Líder de los gallos afirmó que su campaña es transparente y llena de propuestas.

“Tengo las manos limpias”, sostuvo.



El líder del Movimiento Esperanza Región Amazónica (MERA), Dr. Jorge Mera Ramírez, tuvo una exitosa participación en el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde expuso sus propuestas de cambio y esperanza para la región Loreto de cara a las elecciones regionales y municipales del domingo 2 de octubre.

Cabe resaltar que en el debate, los candidatos fueron abordados con diferentes preguntas tanto del moderador, como de sus contrincantes políticos y los ciudadanos de a pie.

En esa línea, al dr Mera Ramírez le tocó empezar con salud y el cierre de brechas en la zona rural, donde resaltó gestionar con el Gobierno Central la construcción de 46 postas bien equipadas para fortalecer la primera línea de atención en el interior de la región.

Asimismo, señaló que otra gran brecha es el acceso a agua potable, un hecho inconcebible teniendo en cuenta que nos encontramos en una región amazónica, por lo que se comprometió a gestionar la construcción de nuevas plantas de tratamiento tanto en la capital regional, como pequeñas plantas para la zona rural, hecho que también ayudará a disminuir las enfermedades crónicas en niños.

En cuanto a la generación de empleo, el líder de los gallos enfatizó en la promoción de créditos a bajo costo para los emprendedores y emprendedoras. Del mismo modo, se financiarán proyectos productivos con capacitación técnica para los hermanos campesinos para que puedan salir adelante y ayuden a su comunidad a superar la pobreza.

Finalmente, el dr Mera Ramírez enfatizó en que su campaña es transparente y llena de propuestas que responden a las necesidades de la población de toda la región. Además, recordó que no cuenta con ninguna denuncia por corrupción ni investigación fiscal.

“Hermano loretano, no dejemos que la corrupción nos siga ganando y nos quite la esperanza. Confía en Jorge Mera ¡YO TENGO LAS MANOS LIMPIAS! Soy profesor catedrático. Soy doctor en ciencias empresariales. Soy padre de familia y un ciudadano más. Tengo la convicción y la experiencia para sacar a nuestra región de esta difícil situación, y con tu apoyo y con tu voto tendremos una región productiva, integrada, segura, turística y con oportunidades de estudio y trabajo. Por ello, este 2 de octubre marca los 4 gallos del cambio y la esperanza por un Loreto competitivo, próspero y sostenible”, declaró Jorge Mera en su mensaje de cierre.