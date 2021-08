Joven egresado de la UNAP gana media beca de postgrado para hacer una maestría en Economía en la Universidad del Pacífico

Un aproximado de 25 mil soles se ahorrará Fritz Gian Pier Alva Da Silva, al ganar una media beca de postgrado en la Universidad del Pacífico (UP), luego de una exhaustiva evaluación, que le permitirá hacer una Maestría en Economía, en la prestigiosa Facultad de Economía y Finanzas de la mencionada universidad privada capitalina, que ocupa un lugar privilegiado dentro de los rankings de facultades de la especialidad en América Latina.

Fritz Gian Pier egresó de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN) de la UNAP en el año 2019, durante su etapa universitaria ocupó siempre el primer lugar en el cuadro de méritos, y gracias a su alto potencial también fue seleccionado, a nivel nacional, el año 2020 para ser parte del Curso de Extensión de Economía Avanzada 2020 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El joven egresado expresó que siempre quiso estudiar una maestría en la UP, porque de sus aulas salen destacados hombres de negocios, políticos, economistas y profesionales en general que son protagonistas del desarrollo del país. Durante el desarrollo de la maestría en la UP será evaluado para determinar si se hace acreedor del 100% de la beca.

La Universidad del Pacífico (UP) es una universidad privada peruana ubicada en el distrito de Jesús María de la ciudad de Lima. Fue fundada el 28 de febrero de 1962 por un grupo de empresarios liderados por Juan Pardo Heeren con la colaboración de la Compañía de Jesús, siendo la cuarta universidad privada más antigua del país. Su actual rector es Felipe Portocarrero Suárez. La universidad se enfoca principalmente en las áreas de economía, administración y afines, contando actualmente con cuatro facultades de pregrado y once programas de posgrado. Se ha ubicado regularmente dentro de los diez primeros lugares a nivel nacional en determinados rankings universitarios internacionales.