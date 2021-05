Jefe del Departamento de Carreteras fue cambiado al Departamento de Medio Ambiente de la PNP

My. Rony Herrera, dijo que trabajará con la misma responsabilidad como lo hizo en su anterior unidad



Mediante la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, del 03 de abril, en los cambios regulares de cada año, se ha resuelto designar el cambio del My PNP Rony Herrera Enciso, de jefe de la unidad de protección de carreteras a prestar servicios en la unidad de protección de medio ambiente de la Policía Nacional del Perú, en Iquitos.

En consecuencia, a partir de la fecha y quien ya empezó a trabajar como es de costumbre, el nuevo jefe de la unidad de protección de medio ambiente, tuvo su primer acercamiento con personal subalterno a su mando, indicándoles cuál será la metodología de trabajo. Desde ya, para el Oficial Superior de la Gloriosa Policía Nacional del Perú, los éxitos y parabienes en su nuevo puesto de trabajo.

Durante el tiempo que estuvo al mando de la unidad de protección de carreteras, el mayor PNP Rony Herrera Enciso, tuvo importantes intervenciones y apoyo a personal civil.

Uno de ellos fue la incautación de una gran cantidad de cartuchos marca Armusa – calibre 16, de procedencia Española, la cual hizo un total de 5 mil unidades de cartuchos.

En aquella diligencia, los agentes procedieron a la intervención de David Franklin Cáceres Vásques (18), natural de Kimbiri – La Convención – Cusco, el mismo, que refirió ser el encargado de dicha carga; como parte de la diligencias preliminares realizaron el registro personal respectivo encontrando en posesión de una caja de cartón precintado en cuyo interior junto a varias prendas de vestir, hallaron varios fajos de billetes de moneda nacional al parecer falsificadas, cuyo monto ascendía a más de 140 mil soles.

Otro importante trabajo que realizó el mencionado oficial mientras se encontraba como jefe de la unidad carreteras fue el decomiso de 6 toneladas de ácido sulfúrico. Insumo químico se utiliza para la elaboración de pasta básica de cocaína

Esta diligencia se registró tras obtener información por fuentes de inteligencia, logrando intervenir en ese momento a Norberto Iñape Canayo (51), a quien le decomisaron un total de 90 envases de plástico de 10 galones cada uno que hacian un total de seis toneladas de ácido sulfúrico aproximadamente, el mismo, que era destinado para la elaboración de Pasta Básica de Cocaína, en la zona de Cushillo Cocha, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla – Caballo Cocha. Los 90 envases con insumos químicos fiscalizables de ácido sulfúrico se encontraban escondidos entre los gramalotes ubicados a orillas del rio amazonas en el Centro Poblado “San Joaquín de Omaguas”, comprensión de la jurisdicción de la provincia de Loreto – Nauta.

Finalmente otra de las intervenciones y que contó con el apoyo a una madre que dio a luz dentro de un patrullero fue cuando salvaron una vida. Los efectivos policiales David Samame y Anderson Benítez de la división de carreteras de Iquitos, lograron salvar la vida una niña de 7 meses de nacida, luego de brindarle los primeros auxilios. La recién nacida no presentaba signos vitales. El técnico Benítez, por varios minutos realizaba masaje de reanimación a la menor dentro de su patrullero. Tras esta acción finalmente la niña reaccionó y fue puesta en los brazos de su madre.

(C. Ampuero)