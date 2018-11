Durante audiencia de Defensoría del Pueblo de Loreto

La Defensoría del Pueblo realizó en Loreto la Audiencia Defensorial Descentralizada “Basta de violencia contra niñas y mujeres: justicia sin indiferencia”, donde participaron 549 personas representantes de la sociedad civil, quienes invocaron a las autoridades presentes en el evento a mejorar los niveles de información, comunicación y de educación como medios para combatir los altos índices de violencia contra las niñas y mujeres en la región.

Uno de los pedidos fue que las autoridades de la región atiendan oportunamente y con sensibilidad, las denuncias de violencia presentadas por niñas y mujeres.

Asimismo, la audiencia permitió conocer casos como la falta de atención de denuncias en las comisarías por no contar con combustible, frente a esta intervención, el jefe de la IV Macro Región Policial Loreto se comprometió a atender todo tipo de denuncias de violencia sin excusas por falta de presupuesto o combustibles para proceder a realizar las diligencias, y a dar seguimiento a todos los casos.

Participó Ibo Andric Almeida, un joven con discapacidad auditiva, quien con lenguaje de señas relato “Acudí a la policía para denunciar, pero no me entendió, no quiso tomar mi denuncia, y me maltrató, yo soy un sordo y no me entienden ¿Qué solución se puede dar a esto? preguntó.

En su momento, la representante de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra, se dirigió a las mujeres y hombres asistentes para invocarlos a detener la violencia y denunciar los hechos. “No se requiere de recursos económicos para comprometerse en la lucha contra la violencia. En educación, los docentes pueden comprometerse en la prevención de casos de violencia, se debe articular las acciones entre todas las instituciones e involucrar a la sociedad civil. Urge contar con un mapa articulado de los servicios que se prestan y dónde lo hacen, se requiere el apoyo de los medios de comunicación, ya que ellos hacen también pedagogía con la población. Se requiere incluir a las personas con discapacidad en el sistema de justicia y contar con un intérprete de lenguaje de señas; asimismo, se requiere traductores de lenguas originarias en los operadores de justicia”, indicó.

Tras expresar su reconocimiento a las autoridades por su compromiso a efectuar cambios a favor de las víctimas de violencia familiar, la funcionaria subrayó que la institución que representa hará un seguimiento a los compromisos asumidos y acompañará en las víctimas cuando sus derechos se vean vulnerados.

En el evento realizado en la ciudad de Iquitos, participaron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores Dr. Mario Alberto Gallo Zamudio, jefe de la IV Macro Región Policial Loreto Crnel. Juan Silva Bocanegra, Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Abog. Dorian Eder Choque Calisaya, Dirección General de Violencia de Género (MIDIS) Mery Cuyo, Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer Iquitos (MIDIS) Hellen Vásquez Menéndez, Dirección Regional de Educación de Loreto Elizabeth León Ríos, quienes anunciaran mayor diligencia en el trámite de los casos.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo también continúa con su campaña #DeUnaVezPorTodas, que busca que el Ejecutivo denomine el 2019 “Año por la Igualdad y la No Violencia contra Niñas y Mujeres”. Para sumarse, los ciudadanos o ciudadanas pueden registrar sus firmas ingresando al portal de la Defensoría www.defensoria.gob.pe y dar clic en DeUnaVezPorTodas o firmar los padrones en los locales y actividades que realice la institución a nivel nacional.

(Diana López M.)