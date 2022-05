En respuesta a Christian Pinasco.



El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jorge Pérez Rubio, afirmó que su institución tiene pruebas irrefutables de la existencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento voluntario o Contacto Inicial (PIACI), en Loreto. Declaraciones en respuesta al presidente de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), Christian Pinasco, quien señaló que la existencia de los PIACI eran “patrañas” de AIDESEP.

Cabe resaltar que la existencia de PIACIs en Loreto ameritaría que se declaren intangibles las zonas en donde habitan los grupos no contactados por considerarse de ecosistemas vulnerables. Postura que ha ocasionado un amplio debate en la región durante las últimas semanas.

“Hay una gran desinformación, yo les diría a los miembros de esta organización (CDL), que investiguen sobre las PIACIs, que forman parte de nuestra realidad. AIDESEP tiene como demostrar su existencia a raiz de estudios académicos respaldados por las Naciones Unidas”, declaró el dirigente.

Asimismo, en cuanto a la afirmación de Pinasco de que AIDESEP solo representa a una minoría en la Amazonía, Pérez Rubio aseguró que son más de 2400 comunidades las que están representadas por su organización, lo que la convierte en la más importante de las instituciones indígenas en el país.

“De no ser por los indigenas que nos oponemos a la contaminacion, Loreto no tendría agua limpia ni áreas verdes. No nos oponemos al desarrollo, pero exigimos que se hagan los estudios necesarios”, declaró.

Finalmente, recordó que hoy AIDESEP se encuentra aniversario. Por lo que emitió algunas palabras de reflexión sobre los esfuerzos de la institución para velar por los derechos indígenas, a su vez que recodó las adversidades que enfrentaron contra grupos de poder que quisieron sucumbirlos, como durante la época del expresidente Alan García. (A. Padilla)