encontrados y rescatados por el serenazgo de San Juan en la vía pública. (C. Ampuero)